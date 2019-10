Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c4aa446-a0c6-4c8f-ad4a-ae4b52c9918e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szétválasztó műtét után szövődményekkel küzdő Rukaya is elhagyhatta az intenzív osztályt.","shortLead":"A szétválasztó műtét után szövődményekkel küzdő Rukaya is elhagyhatta az intenzív osztályt.","id":"20191024_bangladesi_sziami_ikrek_cselekves_alapitvany_rehabilitacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c4aa446-a0c6-4c8f-ad4a-ae4b52c9918e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1964e0d-e655-4b96-96f2-67426b6fe968","keywords":null,"link":"/elet/20191024_bangladesi_sziami_ikrek_cselekves_alapitvany_rehabilitacio","timestamp":"2019. október. 24. 12:05","title":"Jó hír érkezett a bangladesi ikerlányokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vesztegetés miatt egy évet kapott Balogh János, büntetését két évre függesztették fel. Az ítélet nem jogerős. Az ítélet nem jogerős.","id":"20191024_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos_vesztegetes_felfuggesztett_bortonbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dedc922-7e28-4942-afb3-df9496d9c76f","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos_vesztegetes_felfuggesztett_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 24. 11:05","title":"Felfüggesztett börtönre ítélték az Országos Roma Önkormányzat vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a Microsoft a processzorkövetelményeket tartalmazó listát, a novemberben érkező nagy Windows 10-frissítésnek megfelelően.","shortLead":"Frissítette a Microsoft a processzorkövetelményeket tartalmazó listát, a novemberben érkező nagy Windows...","id":"20191023_windows10_novemberi_frissites_tamogatott_processzorok_listaja_hardverkovetelmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f789d-49df-4f4e-9196-c3188519ef30","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_windows10_novemberi_frissites_tamogatott_processzorok_listaja_hardverkovetelmeny","timestamp":"2019. október. 23. 08:03","title":"Milyen processzor van a gépében? Nem fogad el bármit a Windows 10 novemberi frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2448 jegyet vagy bérletet nem kapott.","shortLead":"2448 jegyet vagy bérletet nem kapott.","id":"20191022_Majd_negyezren_a_visszajarot_tobb_mint_ketezren_a_jegyuket_berletuket_bukhattak_a_BKK_automataknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b261daa6-49a8-4eef-ad82-336b5bcae515","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Majd_negyezren_a_visszajarot_tobb_mint_ketezren_a_jegyuket_berletuket_bukhattak_a_BKK_automataknal","timestamp":"2019. október. 22. 16:09","title":"3744 ember hiába várta a visszajáróját a BKK automatáiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489d9e0e-13da-4c8e-b3dc-0709762c2ecf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma este hivatalos premier.","shortLead":"Ma este hivatalos premier.","id":"20191024_Tucatnyi_kepen_az_uj_8as_Golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=489d9e0e-13da-4c8e-b3dc-0709762c2ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec0e0a9-98e6-4ebe-871d-2f048a2e5857","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Tucatnyi_kepen_az_uj_8as_Golf","timestamp":"2019. október. 24. 10:10","title":"Kiszivárgott: tucatnyi gyári képen az új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459997b5-9494-4973-84be-b0a0d50e105b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány provokátor ruházatán betyársereges emblémát látott kollégánk.","shortLead":"Néhány provokátor ruházatán betyársereges emblémát látott kollégánk.","id":"20191023_jobbik_balhe_oktober_23_megemlekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459997b5-9494-4973-84be-b0a0d50e105b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ef5887-bafb-4861-8538-dca115f22cba","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_jobbik_balhe_oktober_23_megemlekezes","timestamp":"2019. október. 23. 17:28","title":"Balhé volt a Jobbik megemlékezésén – helyszíni fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d75b826-b7b5-466e-8d2c-4241fd334373","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Veteránfilm harmadik, záróepizódjában Endre és János bácsi egy repülőtéren értesül egy régi barát elvesztéséről. Végül egymástól is kénytelenek búcsút venni. ","shortLead":"A Veteránfilm harmadik, záróepizódjában Endre és János bácsi egy repülőtéren értesül egy régi barát elvesztéséről...","id":"20191022_Veteranfilm_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d75b826-b7b5-466e-8d2c-4241fd334373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04029e92-c9c6-4391-a05e-22b81d7babf4","keywords":null,"link":"/360/20191022_Veteranfilm_harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 22. 19:00","title":"Doku360: \"Nem izgat a halál, nincs hiányérzetem, mert repülős voltam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszahívta a tornaszövetség Borkai Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottságból. További fegyelmi vagy etikai eljárás már nem lesz.","shortLead":"Visszahívta a tornaszövetség Borkai Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottságból. További fegyelmi vagy etikai eljárás már...","id":"20191024_borkai__magyar_z__mob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fad2ed-75fd-432c-bcc2-8e6109ecb719","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_borkai__magyar_z__mob","timestamp":"2019. október. 24. 14:59","title":"Megerősítette a MOB: Borkai már nem tagja az olimpiai bizottságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]