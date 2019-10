Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sérelmezték, hogy miért ül ott. ","shortLead":"Sérelmezték, hogy miért ül ott. ","id":"20191025_Harvey_Weinstein_klub_nemi_eroszak_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36280940-e21e-4adf-8ce9-adcf487c9403","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Harvey_Weinstein_klub_nemi_eroszak_nok","timestamp":"2019. október. 25. 13:38","title":"Néhány nő szembeszállt egy klubban Harvey Weinsteinnel, mire kitessékelték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036af499-135e-44d0-9f00-45f6f71d6833","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az önállóságukért több mint száz éve küzdő kurdoknak folyamatosan azzal kellett szembesülniük, hogy az USA hatalmi érdekeitől vezérelve hol melléjük áll, hol hátat fordít nekik.","shortLead":"Az önállóságukért több mint száz éve küzdő kurdoknak folyamatosan azzal kellett szembesülniük, hogy az USA hatalmi...","id":"201943__a_kurdok_elarulasa__amerikai_realpolitika__belharcok__hegyeket_mozgatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=036af499-135e-44d0-9f00-45f6f71d6833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8000d0-8bfa-4bd7-b7a7-a7a5c5ad014b","keywords":null,"link":"/360/201943__a_kurdok_elarulasa__amerikai_realpolitika__belharcok__hegyeket_mozgatnak","timestamp":"2019. október. 25. 13:00","title":"A kurdok barátai csak a hegyek, minden szövetségük a pokolban köttetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De azt még nem tudni, ezúttal meddig nyúlik el.","shortLead":"De azt még nem tudni, ezúttal meddig nyúlik el.","id":"20191025_brexit_kivalas_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abf1025-c6f0-47ce-ab2e-b088f0d87e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_brexit_kivalas_halasztas","timestamp":"2019. október. 25. 14:13","title":"Jóváhagyták a tagállamok a Brexit halasztásának kérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d738c507-6d49-4d63-b07a-dce259e10d16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nap a fellebbezési határidő, de a bíróság a szabadlábra helyezés és bűnügyi felügyelet elrendelése mellett döntött. A törvényszék megerősítette: hamarosan vádemelés következhet az ügyben.","shortLead":"Három nap a fellebbezési határidő, de a bíróság a szabadlábra helyezés és bűnügyi felügyelet elrendelése mellett...","id":"20191025_viking_sigyn_ukran_kapitany_szabadlabra_helyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d738c507-6d49-4d63-b07a-dce259e10d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201a228a-e5e1-427e-9572-6af522a1ba51","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_viking_sigyn_ukran_kapitany_szabadlabra_helyezes","timestamp":"2019. október. 25. 17:51","title":"Szabadlábra helyezhetik a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126ee20b-b777-49fe-a5ff-92df7d03c74d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kiugrott jegyzői jogászcsapat, eltitkolt Facebook-jelszó, eltűnt merevlemezek, \"hazavitt\" kerületi embléma – vannak fennakadások a települési átadás-átvétellel az önkormányzati választások után. A váltás többségében normálisan zajlik ugyanakkor, az új vezetők ígérik, nem lesz vérfürdő, igyekeznek együttműködni a városházi-önkormányzati stábbal, csak bizalmi posztokon hajtanak végre személycserét. ","shortLead":"Kiugrott jegyzői jogászcsapat, eltitkolt Facebook-jelszó, eltűnt merevlemezek, \"hazavitt\" kerületi embléma – vannak...","id":"20191026_Az_eltunt_winchestertol_az_eltitkolt_jelszoig__zajlik_a_valtas_az_onkormanyzatok_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=126ee20b-b777-49fe-a5ff-92df7d03c74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3836cee4-6fef-43a1-9f43-0306f736b414","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Az_eltunt_winchestertol_az_eltitkolt_jelszoig__zajlik_a_valtas_az_onkormanyzatok_elen","timestamp":"2019. október. 26. 07:00","title":"Az eltűnt winchestertől az eltitkolt Facebook-jelszóig – kisstílű húzásokkal adják át hivatalukat a volt városvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de01e11e-3cf8-40dd-aeb5-b6234af5bfde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik Budapest nem csak a BMW reklámfilmjeiben népszerű helyszín, hanem akkor is, ha új modelleknek keresnek szép hátteret. ","shortLead":"Úgy tűnik Budapest nem csak a BMW reklámfilmjeiben népszerű helyszín, hanem akkor is, ha új modelleknek keresnek szép...","id":"20191026_A_Varkertnel_bukkant_fel_egy_meg_nem_is_kaphato_BMW","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de01e11e-3cf8-40dd-aeb5-b6234af5bfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc099a0d-3bc4-4e38-bf48-5abbca6935b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_A_Varkertnel_bukkant_fel_egy_meg_nem_is_kaphato_BMW","timestamp":"2019. október. 26. 08:45","title":"A Várkertnél bukkant fel egy még nem is kapható BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669d1af4-c3c9-4cbe-a21b-9b8204c870b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Súlyosan aggályos dolgok történtek a választás napján, muszáj pótvizsgázni.","shortLead":"Súlyosan aggályos dolgok történtek a választás napján, muszáj pótvizsgázni.","id":"20191025_Jaszbereny_november_10en_ismetlik_meg_a_valasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669d1af4-c3c9-4cbe-a21b-9b8204c870b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7681beb4-2935-4d16-ba1a-cd59924e3714","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Jaszbereny_november_10en_ismetlik_meg_a_valasztast","timestamp":"2019. október. 25. 14:25","title":"Jászberényben meg kell ismételni a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lecsapta a magas labdát a OnePlus: kifigurázta, hogy problémák vannak a Google Pixel 4 szívesen hangoztatott Smooth Display funkciójával, azaz a 90 Hz-es képfrissítéssel.","shortLead":"Lecsapta a magas labdát a OnePlus: kifigurázta, hogy problémák vannak a Google Pixel 4 szívesen hangoztatott Smooth...","id":"20191025_oneplus_tweet_google_pixel4_90hz_kepfrissites_trollkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b926f1-8d49-4bd5-9c3f-e2ba7ae3ffb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_oneplus_tweet_google_pixel4_90hz_kepfrissites_trollkodas","timestamp":"2019. október. 25. 19:03","title":"Megtrollkodta a OnePlus a Google-t, majd gyorsan vissza is vonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]