[{"available":true,"c_guid":"a3055947-6551-4e48-a11b-032be1bf69c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pályafelújítás miatt. A változás most péntektől él.","shortLead":"Pályafelújítás miatt. A változás most péntektől él.","id":"20191114_17_es_59_es_61_es_villamos_palyafelujitas_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3055947-6551-4e48-a11b-032be1bf69c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142782c3-b774-4d59-836f-381495e49fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_17_es_59_es_61_es_villamos_palyafelujitas_bkk","timestamp":"2019. november. 14. 05:48","title":"Három villamos közlekedése is változik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13009c24-ad4b-49e8-971b-73db1b95b8da","c_author":"Kuti Péter","category":"360","description":"Eddig világszerte 26 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására a klímaváltozás miatt, s számuk a század derekára sokszorosára nőhet.","shortLead":"Eddig világszerte 26 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására a klímaváltozás miatt, s számuk a század derekára...","id":"20191113_360A_klimavaltozas_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13009c24-ad4b-49e8-971b-73db1b95b8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a68c1e-8954-4368-b40c-c31fd419278a","keywords":null,"link":"/360/20191113_360A_klimavaltozas_ara","timestamp":"2019. november. 13. 12:01","title":"Drágán megfizetünk a klímaváltozásért, még ha sokba kerül is tenni ellene ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Januárban pedig Tatabányán tekinthetik meg az érdeklődők a címlapokat.","shortLead":"Januárban pedig Tatabányán tekinthetik meg az érdeklődők a címlapokat.","id":"20191114_Megnyilt_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas_Szekesfehervaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0c124b-5939-4c53-9068-ac8671750419","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_Megnyilt_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. november. 14. 13:55","title":"Megnyílt a HVG címlapjait bemutató kiállítás Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett már korábban távoltartást kért a férfivel szemben, de ezt csak most rendelte el a rendőrség.","shortLead":"Orosz Bernadett már korábban távoltartást kért a férfivel szemben, de ezt csak most rendelte el a rendőrség.","id":"20191113_Eljarast_inditott_a_rendorseg_a_brutalisan_megvert_bujaki_no_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16fa783-446e-4318-850e-18d71b82d86c","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Eljarast_inditott_a_rendorseg_a_brutalisan_megvert_bujaki_no_ugyeben","timestamp":"2019. november. 13. 12:59","title":"Eljárást indított a rendőrség a brutálisan megvert bujáki nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi húsklopfolóval verte fejbe a lányt, majd egy sátorban többször is megerőszakolta. Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"A férfi húsklopfolóval verte fejbe a lányt, majd egy sátorban többször is megerőszakolta. Az ítélet nem jogerős. ","id":"20191114_13_ev_fegyhazat_kapott_egy_ferfi_aki_tobbszor_megeroszakolt_egy_lanyt_Oroszlany_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e41cab-dc8c-4582-b514-54d00114e5e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_13_ev_fegyhazat_kapott_egy_ferfi_aki_tobbszor_megeroszakolt_egy_lanyt_Oroszlany_mellett","timestamp":"2019. november. 14. 18:33","title":"13 év fegyházat kapott egy férfi, aki többször megerőszakolt egy lányt Oroszlány mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb9b13e-79f4-4658-bc30-f98feffa7468","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bee-Bot a neve annak a programozható robotméhnek, amellyel a számítógépes gondolkodásra tanítják a bécsi óvodásokat és kisiskolásokat. A méhecskével egy hónapig színesíthetik a foglalkozásokat a pedagógusok, akiket tippekkel és gyakorlati felhasználási ötletekkel is segítenek.\r

\r

","shortLead":"Bee-Bot a neve annak a programozható robotméhnek, amellyel a számítógépes gondolkodásra tanítják a bécsi óvodásokat és...","id":"20191114_Robotmehvel_tanulnak_programozni_a_becsi_kisiskolasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb9b13e-79f4-4658-bc30-f98feffa7468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73900edf-034d-4391-b138-c5185b8023ff","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Robotmehvel_tanulnak_programozni_a_becsi_kisiskolasok","timestamp":"2019. november. 14. 16:31","title":"Robotméhvel tanulnak programozni a bécsi kisiskolások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú pletykálgatás és még hosszabb tervezés után bemutatta újradolgozott flip telefonját a Motorola. A Razr az előd nosztalgikus tulajdonságaival rendelkezik, miközben elég okos is.","shortLead":"Hosszú pletykálgatás és még hosszabb tervezés után bemutatta újradolgozott flip telefonját a Motorola. A Razr az előd...","id":"20191114_motorola_razr_2019_flip_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a6ef62-6342-4523-8e13-20db57dbdc1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_motorola_razr_2019_flip_telefon","timestamp":"2019. november. 14. 08:35","title":"Feltámasztotta legendás mobilját a Motorola, itt az új (és méregdrága) Razr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38fdaa5-27f0-4fdd-b59f-a1cd8321c516","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárják a Puskás Aréna környékét péntek délután 3-tól, az Erzsébet híd és a Nagykörút is beállhat emiatt. ","shortLead":"Lezárják a Puskás Aréna környékét péntek délután 3-tól, az Erzsébet híd és a Nagykörút is beállhat emiatt. ","id":"20191114_Ujabb_apokalipszis_Budapesten_most_a_Puskas_Arena_megnyitasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a38fdaa5-27f0-4fdd-b59f-a1cd8321c516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc23192-e60a-4b53-aef4-96cbcbe4fd3a","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Ujabb_apokalipszis_Budapesten_most_a_Puskas_Arena_megnyitasa_miatt","timestamp":"2019. november. 14. 17:07","title":"Újabb apokalipszis jön Budapesten, most a Puskás Aréna megnyitása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]