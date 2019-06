A Microsoft munkatársainak már megadatott a lehetőség, hogy közelebbről is szemügyre vegyék a vállalat legújabb Surface modelljét, az egyelőre Centurus néven futó masinát – írja a The Verge bennfentes forrásaira hivatkozva.

A lap szerint a Windows-gyártó szervezett is egy eseményt, amelyen a titokzatos készüléket bemutatták az érdeklődőknek. A sajtó ugyanakkor még nem láthatta, és a jelek szerint egy ideig még nem is fogja, az eszközt ugyanis az elkövetkező hat hónapban tervezik kiadni.

A portál azt írja, az új Surface gép bemutatójakor a Microsoft munkatársai hosszú sorokban kigyóztak, hogy saját kezükbe véve is kipróbálhassák a fejlesztést. A prototípusról egy videót is mutatott a cég, amivel lényegében megerősítést nyert a korábbi pletyka, amely szerint az újdonság két képernyővel rendelkezik majd. (A Microsoft tavaly nyáron mutatott be új Surface táblagépet, azóta nem jelentkeztek frissebb modellel.)

A híresztelések szerint az új Surface lesz az első, amely a vállalat visszafogott fogyasztással rendelkező operációs rendszerét, a Windows Lite-ot futtatja majd. Mint ismert, a redmondi óriás jó ideje kísérletezik egy felülettel, amelyet a Chromebookok ellen vetne be. Nick Parker, a Microsoft fogyasztói termékek értékesítéséért felelős alelnöke korábban úgy fogalmazott: a kétkijelzős eszközök megkövetelik a "modern OS-t",

ami olyan funkciókat kap, mint például a "zökkenőmentes" frissítés.

A Centaurus mellett felhős játékszolgáltatását, az xCloudot is bemutatta a jelenlévőknek a Microsoft, amit ugyancsak ki lehetett próbálni. Mindez azért jó jel, mert a platform ezek szerint elkészült, de legalábbis (nagyon) közel van az indításhoz.

