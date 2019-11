Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio felvetette, hogy egyeztetni kéne a trianoni 2020-as centenáriumról a környező országokkal. Erre nekiesett a Bayer Zsolt-vezette Hír TV-s Sajtóklub, a legenyhébb minősítés, hogy \"csak hülye szegény\". Bayer 2017-ben még ugyanazt javasolta, amiért most a Párbeszéd-politikust a földbe döngölik.\r

\r

","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio felvetette, hogy egyeztetni kéne a trianoni 2020-as centenáriumról a környező országokkal. Erre...","id":"20191126_Elfogadhatatlan__Karacsony_Gergely_is_eliteli_ahogy_Bayerek_a_Parbeszed_politikusat_minositgetik_musorukban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2653c281-9f8a-48d7-9a17-3b4fe76f1334","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Elfogadhatatlan__Karacsony_Gergely_is_eliteli_ahogy_Bayerek_a_Parbeszed_politikusat_minositgetik_musorukban","timestamp":"2019. november. 26. 12:14","title":"Bayer Zsolték azért gyalázták a Párbeszéd politikusát, amit nemrég maga Bayer dobott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6125f489-80ad-4e6a-9a8c-482a633d2b8b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191126_Marabu_FekNyuz_Visontai_maszatolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6125f489-80ad-4e6a-9a8c-482a633d2b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dc676c-be19-45e3-bed6-fb677d1ca672","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Marabu_FekNyuz_Visontai_maszatolo","timestamp":"2019. november. 26. 13:35","title":"Marabu FékNyúz: Visontai maszatoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c18621-a6db-442f-862c-ff3b04f5d18f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191127_Marabu_FekNyuz_Borkai_1_evad_2_epizod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46c18621-a6db-442f-862c-ff3b04f5d18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad8bec4-bf71-4d57-926a-dafc1c04e74a","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Marabu_FekNyuz_Borkai_1_evad_2_epizod","timestamp":"2019. november. 27. 10:20","title":"Marabu FékNyúz: Borkai 1. évad 2. epizód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem 1400 év után hazatér Rómából Betlehembe Jézus bölcsőjének egy darabja – Ferenc pápa ajándékaként.\r

\r

","shortLead":"Csaknem 1400 év után hazatér Rómából Betlehembe Jézus bölcsőjének egy darabja – Ferenc pápa ajándékaként.\r

\r

","id":"20191127_Jezus_bolcsojenek_darabja_hazater_Betlehembe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787dac46-4ba7-4931-8db9-9cd7ce6f8d57","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Jezus_bolcsojenek_darabja_hazater_Betlehembe","timestamp":"2019. november. 27. 08:59","title":"Jézus bölcsőjének egy darabja hazatér Betlehembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szuperhőst játszó Ryan Reynolds most egy mobilszolgáltatóban szerzett részesedést.","shortLead":"A szuperhőst játszó Ryan Reynolds most egy mobilszolgáltatóban szerzett részesedést.","id":"20191126_ryan_reynolds_mint_mobile_mobilszolgaltato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecddfe5-46fd-465a-b56d-431b2592a862","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_ryan_reynolds_mint_mobile_mobilszolgaltato","timestamp":"2019. november. 26. 12:37","title":"Deadpool beszállt a mobiliparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy pszichológus egyesével meghallgatja a rendező jelenlegi hallgatóit. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Etikai Bizottsága pedig december 4-én hallgatja meg Gothár Pétert.","shortLead":"Egy pszichológus egyesével meghallgatja a rendező jelenlegi hallgatóit. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Etikai...","id":"20191126_Gothar_Peter_egy_ideig_biztosan_nem_oktat_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5f7d9b-ae5b-4c4d-ae70-58eef9462b21","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Gothar_Peter_egy_ideig_biztosan_nem_oktat_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2019. november. 26. 16:05","title":"Gothár Péter egy ideig biztosan nem oktat a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Reálértéken évről évre kevesebbet ért, de a kedvezményes áfa kivezetése még többet levesz az otthonteremtési kedvezményből. Bár a csok rövidtávon tovább drágítja majd az építési költségeket és a telekárakat, a konstrukció akár 2040-ig is a piacon maradhatna. A magyar lakásállomány viszont még ebben az esetben is csak több mint 200 év alatt újulna meg. ","shortLead":"Reálértéken évről évre kevesebbet ért, de a kedvezményes áfa kivezetése még többet levesz az otthonteremtési...","id":"20191127_22_szazalekkal_csokken_a_csok_erteke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84792acc-de17-466a-9d2d-1322d765ff4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_22_szazalekkal_csokken_a_csok_erteke","timestamp":"2019. november. 27. 07:20","title":"22 százalékkal csökken majd a csok értéke az újépítésű ingatlanoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99cc26af-1bf1-4def-932d-0233cabd27a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy emelkedik az átlaghőmérséklet, úgy költöznek a tengerszinthez képest egyre feljebb és feljebb a szibériai nyírfák – állapították meg a kutatók. ","shortLead":"Ahogy emelkedik az átlaghőmérséklet, úgy költöznek a tengerszinthez képest egyre feljebb és feljebb a szibériai nyírfák...","id":"20191127_Vandorolnak_a_nyirfak_a_globalis_felmelegedes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99cc26af-1bf1-4def-932d-0233cabd27a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f97fcd-e075-4869-8da9-099265553425","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Vandorolnak_a_nyirfak_a_globalis_felmelegedes_miatt","timestamp":"2019. november. 27. 10:41","title":"Vándorolnak a nyírfák a globális felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]