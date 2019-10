Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joker az animációs feldolgozásokban rendre a Csillagok háborúja sztárjának hangján szólal meg.","shortLead":"Joker az animációs feldolgozásokban rendre a Csillagok háborúja sztárjának hangján szólal meg.","id":"20191007_Mark_Hamill_elarulta_a_velemenyet_az_uj_Jokerrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cbbb36-2cae-40f6-9056-bc1c4ac1700c","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Mark_Hamill_elarulta_a_velemenyet_az_uj_Jokerrol","timestamp":"2019. október. 07. 10:57","title":"Mark Hamill elárulta a véleményét az új Jokerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ab897-3d40-4e84-98b0-8261552d7086","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 18 éves lányt Cegléd belvárosában ütötték el.","shortLead":"A 18 éves lányt Cegléd belvárosában ütötték el.","id":"20191008_150nel_gazoltak_halalra_a_gyermeket_azota_sem_tudjak_feldolgozni_a_tragediat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c59ab897-3d40-4e84-98b0-8261552d7086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24afff1-8ed0-4db9-a556-8091c077f22d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_150nel_gazoltak_halalra_a_gyermeket_azota_sem_tudjak_feldolgozni_a_tragediat","timestamp":"2019. október. 08. 21:46","title":"150-nel gázolták halálra a gyermekét, azóta sem tudják feldolgozni a tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a5c540-5c65-447d-a08a-9ceb33b01998","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Egyesült Államokban vetíti majd néhány mozi a The Irishmant, de egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy ez Magyarországon is így lesz.","shortLead":"Az Egyesült Államokban vetíti majd néhány mozi a The Irishmant, de egyáltalán nem volt magától értetődő...","id":"20191007_A_magyar_mozik_is_vetiteni_fogjak_Scorsese_Netflixes_filmjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5c540-5c65-447d-a08a-9ceb33b01998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7123bcbf-ee04-43d1-b403-209b5e5482c6","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_A_magyar_mozik_is_vetiteni_fogjak_Scorsese_Netflixes_filmjet","timestamp":"2019. október. 07. 15:45","title":"Magyar mozikban is vetíteni fogják Martin Scorsese netflixes filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a8efee-10ee-487f-841c-24c7782f7f2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy felmérés részvevőinek fele szerint jó irányba mennek a dolgok Oroszországban.","shortLead":"Egy felmérés részvevőinek fele szerint jó irányba mennek a dolgok Oroszországban.","id":"20191008_Az_oroszok_kozel_70_szazaleka_elegedett_Putyinnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91a8efee-10ee-487f-841c-24c7782f7f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce17006-6146-4e3b-829a-516a142d9a03","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Az_oroszok_kozel_70_szazaleka_elegedett_Putyinnal","timestamp":"2019. október. 08. 17:01","title":"Az oroszok közel 70 százaléka elégedett Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Változatos irodalmi programok, koncertek mellett több mint negyven kiadó mutatja be újdonságait az őszi Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron csütörtöktől vasárnapig a Várkert Bazárban. 