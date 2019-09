Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a férfi csak védekezett, amikor halálra késelte szállásadóját. A döntés nem jogerős.","shortLead":"A bíróság szerint a férfi csak védekezett, amikor halálra késelte szállásadóját. A döntés nem jogerős.","id":"20190924_jogos_onvedelem_keseles_emberoles_pecs_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae605ee-acff-4e2b-9596-8462c3668caa","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_jogos_onvedelem_keseles_emberoles_pecs_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:53","title":"Felmentették a férfit, aki a gyilkosság után egy hónapig együtt élt áldozata holttestével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21d77c2-9e11-4e7e-b446-432b1773e87c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alpesi országban ritka a potyautas, így nem kell attól tartani, hogy a szolgáltató cég esetleg csődbe megy. ","shortLead":"Az alpesi országban ritka a potyautas, így nem kell attól tartani, hogy a szolgáltató cég esetleg csődbe megy. ","id":"20190926_A_vilagon_Svajc_lesz_az_elso_allam_ahol_csak_leszallaskor_kell_fizetni_a_villamoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21d77c2-9e11-4e7e-b446-432b1773e87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3676668-b00a-462e-8fce-740fc793c82c","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_A_vilagon_Svajc_lesz_az_elso_allam_ahol_csak_leszallaskor_kell_fizetni_a_villamoson","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:45","title":"A világon Svájc lesz az első állam, ahol csak leszálláskor kell fizetni a villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Olyan egészségügyi kockázatoknak is kitettek a legnépesebb kisebbség tagjai, amelyeknek a jelek szerint genetikai háttere van. Érdemes volna további kutatásokat végezni, ám az etnikai nyilvántartás tilalma miatt ez nagyon nehézkes – mondja Ádány Róza professzor, a Debreceni Egyetem népegészségügyi kutatóintézetének vezetője.","shortLead":"Olyan egészségügyi kockázatoknak is kitettek a legnépesebb kisebbség tagjai, amelyeknek a jelek szerint genetikai...","id":"20190924_Alig_tudni_valamit_a_romak_betegsegeirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f4c5e5-fe2a-4750-91c6-447cd50288ff","keywords":null,"link":"/360/20190924_Alig_tudni_valamit_a_romak_betegsegeirol","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:30","title":"Más betegségek gyötörhetik a romákat, de nem könnyű kutatni az okokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Millió emlék köti őket a Duna Arénához. ","shortLead":"Millió emlék köti őket a Duna Arénához. ","id":"20190925_Eloszor_talalkozik_Hosszu_Katinka_a_valas_ota_az_exferjevel_es_ezuttal_ellenfelek_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146acd1c-4dfa-4d1b-81a6-186840f9b70b","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Eloszor_talalkozik_Hosszu_Katinka_a_valas_ota_az_exferjevel_es_ezuttal_ellenfelek_lesznek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:58","title":"Először találkozik Hosszú Katinka a válás óta az exférjével, és ezúttal ellenfelek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első hét hónapjában a születések száma 2,2 százalékkal kevesebb, a halálozásoké 0,8 százalékkal több volt, mint egy évvel korábban. Ennek következtében a természetes fogyás 6,6 százalékkal, 1697 fővel nőtt 2018 január–júliusához képest.","shortLead":"Az év első hét hónapjában a születések száma 2,2 százalékkal kevesebb, a halálozásoké 0,8 százalékkal több volt, mint...","id":"20190926_Nem_tudjak_meg_csak_lassitani_sem_a_termeszetes_fogyast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9dd0028-63ea-4b24-af91-2a17d69c255f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Nem_tudjak_meg_csak_lassitani_sem_a_termeszetes_fogyast","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:28","title":"Nem tudják még csak lassítani sem a természetes fogyást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte semmi információ nincs a készülő Nemzeti alaptantervről, a szakmai szervezeteket sem vonják be a véleményezésbe. Annyit tudni, hogy a korábban elkészült változat nem volt elég hazafias, ezért felkérték Takarót a ráncfelvarrásra. Nyáron viszont minden magyar szakos szakértő felállt emiatt.","shortLead":"Szinte semmi információ nincs a készülő Nemzeti alaptantervről, a szakmai szervezeteket sem vonják be a véleményezésbe...","id":"20190925_Nemzeti_alaptanterv_Nem_dolgoznak_tovabb_Takaro_Mihallyal_a_magyaros_szakemberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7821384e-d293-4012-9b7b-4e64448b90d8","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Nemzeti_alaptanterv_Nem_dolgoznak_tovabb_Takaro_Mihallyal_a_magyaros_szakemberek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:27","title":"Nemzeti alaptanterv: nem dolgoznak tovább Takaró Mihállyal a magyaros szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9135f0-91eb-45db-a8b7-f36abf4e825a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Elfogadta a kannabisz saját fogyasztást szolgáló birtoklását és termesztését engedélyező tervezetet szerdán az Ausztrál Fővárosi Terület (ACT) törvényhozása – közölték hivatalos források.","shortLead":"Elfogadta a kannabisz saját fogyasztást szolgáló birtoklását és termesztését engedélyező tervezetet szerdán az Ausztrál...","id":"20190925_Legalizaltak_a_marihuanat_az_ausztral_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da9135f0-91eb-45db-a8b7-f36abf4e825a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fced08-754d-40a3-ab93-d8f14862bf4d","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Legalizaltak_a_marihuanat_az_ausztral_fovarosban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:53","title":"Legalizálják a marihuánát az ausztrál fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a907546-7b70-401d-9c61-11defa5bfbb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai szerint az új légzsáknak köszönhetően jelentősen csökkenhet a személyi sérülések száma.","shortLead":"A Hyundai szerint az új légzsáknak köszönhetően jelentősen csökkenhet a személyi sérülések száma.","id":"20190925_a_sofor_es_elso_utasa_kozott_nyilik_ki_a_legujabb_legzsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a907546-7b70-401d-9c61-11defa5bfbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a68d53-19e6-45a4-966a-9aceba518bb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_a_sofor_es_elso_utasa_kozott_nyilik_ki_a_legujabb_legzsak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:21","title":"A sofőr és első utasa között nyílik ki a legújabb légzsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]