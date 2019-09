Néhány hónapja jelentette be az Apple, hogy idén ősszel útjára indítja Arcade nevű szolgáltatását, amin keresztül minimális havidíjért kínál hozzáférést különféle játékprogramokhoz. A cég a bejelentéskor nem részletezte, mi mindennel találkozhatnak majd a felhasználók, de most kiderült: izgalmas, és nagyon különleges játékokra lehet számítani.

Egy fizetős szolgáltatás esetén jogos elvárás, hogy az áru valamelyest kitűnjön a tömegből, és úgy fest, az Apple mindent elkövetett, hogy ez így is legyen. Igazolja ezt többek között a The Verge véleménye, amely cikkében azért lelkendezik, mert az Arcade könyvtárában számos műfaj megtalálható lesz.

A portál azt írja, a havi 5 dollárba, vagyis nagyjából 1500 forintba kerülő szolgáltatás kirakós, túlélős és ügyességi játékokhoz is hozzáférést ad. Kiemelték a Where Cards Fall nevű programot, amely szerintük rendkívül megnyugtató. A Skate Cityt, amelyben gördeszkázni kell, érintőképernyőn kifejezetten mókásnak találták. Említik még a Spek nevű puzzle-ös, AR-(vagyis a kiterjesztett valóságot használó) játékot is, amely a cikk szerint az egyetlen olyan típusú, amit kipróbáltak és közben élveztek.

A kínálat természetesen nem csak ennyiből áll, az Apple 100+ játékot ígért a hivatalosan szeptember 19-én rajtoló szolgáltatásához. Az Arcade offline is működik majd, emellett Apple TV-n, iOS-eszközökön, továbbá macOS-en is futni fog.

