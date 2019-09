Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ccbf09b-2536-42f5-a604-f6edd8acb600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"James Hetfield volt már elvonón alkoholizmusa miatt.","shortLead":"James Hetfield volt már elvonón alkoholizmusa miatt.","id":"20190928_Lemondta_a_turnejat_a_Metallica_elvonora_vonult_az_enekesuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ccbf09b-2536-42f5-a604-f6edd8acb600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba7ed9a-9306-4759-8daf-311ea039be04","keywords":null,"link":"/kultura/20190928_Lemondta_a_turnejat_a_Metallica_elvonora_vonult_az_enekesuk","timestamp":"2019. szeptember. 28. 10:29","title":"Lemondta a turnéját a Metallica, elvonóra vonult az énekesük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak ön nem találta el őket.","shortLead":"Nem csak ön nem találta el őket.","id":"20190928_Tobbsegben_a_primszamok_az_otos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b712dd4c-a191-4b4b-b2e6-61b03620b1bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_Tobbsegben_a_primszamok_az_otos_lotton","timestamp":"2019. szeptember. 28. 20:39","title":"Többségben a prímszámok az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282b1d63-6ea6-4e87-a084-f096072f8ec7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindult a harmadik Globális Klímasztrájk budapesti menete.","shortLead":"Elindult a harmadik Globális Klímasztrájk budapesti menete.","id":"20190927_klima_sztrajk_globalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=282b1d63-6ea6-4e87-a084-f096072f8ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f9fd2f-cae1-4e31-aeed-42380a9af909","keywords":null,"link":"/elet/20190927_klima_sztrajk_globalis","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:46","title":"Több ezer diák vonul Budapesten, hogy a klímaváltozás ellen harcoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1dde2e-97ff-43ad-9ad9-952d2407ca25","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190927_Magyartalan_es_kepzavaros_szlogennel_reklamozza_a_Fidesz_Tarlost_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1dde2e-97ff-43ad-9ad9-952d2407ca25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375a3943-87da-4d90-a67d-81a4565bc2ac","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Magyartalan_es_kepzavaros_szlogennel_reklamozza_a_Fidesz_Tarlost_a_Facebookon","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:35","title":"Magyartalan és képzavaros szlogennel reklámozza a Fidesz Tarlóst a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40fde5e-8ac7-4bf5-9642-936c2173ddd5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mobilos játékokkal nemcsak „kockulni” lehet, hanem alkalmasak az agy pillanatnyi állapotának felmérésére is. Ezt egy angol mérnökökből és orvosokból álló kutatócsapat jelentette be a Londonban rendezett UbiComp nemzetközi komputertechnológiai konferencián.","shortLead":"A mobilos játékokkal nemcsak „kockulni” lehet, hanem alkalmasak az agy pillanatnyi állapotának felmérésére is. Ezt...","id":"201939_telefonos_jatekok_diagnozisa_dr_tetris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a40fde5e-8ac7-4bf5-9642-936c2173ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8edf1f0-31f5-4d18-b7b1-82d2ae4d7c7a","keywords":null,"link":"/360/201939_telefonos_jatekok_diagnozisa_dr_tetris","timestamp":"2019. szeptember. 28. 14:00","title":"Sok mindent észrevehetnek az orvosok abból, hogy ki hogyan tetriszezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tőle szokatlan vehemenciával támadta Jávor Gulyás Gergelyt is. A klímaváltozásra kell koncentrálni, véli.","shortLead":"Tőle szokatlan vehemenciával támadta Jávor Gulyás Gergelyt is. A klímaváltozásra kell koncentrálni, véli.","id":"20190927_Javor_Benedek_Szrjatok_le_a_gulyasgergelyeket_menjetek_tuntetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcef463-b6aa-48c5-ad41-b6a759c21b42","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Javor_Benedek_Szrjatok_le_a_gulyasgergelyeket_menjetek_tuntetni","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:21","title":"Jávor Benedek: Egy percünk sincs idiótákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5c2c87-0d3a-4108-afa9-fd1184d83dc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfi és három nő támadt meg egy 38 éves nőt, aki könnyű sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Három férfi és három nő támadt meg egy 38 éves nőt, aki könnyű sérüléseket szenvedett.","id":"20190927_Blikk_Loves_dordult_a_Soroksari_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d5c2c87-0d3a-4108-afa9-fd1184d83dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168d400b-f0da-4089-92c7-b5d3bde769a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Blikk_Loves_dordult_a_Soroksari_uton","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:10","title":"Lövés dördült a Soroksári úton, miután hatan megtámadtak egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már egyeztettek az Emberi Erőforrások Minisztériumával az ellátás finanszírozásának módosításáról.","shortLead":"Már egyeztettek az Emberi Erőforrások Minisztériumával az ellátás finanszírozásának módosításáról.","id":"20190927_Magyar_Traumatologus_Tarsasag_elhatarolodott_de_nem_cafolta_hogy_tavozni_keszulnek_a_sebeszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18a91f0-7f61-490c-af87-12ab0d6867c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Magyar_Traumatologus_Tarsasag_elhatarolodott_de_nem_cafolta_hogy_tavozni_keszulnek_a_sebeszek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:17","title":"A Magyar Traumatológus Társaság nem cáfolta, hogy távozni készülnek a sebészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]