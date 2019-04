Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"089a6c0c-2b46-4a3e-bcb3-e7adc1474899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"EP-kampányra használták a kerületi képviselők az ingyenes helyi lapot, amire nem lett volna lehetőségük, így sérült az esélyegyenlőség, hiszen más pártok nem kampányolhattak.\r

","shortLead":"EP-kampányra használták a kerületi képviselők az ingyenes helyi lapot, amire nem lett volna lehetőségük, így sérült...","id":"20190423_Felnyomta_az_erzsebeti_keruleti_lapot_a_kutyapart_es_igaza_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=089a6c0c-2b46-4a3e-bcb3-e7adc1474899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250f3a2e-90a7-47bb-b98a-316e24132c43","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Felnyomta_az_erzsebeti_keruleti_lapot_a_kutyapart_es_igaza_lett","timestamp":"2019. április. 23. 14:42","title":"Felnyomta az erzsébetvárosi kerületi lapot a Kétfarkú, és igaza lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A baleset a 63-as főút 23-as kilométerénél, Nagydorog térségében történt. ","shortLead":"A baleset a 63-as főút 23-as kilométerénél, Nagydorog térségében történt. ","id":"20190422_Felborult_az_auto_azonnal_meghalt_a_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538a1ff0-7e35-4140-bf82-c08ac1bd82bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Felborult_az_auto_azonnal_meghalt_a_sofor","timestamp":"2019. április. 22. 08:00","title":"Felborult az autó, azonnal meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig az eredeti javaslatot már felpuhították. A gender szóról is a liberális propaganda jut Donald Trumpék eszébe.\r

","id":"20190423_Vetoval_fenyegeti_az_USA_az_ENSZ_nemi_eroszak_elleni_javaslatat_mert_abortusztamogatast_olvas_ki_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246ac969-bd23-4df3-9032-9b7985df8cbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Vetoval_fenyegeti_az_USA_az_ENSZ_nemi_eroszak_elleni_javaslatat_mert_abortusztamogatast_olvas_ki_belole","timestamp":"2019. április. 23. 09:47","title":"Vétóval fenyegeti az USA az ENSZ nemi erőszak elleni javaslatát, mert abortusztámogatást olvas ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van még hova fokozni a feszültséget.","shortLead":"Van még hova fokozni a feszültséget.","id":"20190422_Kegyetlen_elozetest_kapott_a_Tronok_harca_3_resze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f27a6f1-8433-4fea-bd63-5e61cab4b782","keywords":null,"link":"/kultura/20190422_Kegyetlen_elozetest_kapott_a_Tronok_harca_3_resze","timestamp":"2019. április. 22. 14:26","title":"Kegyetlen előzetest kapott a Trónok harca 3. része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04e28f7-ff2d-483b-bfce-4bef109be383","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök az osztrák hatóságok által körözött motorokat foglaltak le a Kiszombornál lévő határátkelőn.","shortLead":"A magyar rendőrök az osztrák hatóságok által körözött motorokat foglaltak le a Kiszombornál lévő határátkelőn.","id":"20190423_Harombol_ket_motor_lopott_volt_a_roman_autos_szallitmanyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d04e28f7-ff2d-483b-bfce-4bef109be383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5329cfd-2c8c-4f4f-beaf-a19f79e0f32f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Harombol_ket_motor_lopott_volt_a_roman_autos_szallitmanyaban","timestamp":"2019. április. 23. 14:01","title":"Háromból két motor lopott volt egy román autós szállítmányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Hiába van idén két választás is, ez békeidőszak. 