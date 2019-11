Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f70f57b1-c1f6-4d5f-acd9-80904a27bb57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel az Attila út és a Krisztina körút is be volt állva a török elnök hivatalos programja miatti közlekedési káosz idején, előtérbe kerültek az unortodox megoldások.\r

\r

","shortLead":"Mivel az Attila út és a Krisztina körút is be volt állva a török elnök hivatalos programja miatti közlekedési káosz...","id":"20191108_A_budapesti_kaosz_csucspontja_egy_autos_athajtott_a_Vermezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70f57b1-c1f6-4d5f-acd9-80904a27bb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599d52a0-0b16-486e-ac4d-f2dfa96ef52a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_A_budapesti_kaosz_csucspontja_egy_autos_athajtott_a_Vermezon","timestamp":"2019. november. 08. 14:16","title":"A budapesti káosz csúcspontja: egy autós áthajtott a Vérmezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8528d7f-f627-4f17-9e48-734f54de165a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötven éve a Beatles, ma Drake albumait veszik a legtöbben.","shortLead":"Ötven éve a Beatles, ma Drake albumait veszik a legtöbben.","id":"20191106_Egy_videoban_vegignezheti_hogyan_alakultak_a_lemezeladasok_az_utobbi_otven_evben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8528d7f-f627-4f17-9e48-734f54de165a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8b448f-255c-4f80-9297-c26aee9567c9","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Egy_videoban_vegignezheti_hogyan_alakultak_a_lemezeladasok_az_utobbi_otven_evben","timestamp":"2019. november. 06. 21:45","title":"Egy videóban végignézheti, hogyan alakultak a lemezeladások az utóbbi ötven évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb3b7d7-d231-4950-9261-a3deebc21d97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan még meg sem jelent az Audi kínálatában az RS Q8, de már ment egy rekordot a német versenypályán.","shortLead":"Hivatalosan még meg sem jelent az Audi kínálatában az RS Q8, de már ment egy rekordot a német versenypályán.","id":"20191108_Megcsinalta_a_nurbirgringi_rekordot_az_Audi_RS_Q8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eb3b7d7-d231-4950-9261-a3deebc21d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b7322b-18e7-42b6-a5a1-08207fe60dd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Megcsinalta_a_nurbirgringi_rekordot_az_Audi_RS_Q8","timestamp":"2019. november. 08. 10:35","title":"Még nem is kapható szabadidőautóval ment rekordot az Audi a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77def2d-a58d-4a63-8af1-e989e3ec4a2b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kurd, magyar, EU-s és ferencvárosi zászló a polgármesteri hivatal homlokzatán.","shortLead":"Kurd, magyar, EU-s és ferencvárosi zászló a polgármesteri hivatal homlokzatán.","id":"20191107_Baranyi_Krisztina_kituzte_Ferencvarosban_a_kurd_zaszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c77def2d-a58d-4a63-8af1-e989e3ec4a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fe6b82-8fb4-4bbb-8b7e-97336f70ce9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Baranyi_Krisztina_kituzte_Ferencvarosban_a_kurd_zaszlot","timestamp":"2019. november. 07. 15:42","title":"Baranyi Krisztina kitűzte Ferencvárosban a kurd zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333d64ff-829e-429f-ba6f-62431bf0c1de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol Mini deklaráltan villanyautómárka lenne hosszabb távon. Most be is mutatta első elektromos modelljét. ","shortLead":"Az angol Mini deklaráltan villanyautómárka lenne hosszabb távon. Most be is mutatta első elektromos modelljét. ","id":"20191108_mini_cooper_se_magyarorszg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333d64ff-829e-429f-ba6f-62431bf0c1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7540df5d-d5bd-4b87-be8a-ea129eee98ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_mini_cooper_se_magyarorszg","timestamp":"2019. november. 08. 09:41","title":"A Miniből is van már elektromos, meg is néztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d598049-1996-47db-80b1-743f0ab830f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet 131 milliárd forintot meghaladó adózott nyereséget ért el a harmadik negyedévben","shortLead":"A pénzintézet 131 milliárd forintot meghaladó adózott nyereséget ért el a harmadik negyedévben","id":"20191108_meghaladta_a_varakozasokat_az_otp_negyedeves_nyeresege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d598049-1996-47db-80b1-743f0ab830f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ec17da-5837-4775-abf2-4cf8a2831fab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_meghaladta_a_varakozasokat_az_otp_negyedeves_nyeresege","timestamp":"2019. november. 08. 05:19","title":"Meghaladta a várakozásokat az OTP nyeresége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f921c8-35ec-4382-b2e4-5dcfb57c5bd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szalagkorlátot is átszakították a Ferihegyi úton karambolozó járművek, az autóba beszorult két ember. ","shortLead":"A szalagkorlátot is átszakították a Ferihegyi úton karambolozó járművek, az autóba beszorult két ember. ","id":"20191108_Busz_es_auto_utkozott_a_ferihegyi_gyorsforgalmin_lezartak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f921c8-35ec-4382-b2e4-5dcfb57c5bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8bd4f5-2d48-4b62-86c9-204054db27f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Busz_es_auto_utkozott_a_ferihegyi_gyorsforgalmin_lezartak","timestamp":"2019. november. 08. 17:04","title":"Busz karambolozott, emberek szorultak egy autóba a Ferihegyi úton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","shortLead":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","id":"20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730f53f-574b-46e1-878e-4805714392ae","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","timestamp":"2019. november. 07. 13:37","title":"Tizenhat társát ölte meg két észak-koreai szökevény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]