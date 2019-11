Repülőtereken és bevásárlóközpontokban is találni olyan töltőállomásokat, amelyek telefonok, táblagépek használóinak nyújtanak segítséget, hiszen általuk várakozás vagy ebéd közben is energiához juttathatók az eszközök. Ilyen állomásokból mára Magyarországon is egyre több van. Az vitathatatlan tény, hogy ezek a töltőpontok olykor tényleg hasznosak, és nem csak azért, mert fizettség nélkül vehetők igénybe. A kis rekeszekben általában minden telefontípushoz találhatók csatlakozók, így valamennyi márka eszköze tölthető velük. Ez ugyanakkor számos kérdést felvet, és erre most a BRIGHT SIDE videója is ráerősít.

A csatorna azt boncolgatja, mennyire biztonságos rádugni a mobilt ezekre a hálózati csatlakozókra, hiszen nem tudjuk, ki volt ott előttünk. De nem csak ez a gond: az USB-s portokat távolról is könnyű meghackelni, így ártalmas kódok, malwarek továbbíthatók az eszközre, akár úgy is, hogy az áldozat mindebből semmit nem érzékel. (A csatorna gyakran közöl technológiai érdekességeket, vagyis nem egy népszerűbb youtuber félelme miatt született a felvétel. A mostanihoz ráadásul az IBM szakértőit is felkérték.)

A publikus töltőállomások ráadásul gyakori támadási felületek, hiszen – mint a videóban is elhangzik – technológiai szakértőknek sem kell lenni, hogy valaki adatokat lophasson a csatlakoztatott telefonról vagy táblagépről. Elég egy ügyesen módosított szoftver vagy egy kimondottan információszerzéshez átalakított kábel és már meg is történt a baj.

Bár a BRIGHT SIDE elsősorban repülőtéri vonatkozásban példálózik, ilyen töltőállomásokkal nem csak ott találkozni. A repülőterek esetében viszont azért is nagyobb a veszély, mert a hackerek azt feltételezik, hogy áldozat letöltötte telefonjára a beszállókártyáját, esetleg a mobilját használta valamely üzletben a fizetéshez. Így aztán erőlködni sem kell, hogy a banki adatok rossz kezekbe kerüljenek.

A videó úgy összegez, ha tehetjük, inkább ne használjuk ezeket a töltőpontokat, a többségük ugyanis nem biztonságos.

