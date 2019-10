Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6cce5be-521a-42db-a0cb-75f7a52ae122","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mickaël Harpont zavart viselkedésű és elméjű embernek írta le felesége. ","shortLead":"Mickaël Harpont zavart viselkedésű és elméjű embernek írta le felesége. ","id":"20191004_parizs_keseles_rendorseg_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6cce5be-521a-42db-a0cb-75f7a52ae122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b55ad1-be46-4ff3-9881-8fc4b3a3c9cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_parizs_keseles_rendorseg_gyilkossag","timestamp":"2019. október. 04. 11:15","title":"Hangokat hallott a fejében a párizsi késelő a támadása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1aa2042-154e-4fed-afcb-0b1fd3e73d78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopter vitte a kórházba a szerencsétlenül járt férfiakat.","shortLead":"Mentőhelikopter vitte a kórházba a szerencsétlenül járt férfiakat.","id":"20191004_elszabadult_teherauto_szerelo_baleset_mentohelikopter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa2042-154e-4fed-afcb-0b1fd3e73d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db7c03f-726b-4d33-aef6-4e4779273d28","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_elszabadult_teherauto_szerelo_baleset_mentohelikopter","timestamp":"2019. október. 04. 10:15","title":"Elszabadult egy vezető nélküli teherautó Kisbágyon, elütötte a két szerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c2e6c1-973d-4217-85fd-a10d6902cb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire ideér, már nem lesz hurrikán, rendkívüli időjárási jelenségre nem kell készülni.","shortLead":"Mire ideér, már nem lesz hurrikán, rendkívüli időjárási jelenségre nem kell készülni.","id":"20191004_lorenzo_hurrikan_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7c2e6c1-973d-4217-85fd-a10d6902cb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82cd481-8994-4da4-ac33-32c7bbb6a25d","keywords":null,"link":"/elet/20191004_lorenzo_hurrikan_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. október. 04. 15:09","title":"Magyarországra is eljön a megszelídült Lorenzo hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c782be5e-13e2-403d-b80a-421bc22e6d01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet fokozni a Tetris Challenge-et.","shortLead":"Lehet fokozni a Tetris Challenge-et.","id":"20191004_oroshazi_fuvoszenekar_ofze_tetris_challenge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c782be5e-13e2-403d-b80a-421bc22e6d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37818dc-19d2-4b62-aede-54d6cb3972d9","keywords":null,"link":"/elet/20191004_oroshazi_fuvoszenekar_ofze_tetris_challenge","timestamp":"2019. október. 04. 21:59","title":"Az orosházi fúvósok is beszálltak a \"kipakolós\" játékba, az eredmény iszonyú menő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A százezer dolláros rekordárakat a milliósak váltották fel, de már olyan gyógyszer is van, amelyből egy kúrányi 2 millió dollárba kerül. ","shortLead":"A százezer dolláros rekordárakat a milliósak váltották fel, de már olyan gyógyszer is van, amelyből egy kúrányi 2...","id":"201940__csillagaszati_gyogyszerarak__arvasag__erdekek_es_ertekek__hatarok_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ceaaf03-4054-47b1-991c-ad6fedee5394","keywords":null,"link":"/360/201940__csillagaszati_gyogyszerarak__arvasag__erdekek_es_ertekek__hatarok_nelkul","timestamp":"2019. október. 05. 12:00","title":"Hogy mi kerül egy gyógyszeren 700 millió forintba? A válasz ott hever a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e2f9d8-3671-465d-87cd-7a700e4c79c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak kettétört az árbocrúdja.","shortLead":"A férfinak kettétört az árbocrúdja.","id":"20191004_szorf_balaton_mentes_balatonfuzfo_arboc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8e2f9d8-3671-465d-87cd-7a700e4c79c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7930c562-3b87-4556-b270-8269c4ce0b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_szorf_balaton_mentes_balatonfuzfo_arboc","timestamp":"2019. október. 04. 10:10","title":"Szörföst kellett kimenteni a Balatonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az amerikai járványügyi hatóság nyilvános adatbázisa szerint már ezernyolc megbetegedés köthető az elektromos cigarettához (e-cigaretta) - mondta Joó Tamás egészségügyi közgazdász szombat reggel az M1-en.","shortLead":"Az amerikai járványügyi hatóság nyilvános adatbázisa szerint már ezernyolc megbetegedés köthető az elektromos...","id":"20191005_ezer_megbetegedes_kotheto_az_ecigarettahoz_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27af89a-bdac-472f-951b-3144438839c6","keywords":null,"link":"/elet/20191005_ezer_megbetegedes_kotheto_az_ecigarettahoz_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. október. 05. 10:45","title":"Érik a fordulat e-cigi ügyben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Aminek Újpesten viszont annyira nem örülnek.","shortLead":"Aminek Újpesten viszont annyira nem örülnek.","id":"20191005_Hatalmas_orom_erhette_Tallai_Andrast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738ff968-535e-458b-af06-fda2a4d9d08d","keywords":null,"link":"/sport/20191005_Hatalmas_orom_erhette_Tallai_Andrast","timestamp":"2019. október. 05. 16:43","title":"Hatalmas öröm érhette Tállai Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]