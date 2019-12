Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jair Bolsonaro szerint DiCaprio nem jó fej, mert pénzt ad az embereknek, hogy felgyújtsák az erdőket.","shortLead":"Jair Bolsonaro szerint DiCaprio nem jó fej, mert pénzt ad az embereknek, hogy felgyújtsák az erdőket.","id":"20191129_jair_bolsonaro_brazil_elnok_erdotuz_amazonia_leonardo_dicaprio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613e342e-1dc8-47d4-9b43-ae8f62ed7f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1770efb-2b2b-404d-98eb-11c7371f6b84","keywords":null,"link":"/elet/20191129_jair_bolsonaro_brazil_elnok_erdotuz_amazonia_leonardo_dicaprio","timestamp":"2019. november. 29. 21:03","title":"A brazil Trump megtalálta az erdőtüzek okozóját: Leonardo DiCaprio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hat és fél éves mélypontra lassult az indiai gazdaság növekedése ez elmúlt időszakban","shortLead":"Hat és fél éves mélypontra lassult az indiai gazdaság növekedése ez elmúlt időszakban","id":"20191201_Lassult_az_indiai_gazdasag_novekedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233ef244-507e-4772-8c70-bf1e66ec89ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Lassult_az_indiai_gazdasag_novekedese","timestamp":"2019. december. 01. 13:34","title":"Lassult az indiai gazdaság növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cb5e77-2535-42ec-870b-3294e4a7651d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármikor van pár szabad perce, és szórakozna egy kicsit, ezt a biliárdos játékot érdemes elindítania, hiszen nagyon gyorsan lehet vele haladni.



","shortLead":"Bármikor van pár szabad perce, és szórakozna egy kicsit, ezt a biliárdos játékot érdemes elindítania, hiszen nagyon...","id":"20191201_biliard_jatek_pocket_pool","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6cb5e77-2535-42ec-870b-3294e4a7651d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df693c4-c4d5-4f3e-b463-d13a42f52e73","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_biliard_jatek_pocket_pool","timestamp":"2019. december. 01. 18:03","title":"Ha csak 4-5 szabad perce van, ezt a mobilos játékot vegye elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2edc1e-8b74-4b88-94ae-7b5036b5dea5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Herczeg Ágnes magyar borszakértő a nemzetközi \"The Future 50\" díj elnyerésével a világ legkiemelkedőbb új generációs borszakértőinek listájára került – jelentette be a WSET (Wine & Spirit Education Trust) és az IWSC (International Wine & Spirit Competition). ","shortLead":"Herczeg Ágnes magyar borszakértő a nemzetközi \"The Future 50\" díj elnyerésével a világ legkiemelkedőbb új generációs...","id":"20191130_A_vilag_legjobb_borszakertoi_kozott_jegyeznek_egy_magyart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce2edc1e-8b74-4b88-94ae-7b5036b5dea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84909316-cdb4-4548-a5f8-813c4320090a","keywords":null,"link":"/elet/20191130_A_vilag_legjobb_borszakertoi_kozott_jegyeznek_egy_magyart","timestamp":"2019. november. 30. 10:08","title":"A világ legjobb borszakértői között jegyeznek egy magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885d4188-793e-406a-99b3-0f370683f76e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Németország és Ausztria vezeti azt a listát, amelyen az anyagi jólét különböző szempontjai alapján rangsorolták az EU tagországait. Magyarország a középmezőnyben, Litvánia és Görögország a sor végén.","shortLead":"Németország és Ausztria vezeti azt a listát, amelyen az anyagi jólét különböző szempontjai alapján rangsorolták az EU...","id":"20191130_Ezek_Europa_penzugyi_szempontbol_leginkabb_elheto_orszagai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=885d4188-793e-406a-99b3-0f370683f76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1716ed-24b2-4860-acde-542b7ad4f7bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Ezek_Europa_penzugyi_szempontbol_leginkabb_elheto_orszagai","timestamp":"2019. november. 30. 11:46","title":"Ezek Európa pénzügyi szempontból leginkább élhető országai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89336a17-3bc3-4eaa-944a-14c196ee7487","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok francia és a címvédő portugál válogatott is a részben budapesti rendezésű csoportba került szombaton a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokság bukaresti sorsolásán, azaz mindkettő a Puskás Arénában játssza két mérkőzését.","shortLead":"A világbajnok francia és a címvédő portugál válogatott is a részben budapesti rendezésű csoportba került szombaton...","id":"20191130_A_franciakkal_es_a_portugalokkal_jatszhatunk_a_Puskasban_ha_kijutunk_az_Ebre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89336a17-3bc3-4eaa-944a-14c196ee7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e86869-7e6e-4d8d-9088-54e7f4f7d951","keywords":null,"link":"/sport/20191130_A_franciakkal_es_a_portugalokkal_jatszhatunk_a_Puskasban_ha_kijutunk_az_Ebre","timestamp":"2019. november. 30. 19:17","title":"A franciákkal és a portugálokkal játszhatunk a Puskásban, ha kijutunk az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei Black Friday-en vásároltak az amerikai a legtöbbet mobiltelefonról, csaknem 3 milliárd dollárt költöttek így.","shortLead":"Az idei Black Friday-en vásároltak az amerikai a legtöbbet mobiltelefonról, csaknem 3 milliárd dollárt költöttek így.","id":"20191201_Telefonrol_vasaroltak_a_Black_Fridayen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb0e36e-fd66-4409-b0db-2a82b302ab4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Telefonrol_vasaroltak_a_Black_Fridayen","timestamp":"2019. december. 01. 13:23","title":"Iszonyú pénzt költöttek mobilon az amerikaiak a fekete pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joseph Muscat január közepéig marad.","shortLead":"Joseph Muscat január közepéig marad.","id":"20191130_Belebukott_a_ket_evvel_ezelott_ujsagirogyilkossagba_a_maltai_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dfe3e3-5858-4d78-8788-7a8f95de6c8a","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Belebukott_a_ket_evvel_ezelott_ujsagirogyilkossagba_a_maltai_kormanyfo","timestamp":"2019. november. 30. 18:33","title":"Belebukott a két évvel ezelőtt újságíró-gyilkosságba a máltai kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]