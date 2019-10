Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","shortLead":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","id":"20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d79574-ee9a-4d7f-b788-c17bdfc85da1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","timestamp":"2019. október. 18. 10:49","title":"A marsi növénytermesztésről rendeztek kiállítást Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6def64a4-b73b-4283-897d-a356e7368470","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mamák állítólag extázisba estek, amikor a menyasszony felvezette, mit szeretne a nagy napon. ","shortLead":"A mamák állítólag extázisba estek, amikor a menyasszony felvezette, mit szeretne a nagy napon. ","id":"20191018_Nagymamak_eskuvo_felkeres_menyasszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6def64a4-b73b-4283-897d-a356e7368470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f403b755-1ec3-4817-b666-b6c0af8c17d6","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Nagymamak_eskuvo_felkeres_menyasszony","timestamp":"2019. október. 18. 10:30","title":"Nagymamákból lettek koszorúslányok egy amerikai esküvőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői olyan funkciót készítettek, amivel megnézhető, melyik, harmadik féltől származó app milyen adatunkhoz fér hozzá. Szükség esetén módosíthatjuk ezt, de törölhetjük is az alkalmazást.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői olyan funkciót készítettek, amivel megnézhető, melyik, harmadik féltől származó app milyen...","id":"20191018_instagram_kiberbiztonsag_felhasznaloi_adatok_alkalmazasok_kezelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec8ba44-d19e-41b3-8cba-a5475322b353","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_instagram_kiberbiztonsag_felhasznaloi_adatok_alkalmazasok_kezelese","timestamp":"2019. október. 18. 09:33","title":"Szeret instagramozni? Hamarosan nagyobb biztonságban teheti majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56c9853-a8a4-48f3-a365-6f40a582db61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attiláék azt vizsgálják, hogy felelős és szabályos volt-e a vagyongazdálkodás.","shortLead":"Péterffy Attiláék azt vizsgálják, hogy felelős és szabályos volt-e a vagyongazdálkodás.","id":"20191018_Az_uj_pecsi_polgarmester_mar_el_is_kezdte_az_onkormanyzati_cegek_atvilagitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b56c9853-a8a4-48f3-a365-6f40a582db61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808bad43-fd6d-4f5f-923b-9ad5de17c54e","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Az_uj_pecsi_polgarmester_mar_el_is_kezdte_az_onkormanyzati_cegek_atvilagitasat","timestamp":"2019. október. 18. 18:06","title":"Az új pécsi polgármester már el is kezdte az önkormányzati cégek átvilágítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fundamentum folyóirat 1997 óta az emberi jogok meghatározó magyarországi fóruma. A szerkesztőség most fontos döntést hozott. Tiltakoznak az embertelenség, az egyének tárgyiasítása ellen.","shortLead":"A Fundamentum folyóirat 1997 óta az emberi jogok meghatározó magyarországi fóruma. A szerkesztőség most fontos döntést...","id":"20191019_Az_egyik_legjelentosebb_magyar_emberi_jogi_folyoirat_nem_szemlezi_tobbe_Alkotmanybirosag_donteseit_mert_az_a_hatalom_szolgalataba_szegodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49f0e82-0744-483f-8939-b4a24cba2aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Az_egyik_legjelentosebb_magyar_emberi_jogi_folyoirat_nem_szemlezi_tobbe_Alkotmanybirosag_donteseit_mert_az_a_hatalom_szolgalataba_szegodott","timestamp":"2019. október. 19. 15:15","title":"Az egyik legjelentősebb magyar emberi jogi folyóirat nem szemlézi többé az Alkotmánybíróság döntéseit, mert az „a hatalom szolgálatába szegődött”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969a858d-bb1e-4667-9abb-976659aa4128","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság megszüntetése után megbízott kormányhivatalok.","shortLead":"Csupán a vásárlói panaszok harmada nyomán indítottak vizsgálatot a fogyasztóvédelmi ügyekkel az önálló hatóság...","id":"20191018_Mi_van_ha_szallitas_kozben_osszetorik_a_neten_rendelt_cuccot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=969a858d-bb1e-4667-9abb-976659aa4128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfed0c3-56f2-4b8b-b707-5dd0a3fddf2a","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Mi_van_ha_szallitas_kozben_osszetorik_a_neten_rendelt_cuccot","timestamp":"2019. október. 18. 16:01","title":"Mi van, ha szállítás közben összetörik a neten rendelt terméket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ffc66a-3a98-42be-bc11-319067e4c4f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az eseményen a kétszeres Giro-győztes Ivan Basso is részt vett.

","shortLead":"Az eseményen a kétszeres Giro-győztes Ivan Basso is részt vett.

","id":"20191019_Kiprobaltak_a_2020as_olasz_biciklis_verseny_egyik_magyarorszagi_szakaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3ffc66a-3a98-42be-bc11-319067e4c4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313b9056-d63d-40d3-8c3c-ef4786fe00e0","keywords":null,"link":"/sport/20191019_Kiprobaltak_a_2020as_olasz_biciklis_verseny_egyik_magyarorszagi_szakaszat","timestamp":"2019. október. 19. 18:25","title":"Kipróbálták a 2020-as olasz biciklis verseny egyik magyarországi szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876242f5-aa29-4f45-91ae-0b6890bc06bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem érkezett jogorvoslati kérelem.","shortLead":"Nem érkezett jogorvoslati kérelem.","id":"20191018_Jogeros_Karacsony_a_fopolgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=876242f5-aa29-4f45-91ae-0b6890bc06bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092d1152-7412-46c9-bcae-37922c7ed08b","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Jogeros_Karacsony_a_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 18. 09:38","title":"Jogerős: Karácsony a főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]