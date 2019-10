Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01530398-4de3-4c29-a12b-5e924db6146c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsét hozna a csapatnak a Dunaszerdahely új kabalája, egy mangalica. Kérdés, hogy szurkolók akarják-e.","shortLead":"Szerencsét hozna a csapatnak a Dunaszerdahely új kabalája, egy mangalica. Kérdés, hogy szurkolók akarják-e.","id":"20191018_mangalaci_mangalica_kabala_dunaszerdahely_foci_fc_dac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01530398-4de3-4c29-a12b-5e924db6146c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef66747-9399-47ab-af5e-2ca4be7c7b25","keywords":null,"link":"/elet/20191018_mangalaci_mangalica_kabala_dunaszerdahely_foci_fc_dac","timestamp":"2019. október. 18. 14:33","title":"Mangalaci keményen próbálkozik, de lehet, hogy ez most kevés lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A reggeli ködfoltok az ország nagy részén eltűnnek délelőttre.","shortLead":"A reggeli ködfoltok az ország nagy részén eltűnnek délelőttre.","id":"20191017_idojaras_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98eb3b04-23a3-4ebf-80ac-458f9cff901f","keywords":null,"link":"/elet/20191017_idojaras_hetvege","timestamp":"2019. október. 17. 15:51","title":"Napos hétvégével folytatódik a nyárias ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy vasúti átjáróban ütött el a vonat egy gyalogost.","shortLead":"Egy vasúti átjáróban ütött el a vonat egy gyalogost.","id":"20191016_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Keszthelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8020414-0bbb-4c66-81d8-07f2dd6d8112","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Keszthelyen","timestamp":"2019. október. 16. 20:46","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1bc889-8e66-4c51-8341-b7470448e281","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mi mondjuk meg, kinek mit szabad – üzente az országnak tíz éven át a Fidesz. Biztosak voltak abban is, hogy ők diktálják, miről legyen szó a nyilvánosságban, hiszen ezernyi kutatásból és választói adatbázisból a polgárok minden óhaját ismerik. Vasárnap óta a kormánypárt vezetőit kételyek gyötörhetik: nem látták, mi jön feléjük, és most kontrollt vesztettek. A nagy kapkodásban pedig még sajátjaikat is átverték. ","shortLead":"Mi mondjuk meg, kinek mit szabad – üzente az országnak tíz éven át a Fidesz. Biztosak voltak abban is, hogy ők...","id":"20191017_Fidesz_strategiai_problemak_Orban_baja_A_lo_nez_megis_megbotlik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba1bc889-8e66-4c51-8341-b7470448e281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad5bea-9d00-4fce-bdb5-c74cd701370d","keywords":null,"link":"/360/20191017_Fidesz_strategiai_problemak_Orban_baja_A_lo_nez_megis_megbotlik","timestamp":"2019. október. 17. 07:00","title":"Ami rosszabb a pesti buktánál: öt területen stratégiai előnyét vesztette el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d05946-bf2d-47af-bea5-b19a7a3ec1a2","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Éppen száz éve született Csao Ce-jang, aki kínai pártfőtitkárként nem lövetett volna a Tienanmen téren, amikor pedig ez megtörtént, az ő nyakába varrták. Az ország tényleges vezetője, Teng Hsziao-ping leváltotta, és élete hátralévő részét házi őrizetben kellett töltenie.","shortLead":"Éppen száz éve született Csao Ce-jang, aki kínai pártfőtitkárként nem lövetett volna a Tienanmen téren, amikor pedig...","id":"20191017_csao_cejang_kina_teng_hsziaoping_tienanmen_ter_gorbacsov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d05946-bf2d-47af-bea5-b19a7a3ec1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f905cd60-20b8-4bea-8568-790ac1cba397","keywords":null,"link":"/360/20191017_csao_cejang_kina_teng_hsziaoping_tienanmen_ter_gorbacsov","timestamp":"2019. október. 17. 16:00","title":"Kína Gorbacsovja lehetett volna, de kihúzta a gyufát Teng Hsziao-pingnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e9880c-a121-436d-af95-d9fe4b2d8f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annyira nehéz volt, hogy a váz hozzáért az utánfutó kerekéhez.","shortLead":"Annyira nehéz volt, hogy a váz hozzáért az utánfutó kerekéhez.","id":"20191018_dezsa_utanfuto_tulsuly_jarmuszerelveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97e9880c-a121-436d-af95-d9fe4b2d8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8982baf5-6518-45c4-9424-bd56384f866a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_dezsa_utanfuto_tulsuly_jarmuszerelveny","timestamp":"2019. október. 18. 11:22","title":"Óriási dézsát vitt az utánfutóján egy magyar sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László szívesen nyilvánosságra hozza a bérleti szerződését.","shortLead":"Palkovics László szívesen nyilvánosságra hozza a bérleti szerződését.","id":"20191018_Palkovics_Kesz_magasabb_berleti_dijat_is_fizetni_a_budavari_onkormanyzati_lakasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def1c8a0-6db8-4944-a3d4-56323efcedef","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Palkovics_Kesz_magasabb_berleti_dijat_is_fizetni_a_budavari_onkormanyzati_lakasert","timestamp":"2019. október. 18. 07:31","title":"Palkovics kész magasabb bérleti díjat is fizetni a budavári önkormányzati lakásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12afc43b-0085-455b-ad9f-2ce2967573b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar érintett droggal kereskedett, Svédország csak egy bolti tolvajt keres.","shortLead":"A magyar érintett droggal kereskedett, Svédország csak egy bolti tolvajt keres.","id":"20191018_Noi_bunozokre_vadaszik_az_Europol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12afc43b-0085-455b-ad9f-2ce2967573b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae513657-b333-4c99-b7d6-1072627b3b2d","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Noi_bunozokre_vadaszik_az_Europol","timestamp":"2019. október. 18. 10:54","title":"Női bűnözőkre vadászik az Europol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]