[{"available":true,"c_guid":"b213bd18-56a8-40ec-87d1-9d06b4bda5d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még az is látszik, hogy elindulás előtt pálinkát iszik a férfi.","shortLead":"Még az is látszik, hogy elindulás előtt pálinkát iszik a férfi.","id":"20191019_Video_ittas_vezetes_motor_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b213bd18-56a8-40ec-87d1-9d06b4bda5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00abe4e-e7c1-4c17-9c57-c5d0e02a9ee8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Video_ittas_vezetes_motor_rendorseg","timestamp":"2019. október. 19. 20:00","title":"Videóra vette, ahogy részegen motorozik - a rendőrség közzétette a felvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy Mol leány vette a nevére az újabb egykori Olajterv-cégeket. Korábban több hasonló tranzakciója is volt az olajipari...","id":"201942_otindustries_gaztervezobol_aramtermelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0b0d1f-ecba-4368-9a88-398f80e8a44d","keywords":null,"link":"/360/201942_otindustries_gaztervezobol_aramtermelo","timestamp":"2019. október. 20. 11:00","title":"Napenergiában erősít a MOL, Paksról várja a megtérülést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0703041-9970-4305-b794-463aadf94722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogtak a rákospalotai rendőrök négy férfit Budapesten a Sín utcában, közülük hármat kábítószer-birtoklással, egyet pedig kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak.","shortLead":"Elfogtak a rákospalotai rendőrök négy férfit Budapesten a Sín utcában, közülük hármat kábítószer-birtoklással, egyet...","id":"20191021_Hatmillio_forintot_es_majd_egy_kilo_fuvet_talaltak_a_dilereknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0703041-9970-4305-b794-463aadf94722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559c31df-e3fb-43f1-b856-69910704f93b","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Hatmillio_forintot_es_majd_egy_kilo_fuvet_talaltak_a_dilereknel","timestamp":"2019. október. 21. 08:36","title":"Hatmillió forintot és majd egy kiló füvet találtak egy dílernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen időjárást még pár hétre aláírnánk zokszó nélkül.","shortLead":"Ilyen időjárást még pár hétre aláírnánk zokszó nélkül.","id":"20191021_Nem_tagit_a_nyar_akar_28_fok_is_lehet_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fae6dc-cf88-47e2-87b3-8e4a2ffaeb35","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Nem_tagit_a_nyar_akar_28_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. október. 21. 05:09","title":"Nem tágít a nyár, akár 28 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rekordáron, 78,5 millió koronáért (egymilliárd forintért) kelt el vasárnap egy prágai árverésen Oscar Kokoschka egy 1934-ben készült festménye.","shortLead":"Rekordáron, 78,5 millió koronáért (egymilliárd forintért) kelt el vasárnap egy prágai árverésen Oscar Kokoschka...","id":"20191020_Oskar_Kokoschka_egy_festmenye_rekordaron_kelt_el_egy_pragai_arveresen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6339961-3b68-4ffa-a8cf-543e5cf0d5dd","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Oskar_Kokoschka_egy_festmenye_rekordaron_kelt_el_egy_pragai_arveresen","timestamp":"2019. október. 20. 21:36","title":"Oskar Kokoschka egy festménye rekordáron kelt el egy prágai árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Több százezer ember előtt mondott beszédet a Liga vezetője. A 444 szerint Fradi-ultrák is voltak a tömegben.","id":"20191019_Orbant_eltette_Sorossal_szemben_Matteo_Salvini_Romaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599c5549-e96e-4206-bbd8-65cf925ea117","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Orbant_eltette_Sorossal_szemben_Matteo_Salvini_Romaban","timestamp":"2019. október. 19. 20:55","title":"Orbánt éltette Sorossal szemben Matteo Salvini Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63d9688-4278-491a-9537-ef5af423bb3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kívül lehet, hogy tiszta lesz a kocsi, de vajon belül is tiszta marad egy ilyen után? ","id":"20191021_Video_Bejott_a_horror_automoso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63d9688-4278-491a-9537-ef5af423bb3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f59c20-6b10-4b08-ad2f-782c08a5eb3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Video_Bejott_a_horror_automoso","timestamp":"2019. október. 21. 15:47","title":"Videó: Üzletileg nagyon bejött a horror-autómosó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d940058d-6334-4655-a5bd-212dcd4a41e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnehezebben villanyszerelőt, kőművest és vízvezeték-szerelőt lehet találni.","shortLead":"A legnehezebben villanyszerelőt, kőművest és vízvezeték-szerelőt lehet találni.","id":"20191021_kontar_szaki_felujitas_epitkezes_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d940058d-6334-4655-a5bd-212dcd4a41e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27ebbb8-f84b-4044-b302-7efea93ecc0a","keywords":null,"link":"/kkv/20191021_kontar_szaki_felujitas_epitkezes_felmeres","timestamp":"2019. október. 21. 15:53","title":"Sok a kontár szaki egy új felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]