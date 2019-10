Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes információk szerint felmerült a portfóliócsere ötlete. ","shortLead":"Egyes információk szerint felmerült a portfóliócsere ötlete. ","id":"20191004_Mas_tarcat_kaphat_Varhelyi_Oliver_mint_amit_Trocsanyinak_szantak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6dafb20-435f-4a66-ad39-6524c1f7494c","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Mas_tarcat_kaphat_Varhelyi_Oliver_mint_amit_Trocsanyinak_szantak","timestamp":"2019. október. 04. 08:16","title":"Más tárcát kaphat Várhelyi Olivér, mint amit Trócsányinak szántak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Tusk azt írta, nem meggyőzőek a brit tervek, Juncker részletesebben fejtegette, mi mindent nem oldana meg Johnson javaslata.","shortLead":"Donald Tusk azt írta, nem meggyőzőek a brit tervek, Juncker részletesebben fejtegette, mi mindent nem oldana meg...","id":"20191003_Tusk_es_Juncker_szerint_sincs_rendben_Boris_Johnson_uj_Brexitjavaslata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c660a45-5932-448a-b780-6999eead9dee","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Tusk_es_Juncker_szerint_sincs_rendben_Boris_Johnson_uj_Brexitjavaslata","timestamp":"2019. október. 03. 21:31","title":"Tusk és Juncker szerint sincs rendben Boris Johnson új Brexit-javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az e-cigaretta egészségre gyakorolt hatásának mechanizmusait még kutatják, az viszont már valószínűnek tűnik, hogy az e-cigi csak pótmegoldás, jobb teljesen leszokni a dohányzásról.","shortLead":"Az e-cigaretta egészségre gyakorolt hatásának mechanizmusait még kutatják, az viszont már valószínűnek tűnik...","id":"20191003_elektromos_cigaretta_dohanyzas_nikotin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b697d09-5d28-43ee-a458-e7c25188e28e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_elektromos_cigaretta_dohanyzas_nikotin","timestamp":"2019. október. 03. 17:08","title":"Hogyan károsít az e-cigi? Káros-e egyáltalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A New York Times újságírója súlyos vádakat fogalmaz meg könyvében.","shortLead":"A New York Times újságírója súlyos vádakat fogalmaz meg könyvében.","id":"20191003_deutsche_bank_donald_trump_david_enrich","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28f0d82-b031-4f6c-bfd3-f5acabac4171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_deutsche_bank_donald_trump_david_enrich","timestamp":"2019. október. 03. 20:04","title":"Német szereplő keveredik bele Trump orosz botrányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbf98e0-ac1c-4c69-bf2d-677fe8cfd22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését, és elutasította annak a két magánszemélynek a keresetét, akik Tóta W. Árpád Magyar ember nem lop, csak kalandozik című cikke nyomán a magyar közösséghez tartozóként elszenvedett jogsérelem miatt perelték be a cikket megjelentető HVG Kiadó Zrt.-t.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését, és elutasította annak a két magánszemélynek...","id":"20191004_Itelotabla_Az_ironia_nem_serti_a_magyarsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dbf98e0-ac1c-4c69-bf2d-677fe8cfd22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691e948d-ac8c-4ff1-a8ed-4e957ff659b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Itelotabla_Az_ironia_nem_serti_a_magyarsagot","timestamp":"2019. október. 04. 14:05","title":"Nyertünk az Ítélőtáblán: Az irónia nem sérti a magyarságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Simonka György falujában, Pusztaottlakán lefutott a választás, ugyanis kizárólag a fideszes polgármester indul, csak képviselő-jelöltségért indul két független, hogy legalább kicsit ráláthasson arra, mi történik ott, ahol alig van nyoma a több milliárd forintnyi uniós pénznek. Megnéztük, Simonka büntetőügye hogyan rajzolta át a választási térképet.","shortLead":"Simonka György falujában, Pusztaottlakán lefutott a választás, ugyanis kizárólag a fideszes polgármester indul, csak...","id":"20191005_Simonka_Gyorgy_megy_de_a_hatorszag_marad_Bekesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7300b87-dba5-44ad-9447-94911b0990dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Simonka_Gyorgy_megy_de_a_hatorszag_marad_Bekesben","timestamp":"2019. október. 05. 07:00","title":"Simonka György megy, de a hátország marad Békésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár Hawaii közelébe is eljuttathatja az észak-koreai hadsereg a most tesztelt új rakétákat. A próba időzítése nem volt véletlen, az indítást nem sokkal az előttre tették, hogy az USA és Észak-Korea felújítja a leszerelési tárgyalásokat.","shortLead":"Akár Hawaii közelébe is eljuttathatja az észak-koreai hadsereg a most tesztelt új rakétákat. A próba időzítése nem volt...","id":"20191003_eszak_korea_raketa_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2373d870-1a45-4e69-ac2b-5c664b16362c","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_eszak_korea_raketa_teszt","timestamp":"2019. október. 03. 17:00","title":"Újabb nagyon fontos határt lépett át Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197c9e61-8bfb-422e-954c-90add4d77d65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy idős nő kért segítséget telefonon, mivel elakadt egy ösvényen.","shortLead":"Egy idős nő kért segítséget telefonon, mivel elakadt egy ösvényen.","id":"20191004_Beszorult_Opel_Corsajaval_egy_sofor_egy_szurdokba_a_Sopronihegysegben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=197c9e61-8bfb-422e-954c-90add4d77d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cf57e0-83f9-472a-93c4-e27cc1ef1a99","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_Beszorult_Opel_Corsajaval_egy_sofor_egy_szurdokba_a_Sopronihegysegben","timestamp":"2019. október. 04. 13:56","title":"Szurdokba szorult egy sofőr az autójával a Soproni-hegységben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]