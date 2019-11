Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET szerint a Stantinko botnet most a YouTube-ot használja, hogy az áldozatok gépét megfertőzze. A videomegosztó már leállította a problémás csatornákat, de a kutatók szerint így sem árt óvatosnak lenni.","shortLead":"Az ESET szerint a Stantinko botnet most a YouTube-ot használja, hogy az áldozatok gépét megfertőzze. A videomegosztó...","id":"20191127_youtube_botnet_stantinko_kriptovaluta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beb5890-fbaf-4b17-8552-01a5a908d927","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_youtube_botnet_stantinko_kriptovaluta","timestamp":"2019. november. 27. 16:10","title":"Vigyázat, a YouTube-on át terjed egy veszélyes vírus, belassíthatja a gépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Massachusetts állam kormányzója szerdán aláírta azt a törvényt, amely megtiltja az ízesített dohány- és e-cigaretta-termékek forgalmazását az Egyesült Államok keleti parti tagállamában.","shortLead":"Massachusetts állam kormányzója szerdán aláírta azt a törvényt, amely megtiltja az ízesített dohány- és...","id":"20191127_amerikai_allam_e_cigaretta_izesitett_dohany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81742f74-48ca-411d-9efc-2bc193c72c26","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_amerikai_allam_e_cigaretta_izesitett_dohany","timestamp":"2019. november. 27. 20:50","title":"Berágott egy amerikai állam, kisöprik a boltokból az egyes e-cigiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A Mátrai Erőmű környéki vízszennyezés nyomába eredt hétfőn a hvg.hu stábja, ahol különös, az erdőn átvezető tömlőre bukkantunk. A Greenpeace azonban a környékbeli vízfolyások vizét is laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá, amelyről szerdán kiderült, hogy a patakokban lényegében szennyvíz folyt. ","shortLead":"A Mátrai Erőmű környéki vízszennyezés nyomába eredt hétfőn a hvg.hu stábja, ahol különös, az erdőn átvezető tömlőre...","id":"20191127_Eromu_riport_greenpeace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db86914-49d8-4fce-ac3d-9f7836ef713f","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Eromu_riport_greenpeace","timestamp":"2019. november. 27. 15:50","title":"A Mátrai Erőműnél gyakorlatilag szennyvíz folyik a patakokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2111ecd8-6d0f-4e95-b7fc-649276b2d08a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata ezúttal úgy nézett bele az új iPhone-okhoz készült tokba, hogy nem szedte szét azt.","shortLead":"Az iFixit csapata ezúttal úgy nézett bele az új iPhone-okhoz készült tokba, hogy nem szedte szét azt.","id":"20191127_apple_iphone_smart_battery_case_ifixit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2111ecd8-6d0f-4e95-b7fc-649276b2d08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607e1e5a-eea1-4fe5-9c71-aa38c5929a93","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_apple_iphone_smart_battery_case_ifixit","timestamp":"2019. november. 27. 08:33","title":"Beküldték a röntgenbe a különleges iPhone-tokot, amely megduplázza az üzemidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszó bizalma megingott Petrov Árpádban.","shortLead":"Az úszó bizalma megingott Petrov Árpádban.","id":"20191127_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokio_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf51633d-2d18-43b9-8230-c1f636493d6e","keywords":null,"link":"/sport/20191127_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokio_2020","timestamp":"2019. november. 27. 17:36","title":"Hosszú Katinka szakított az edzőjével, egyedül készül fel az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70bc8f9-2bf6-4613-a4fd-3ea79452b143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag azt kéri egykori pártjától, hogy vegyék vissza.","shortLead":"Állítólag azt kéri egykori pártjától, hogy vegyék vissza.","id":"20191128_strache_ibiza_video_fpo_osztrak_szabadsagpart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70bc8f9-2bf6-4613-a4fd-3ea79452b143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85359af-7007-4419-aca0-0e0cf3a86710","keywords":null,"link":"/vilag/20191128_strache_ibiza_video_fpo_osztrak_szabadsagpart","timestamp":"2019. november. 28. 08:13","title":"Úgy hírlik, az ibizás videóba belebukott Strache visszatérne a politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rekorder öt év alatt 160 napnyi szabadságot spórolt meg.","shortLead":"A rekorder öt év alatt 160 napnyi szabadságot spórolt meg.","id":"20191127_Tobb_millio_forint_pluszpenzt_kapnak_a_ki_nem_vett_szabadsagaik_utan_a_bukott_polgarmesterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152bfec1-fb09-482c-a757-98407b90bc15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_Tobb_millio_forint_pluszpenzt_kapnak_a_ki_nem_vett_szabadsagaik_utan_a_bukott_polgarmesterek","timestamp":"2019. november. 27. 07:01","title":"Több millió forint pluszpénzt kapnak a ki nem vett szabadságaik után a bukott polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc59aab4-38f0-4148-8114-6a0b83e33367","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak egyelőre nem sikerült megállapítaniuk, hogy farkassal vagy kutyával van-e dolguk, a DNS-vizsgálat ugyanis nem jutott eredményre.","shortLead":"A tudósoknak egyelőre nem sikerült megállapítaniuk, hogy farkassal vagy kutyával van-e dolguk, a DNS-vizsgálat ugyanis...","id":"20191127_dogor_kutya_farkas_sziberia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc59aab4-38f0-4148-8114-6a0b83e33367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dcd09c-22e0-4f31-9d5f-37a7a0eb6995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_dogor_kutya_farkas_sziberia","timestamp":"2019. november. 27. 12:38","title":"Megdöbbentően jó állapotban találtak rá egy 18 ezer éve elpusztult állatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]