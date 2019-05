Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a64a3bf-69bc-4252-967e-b5734613d3bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google számos remek szolgáltatással rendelkezik, és most már az utazni vágyóknak is kínál segítséget. Itt a Trips (magyarul: Utazások), amely egy több mint sokoldalú weboldal. ","shortLead":"A Google számos remek szolgáltatással rendelkezik, és most már az utazni vágyóknak is kínál segítséget. Itt a Trips...","id":"20190520_google_trips_nyaralas_utazas_szervezese_hotel_szallasfoglalas_a_neten_segitseg_olcso_repulojegy_olcso_szallas_kereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a64a3bf-69bc-4252-967e-b5734613d3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56699a42-7af4-4a2c-89a9-6935f70a8580","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_trips_nyaralas_utazas_szervezese_hotel_szallasfoglalas_a_neten_segitseg_olcso_repulojegy_olcso_szallas_kereses","timestamp":"2019. május. 20. 14:33","title":"Változás: mostantól ezt a weboldalt lesz jó megnyitnia, ha utazna valahova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási részvétel 43,34 százalékos volt. ","shortLead":"A választási részvétel 43,34 százalékos volt. ","id":"20190519_Fegyvertartas_adoreform_Svajc_nepszavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cda67f-2519-4ada-bd75-2f2d94237659","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Fegyvertartas_adoreform_Svajc_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 19. 18:47","title":"Megszavazták a fegyvertartás szigorítását és az adóreformot a svájciak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102fb2c0-9837-4476-8d6e-c37ccee77bda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a fideszesek 40 százaléka is támogatja a szorosabb EU-integációt, de az Európai Egyesült Államok gondolatát elutasítják. ","shortLead":"Még a fideszesek 40 százaléka is támogatja a szorosabb EU-integációt, de az Európai Egyesült Államok gondolatát...","id":"20190520_A_magyarok_tobbsege_nem_is_hallott_meg_az_Europai_Egyesult_Allamok_terverol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=102fb2c0-9837-4476-8d6e-c37ccee77bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90af74da-8221-4bdf-b7e6-efa49a94e40e","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_A_magyarok_tobbsege_nem_is_hallott_meg_az_Europai_Egyesult_Allamok_terverol","timestamp":"2019. május. 20. 07:05","title":"A magyarok többsége nem is hallott még az Európai Egyesült Államok tervéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e19ab8-b335-476e-914d-0092471e05b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Véget ért az egy hónapig tartó szavazás, valószínűleg ismét Narendra Modi és szövetségesei alakíthatnak kormányt. ","shortLead":"Véget ért az egy hónapig tartó szavazás, valószínűleg ismét Narendra Modi és szövetségesei alakíthatnak kormányt. ","id":"20190520_Folenyes_gyozelmet_aratott_a_jelenlegi_indiai_kormanyfo_az_exit_pollok_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65e19ab8-b335-476e-914d-0092471e05b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904754b8-8c1d-4c67-b12f-e3da017c3c3d","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Folenyes_gyozelmet_aratott_a_jelenlegi_indiai_kormanyfo_az_exit_pollok_szerint","timestamp":"2019. május. 20. 10:08","title":"Fölényes győzelmet aratott a jelenlegi indiai kormányfő az exit pollok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccab9e3d-3d7f-4086-952c-d7f700db7139","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, magasabb szintre helyezi a közvetlen beszédfordítást a Google mesterséges intelligenciával vezérelt újdonsága. Ismerje meg a Google Translatotront.","shortLead":"Új, magasabb szintre helyezi a közvetlen beszédfordítást a Google mesterséges intelligenciával vezérelt újdonsága...","id":"20190520_google_translatotron_beszed_beszed_kozvetlen_forditasa_mesterseges_intelligenciaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccab9e3d-3d7f-4086-952c-d7f700db7139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcc783a-b8a2-4d35-838c-ac52c96ad31d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_translatotron_beszed_beszed_kozvetlen_forditasa_mesterseges_intelligenciaval","timestamp":"2019. május. 20. 11:33","title":"Nem is kell nyelvtudás: kitalált valamit a Google, hogy a fordítója még tökéletesebb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4cf0a7-7e7e-4273-b6d5-ba74b1b5c36c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az értelmi fogyatékos, állandó gondozásra szoruló férfit tüdőgyulladással kezelték. A boncolás során a gyomrából és a nyelőcsövéből is fakockák kerültek elő.","shortLead":"Az értelmi fogyatékos, állandó gondozásra szoruló férfit tüdőgyulladással kezelték. A boncolás során a gyomrából és...","id":"20190520_epitokocka_boncolas_gondozott_szekszard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb4cf0a7-7e7e-4273-b6d5-ba74b1b5c36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72050c69-de7b-4ca9-b011-6509f148f0b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_epitokocka_boncolas_gondozott_szekszard","timestamp":"2019. május. 20. 19:20","title":"Építőkockákat találtak egy Szekszárdon elhunyt férfi testében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ők természetesen az ellátási láncban kívánnak jó helyzetbe kerülni: hidrogénkutak, fejlesztés és újrahasznosítás.","shortLead":"Ők természetesen az ellátási láncban kívánnak jó helyzetbe kerülni: hidrogénkutak, fejlesztés és újrahasznosítás.","id":"20190521_mol_hidrogen_auto_uzemanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed07d16f-eed1-4a07-89ed-28d687adef02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_mol_hidrogen_auto_uzemanyag","timestamp":"2019. május. 21. 09:18","title":"A Mol is belevág a hidrogénes autózásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mélyütést kapott a Huawei, és ez nem csak az amerikai piacon érintheti kellemetlenül a világ egyik legnagyobb mobilgyártóját. A cég azt mondja, megvan a B terve, kérdés, hogy ennek megvalósítására mennyit kell várni. És az is, Donald Trump mit remél a Huawei elleni szankcióktól.","shortLead":"Mélyütést kapott a Huawei, és ez nem csak az amerikai piacon érintheti kellemetlenül a világ egyik legnagyobb...","id":"20190521_huawei_android_trump_kereskedelmi_haboru_5G","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16de679c-cfaf-400b-885f-220793256230","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_huawei_android_trump_kereskedelmi_haboru_5G","timestamp":"2019. május. 21. 06:30","title":"A Huawei-hadművelettel elkezdődött a tech hidegháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]