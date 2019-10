Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport szeretné a márkáit jobban elkülöníteni egymástól.","shortLead":"A Volkswagen-csoport szeretné a márkáit jobban elkülöníteni egymástól.","id":"20190930_Feljebb_pozicionaljak_a_Seatot_lejjebb_a_Skodat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a7984d-fb1c-4fea-be81-451688137923","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Feljebb_pozicionaljak_a_Seatot_lejjebb_a_Skodat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:17","title":"Feljebb pozicionálnák a Seatot, lejjebb a Skodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","shortLead":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","id":"20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525edbe-7c08-4796-ac69-e7e47106745f","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:48","title":"Csődvédelmet kért a Forever 21 ruhaüzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08de9d88-4224-4698-86eb-95e4c1153ec4","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ismét Magyarországra látogat az ír-kelta zenét játszó formáció, a Celtic Woman. Az együttes egyik énekesével, Éabha McMahonnal beszélgettünk például arról, miért tanult meg egy ősi ír éneklési stílust, és hogyan lehet megkeresni egy ír népdallal a nagymamája rég eltűnt szerelmét.","shortLead":"Ismét Magyarországra látogat az ír-kelta zenét játszó formáció, a Celtic Woman. Az együttes egyik énekesével, Éabha...","id":"20190929_celtic_woman_Eabha_McMahon_ancient_land","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08de9d88-4224-4698-86eb-95e4c1153ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c762d7-b881-49e4-bcfa-367c59ef8f9e","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_celtic_woman_Eabha_McMahon_ancient_land","timestamp":"2019. szeptember. 29. 20:30","title":"A nagymama régi szerelmének a nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó igen sportos szedánja 500 lóerő körüli teljesítménnyel fog rendelkezni.","shortLead":"A német gyártó igen sportos szedánja 500 lóerő körüli teljesítménnyel fog rendelkezni.","id":"20190930_mar_nem_kell_sokat_varni_a_teljesen_uj_bmw_m3ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b643301-530f-4aaf-a111-a01f77fa1fc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_mar_nem_kell_sokat_varni_a_teljesen_uj_bmw_m3ra","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:21","title":"Már nem kell sokat várni a teljesen új BMW M3-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SimJacker után most itt a WIBattack: az újabb hibát kihasználva a kiberbűnözők még a tartózkodási helyünk adataihoz is hozzáférhetnek.","shortLead":"A SimJacker után most itt a WIBattack: az újabb hibát kihasználva a kiberbűnözők még a tartózkodási helyünk adataihoz...","id":"20191001_wibattack_ginno_security_lab_kibertamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e8986-20fc-498e-bc71-ad4c9d192ac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_wibattack_ginno_security_lab_kibertamadas","timestamp":"2019. október. 01. 08:03","title":"Kritikus hibát találtak a SIM-kártyákban, egy SMS-ből lehet nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég megkérte Baranyi Krisztinát, váltson színt, de a jelölt erre nem hajlandó. Cserébe viszont nem árul telefonokat.\r

\r

","shortLead":"A cég megkérte Baranyi Krisztinát, váltson színt, de a jelölt erre nem hajlandó. Cserébe viszont nem árul...","id":"20191001_Nem_tetszik_a_Telekomnak_hogy_a_ferencvarosi_ellenzeki_polgarmesterjelolt_is_a_magenta_szint_hasznalja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a028d7d-c711-42c4-a26f-92729ad9cff0","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Nem_tetszik_a_Telekomnak_hogy_a_ferencvarosi_ellenzeki_polgarmesterjelolt_is_a_magenta_szint_hasznalja","timestamp":"2019. október. 01. 10:11","title":"Nem tetszik a Telekomnak, hogy a ferencvárosi ellenzéki polgármesterjelölt is a magenta színt használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293402fc-1276-4aae-99da-5a5097e331da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump és a Fox News volt a téma.","shortLead":"Donald Trump és a Fox News volt a téma.","id":"20190930_Robert_de_Niro_nem_birta_magaban_tartani_a_karomkodasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=293402fc-1276-4aae-99da-5a5097e331da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b10c885-c5c6-4ed2-9713-63b3730ad7da","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Robert_de_Niro_nem_birta_magaban_tartani_a_karomkodasokat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:02","title":"Robert de Niro nem bírta magában tartani a káromkodásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020bff6b-c334-47a5-9855-664ae1425413","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos rövid, ám velős videókkal mutatja meg az Apple a vadonatúj iPadOS néhány képességét.","shortLead":"A szokásos rövid, ám velős videókkal mutatja meg az Apple a vadonatúj iPadOS néhány képességét.","id":"20190930_apple_ipad_os_funkciok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020bff6b-c334-47a5-9855-664ae1425413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3617e4d4-022b-4905-b3d8-19a8015f899c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_apple_ipad_os_funkciok_video","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:03","title":"Az Apple megmutatja, miért is cserélte le az iPhone-os rendszert iPadesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]