Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 13 újabb bétaverziójában már megtalálható lesz a Depp Fusion nevű kamerás okosság, amely több fotó adatait elemezve készít egyetlen, jó minőségű képet.","shortLead":"Az iOS 13 újabb bétaverziójában már megtalálható lesz a Depp Fusion nevű kamerás okosság, amely több fotó adatait...","id":"20191002_iphone_11_deep_fusion_frissites_ios_13_2_beta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b61bbf-abb2-4c64-84ce-941433cabe51","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_iphone_11_deep_fusion_frissites_ios_13_2_beta","timestamp":"2019. október. 02. 16:03","title":"Jön egy újítás, még jobbak lesznek az új iPhone-ok kamerái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az átadáson a 2010 utáni Magyarországot is egy 2x2 sávos úthoz hasonlították. ","shortLead":"Az átadáson a 2010 utáni Magyarországot is egy 2x2 sávos úthoz hasonlították. ","id":"20191001_Atadtak_az_uj_2x2_savos_M2est","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a0101c-2a28-40a4-a44d-57eea2be7ce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Atadtak_az_uj_2x2_savos_M2est","timestamp":"2019. október. 01. 18:42","title":"Fotó: minden bólyára jutott egy fideszes az M2-es átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte elérhetővé vált a kifejezetten mobiltelefonokra készült Call of Duty – amellyel sokan mégis számítógépükön kezdtek játszani.","shortLead":"Világszerte elérhetővé vált a kifejezetten mobiltelefonokra készült Call of Duty – amellyel sokan mégis számítógépükön...","id":"20191002_call_of_duty_mobile_letoltes_pc_mobiljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65afdf3-43c6-4a49-9d8f-5fb67c84d71a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_call_of_duty_mobile_letoltes_pc_mobiljatek","timestamp":"2019. október. 02. 14:03","title":"Megjelent a mobilos Call of Duty, és máris elkezdtek benne csalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök az utolsó pillanatban akadályozták meg.","shortLead":"A rendőrök az utolsó pillanatban akadályozták meg.","id":"20191001_Fel_akarta_gyujtani_magat_egy_ferfi_a_brit_parlamentnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01819f12-eb7a-4c2e-a16b-f79519e34d3f","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Fel_akarta_gyujtani_magat_egy_ferfi_a_brit_parlamentnel","timestamp":"2019. október. 01. 21:44","title":"Fel akarta gyújtani magát egy férfi a brit parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d8dd98-72c5-4732-9653-fc0b8634d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Morna formáció a Zöld-foki-szigetekről, portugál fado énekesnő, etióp világsztár, lengyel-magyar zenei találkozások – október 4-6. között rendezik a Budapest Ritmót az Akváriumban.","shortLead":"Morna formáció a Zöld-foki-szigetekről, portugál fado énekesnő, etióp világsztár, lengyel-magyar zenei találkozások –...","id":"20191002_Hetvegen_Budapest_lesz_a_vilagzene_fovarosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84d8dd98-72c5-4732-9653-fc0b8634d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1afedec-a5e8-4759-ba79-7ee2f8a34940","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Hetvegen_Budapest_lesz_a_vilagzene_fovarosa","timestamp":"2019. október. 02. 16:51","title":"Hétvégén Budapest lesz a világzene fővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2ff6aa-efba-4fc6-8405-b10b9a6a3841","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Joker valószínűleg minden idők legjobb szuperhősfilmje, miközben kicsit sem hasonlít a futószalagon gyártott blockbusterekre. Kőkemény pszichothriller, amely lépésről lépésre mutatja be egy zavart elme összeomlását, és hogy mi történik egy társadalomban, ahol az elit magára hagyja a legnyomorultabbakat. De mit tud a film, aminek bemutatóját rendőri készültséggel várják Amerikában? ","shortLead":"A Joker valószínűleg minden idők legjobb szuperhősfilmje, miközben kicsit sem hasonlít a futószalagon gyártott...","id":"20191002_Joker_bohoc_Joaquin_Phoenix_Todd_Phillips_Batman_DC_szuperhos_szuperhosfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e2ff6aa-efba-4fc6-8405-b10b9a6a3841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e410dd1-5399-46c7-965e-9c246d92ed8d","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Joker_bohoc_Joaquin_Phoenix_Todd_Phillips_Batman_DC_szuperhos_szuperhosfilm","timestamp":"2019. október. 02. 14:30","title":"Ha egy várost elözönlenek a patkányok, az kitermeli a maga gyilkos bohócát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20191001_Itt_a_Fidesz_csodafegyvere_reszatadas_felkesz_utak_es_letesitmenyek_atadasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2601ddc-4a37-4a0b-974e-0b958b771b45","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Itt_a_Fidesz_csodafegyvere_reszatadas_felkesz_utak_es_letesitmenyek_atadasara","timestamp":"2019. október. 01. 14:25","title":"Itt a Fidesz csodafegyvere: részátadás félkész utak és létesítmények felavatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28abcdb4-56ff-4407-947f-d351204935cb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Ebben az évben még jók a kilátások az új autók piacán Magyarországon, jövőre már bizonytalanabb, mi várható.","shortLead":"Ebben az évben még jók a kilátások az új autók piacán Magyarországon, jövőre már bizonytalanabb, mi várható.","id":"20191002_Iden_talan_elerheti_az_uj_autok_eladasa_azt_a_szintet_ahonnan_2008ban_visszazuhant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28abcdb4-56ff-4407-947f-d351204935cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d755dcae-a7d7-4b45-a73c-3686fb7433d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Iden_talan_elerheti_az_uj_autok_eladasa_azt_a_szintet_ahonnan_2008ban_visszazuhant","timestamp":"2019. október. 02. 06:53","title":"Idén talán elérheti az új autók eladása azt a szintet, ahonnan 2008-ban visszazuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]