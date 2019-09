Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jeneiné Rubovszky Csilla elmondása szerint egy bizonyos civil szervezettől kapták a fánkot, amit ő osztogatott a kerületi családi napon. ","shortLead":"Jeneiné Rubovszky Csilla elmondása szerint egy bizonyos civil szervezettől kapták a fánkot, amit ő osztogatott...","id":"20190924_Fankoszto_alpolgarmester_az_eselyegyenloseg_jegyeben_tortent_a_fankosztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e12fe8-89e0-4af4-a6c7-248b038e4349","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Fankoszto_alpolgarmester_az_eselyegyenloseg_jegyeben_tortent_a_fankosztas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:30","title":"A fánkosztó alpolgármester szerint mindent az esélyegyenlőség jegyében tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de4dcef-1128-4dad-bc9b-63e2a2150b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tavalyi cikkben hazudozott a kormánypárti napilap az Országos Bírói Tanács tagjairól. ","shortLead":"Egy tavalyi cikkben hazudozott a kormánypárti napilap az Országos Bírói Tanács tagjairól. ","id":"20190924_magyar_idok_birok_birosag_orszagos_biroi_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6de4dcef-1128-4dad-bc9b-63e2a2150b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3eaf925-ed64-4778-8a92-ccdcf9a510d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_magyar_idok_birok_birosag_orszagos_biroi_tanacs","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:03","title":"Bírókról hazudott a Magyar Idők, közel egymilliót kell fizetnie nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre a szakma is vitatkozik arról, hogy tényleg sikerült-e az áttörés a kvantumszámítógépek terén a Google-nek, de az biztos, hogy valami készül a keresőóriásnál.","shortLead":"Egyelőre a szakma is vitatkozik arról, hogy tényleg sikerült-e az áttörés a kvantumszámítógépek terén a Google-nek, de...","id":"20190924_kvantumszamitogep_google_kvantumfoleny_sycamore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7200d3-5ac6-40e8-bdad-a5c512b7574a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_kvantumszamitogep_google_kvantumfoleny_sycamore","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:03","title":"A Google állítja: csináltak egy számítógépet, ami 3 perc alatt végez egy 10 000 évig tartó számítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria kötelezte arra a kormánypártot, hogy kérjenek elnézést Szekerestől.","shortLead":"A Kúria kötelezte arra a kormánypártot, hogy kérjenek elnézést Szekerestől.","id":"20190925_Kubatov_Gabor_bocsanatot_kert_a_Fidesz_neveben_Szekeres_Imretol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e13b265-a0b1-4912-8805-b5ba534210a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Kubatov_Gabor_bocsanatot_kert_a_Fidesz_neveben_Szekeres_Imretol","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:15","title":"Kubatov Gábor bocsánatot kért a Fidesz nevében Szekeres Imrétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Áramszedővel felszerelt hibrid teherautók menet közben tölthetik fel akkumulátoraikat.","shortLead":"Áramszedővel felszerelt hibrid teherautók menet közben tölthetik fel akkumulátoraikat.","id":"20190925_Villamos_autopalyakat_fejlesztenenek_a_magyarok_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2d0c89-8b5c-4d46-a0b9-8614720d4dee","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Villamos_autopalyakat_fejlesztenenek_a_magyarok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:03","title":"Villamos autópályákat fejlesztene a magyar kormány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra kíváncsiak, hogy az amerikai elnök egy júliusi telefonbeszélgetésben valóban nyomást gyakorolt-e Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre Joe Biden és fia jövedelmező ukrajnai ügyleteinek feltárása érdekében.","shortLead":"Arra kíváncsiak, hogy az amerikai elnök egy júliusi telefonbeszélgetésben valóban nyomást gyakorolt-e Volodimir...","id":"20190925_Megvizsgalja_az_amerikai_kepviselohaz_hogy_inditsone_alkotmanyos_felelossegrevonasi_eljarast_Trump_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999d0bc1-7a46-423c-859b-aa65a6a99ea2","keywords":null,"link":"/vilag/20190925_Megvizsgalja_az_amerikai_kepviselohaz_hogy_inditsone_alkotmanyos_felelossegrevonasi_eljarast_Trump_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:22","title":"Megvizsgálja az amerikai képviselőház, hogy indítson-e alkotmányos felelősségrevonási eljárást Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ott volt Becsó Zsolt és Becsó Károly országgyűlési képviselő, és Fónagy János államtitkár is.","shortLead":"Ott volt Becsó Zsolt és Becsó Károly országgyűlési képviselő, és Fónagy János államtitkár is.","id":"20190925_Tizenharman_alltak_oda_atadni_egy_utszakaszt_ebbol_10en_vagtak_is_a_szalagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c75b7f-1a81-4e12-b87c-bb0b7905bfee","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Tizenharman_alltak_oda_atadni_egy_utszakaszt_ebbol_10en_vagtak_is_a_szalagot","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:57","title":"Tizenhárman álltak oda átadni egy útszakaszt, ebből 10-en vágták is a szalagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2fb25ef-6636-4481-bf1e-6f0c65547e0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Hírlap és a Szabad Föld fotórovatának egykori vezetője 63 éves korában, hosszú betegség után szerda hajnalban hunyt el.","shortLead":"A Magyar Hírlap és a Szabad Föld fotórovatának egykori vezetője 63 éves korában, hosszú betegség után szerda hajnalban...","id":"20190925_Meghalt_Habik_Csaba_fotografus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2fb25ef-6636-4481-bf1e-6f0c65547e0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e61ecd-8e41-498a-81d2-a5d03a77abe1","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Meghalt_Habik_Csaba_fotografus","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:30","title":"Meghalt Habik Csaba fotográfus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]