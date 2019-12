Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, valamint a Tett és Védelem Alapítvány is visszautasítja Kósa Lajos szavait. ","shortLead":"A Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, valamint a Tett és Védelem Alapítvány is visszautasítja Kósa Lajos szavait. ","id":"20191201_Kosa_kijelentese_tobb_ponton_is_serto_a_zsido_kozosseg_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feebc21a-b6a9-450a-bfb0-62a760800013","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Kosa_kijelentese_tobb_ponton_is_serto_a_zsido_kozosseg_szamara","timestamp":"2019. december. 01. 15:12","title":"Zsidó szervezetek: Kósa kijelentése több ponton is sértő a zsidó közösség számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97fcd61-00ac-445b-9eca-316bb7f36fd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi tárgyaláson megvizsgálták azokat a felvételeket, amelyeket a férfi készített, mielőtt Mercedese összeütközött volna a Citroennel.","shortLead":"A keddi tárgyaláson megvizsgálták azokat a felvételeket, amelyeket a férfi készített, mielőtt Mercedese összeütközött...","id":"20191203_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d97fcd61-00ac-445b-9eca-316bb7f36fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b25251-bd37-42f7-a52c-6f23506b83ef","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_halalos_baleset","timestamp":"2019. december. 03. 13:25","title":"Biztonsági öv nélkül, mobillal a kezében vezetett M. Richárd a szakértő szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elütöttek egy férfit az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán.","shortLead":"Elütöttek egy férfit az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán.","id":"20191201_halalos_baleset_m1_autopalya_gazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd85d942-9483-410f-8640-45cd0ac0dd08","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_halalos_baleset_m1_autopalya_gazolas","timestamp":"2019. december. 01. 19:34","title":"Halálos gázolás az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05f6b4e-c68b-4a07-9774-ac0608bf155a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország északkeleti harmadán lehet számítani komolyabb havazásra, míg négy megyére ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Az ország északkeleti harmadán lehet számítani komolyabb havazásra, míg négy megyére ónos eső miatt adtak ki...","id":"20191202_Estig_akar_10_centi_ho_is_eshet_de_onos_esore_is_kiadtak_a_figyelmeztetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b05f6b4e-c68b-4a07-9774-ac0608bf155a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7cad07-a00d-4015-ad6e-8034824a92bb","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Estig_akar_10_centi_ho_is_eshet_de_onos_esore_is_kiadtak_a_figyelmeztetest","timestamp":"2019. december. 02. 05:39","title":"Estig akár 10 centi hó is eshet, de ónos esőre is kiadtak figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e1d735-63ef-4218-a3fa-00b86e3cf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennyire lenne igazságos egy 530 lóerős és ordító kipufogós járőrautó?","shortLead":"Mennyire lenne igazságos egy 530 lóerős és ordító kipufogós járőrautó?","id":"20191130_Ezt_a_rendorautot_eloszor_sajat_maguknak_kene_leinteni_ellenorzesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23e1d735-63ef-4218-a3fa-00b86e3cf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18c01e2-ad03-4fdb-aaf1-bf2fa8ad848c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Ezt_a_rendorautot_eloszor_sajat_maguknak_kene_leinteni_ellenorzesre","timestamp":"2019. december. 01. 20:45","title":"Ezt a rendőrautót először saját maguknak kéne leinteni ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny","description":"A bíróságok átalakítása az államot védi a nép ellen.","shortLead":"A bíróságok átalakítása az államot védi a nép ellen.","id":"20191202_A_jogkereso_polgarnak_azert_lesz_rosszabb_hogy_a_kormanynak_jobb_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9681840c-2084-4a98-9dec-d4beeaf006fa","keywords":null,"link":"/velemeny/20191202_A_jogkereso_polgarnak_azert_lesz_rosszabb_hogy_a_kormanynak_jobb_legyen","timestamp":"2019. december. 02. 11:55","title":"A polgárnak rosszabb lesz, hogy a kormánynak jobb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A harmadik embert még keresik. ","shortLead":"A harmadik embert még keresik. ","id":"20191203_Megtalaltak_az_ausztral_pusztaban_eltunt_tarsasag_masodik_tagjat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c2af8f7-a56b-4516-a463-09cec3c99dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4dcbf7-1a4d-4007-9690-a18f28e4150c","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Megtalaltak_az_ausztral_pusztaban_eltunt_tarsasag_masodik_tagjat_is","timestamp":"2019. december. 03. 11:13","title":"Megtalálták az ausztrál pusztában eltűnt társaság második tagját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98abc6d2-50bd-4f96-81c6-3ce68b6dc01d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közmunkásbrigádokat irányítottak át a Fővárosi Közterület-fenntartóhoz.","shortLead":"Közmunkásbrigádokat irányítottak át a Fővárosi Közterület-fenntartóhoz.","id":"20191202_karacsony_gergely_fopolgarmester_hoeses_hoeltakaritas_fkf_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98abc6d2-50bd-4f96-81c6-3ce68b6dc01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e3453a-f8ac-4fd6-987b-2ae4fd3b8a02","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_karacsony_gergely_fopolgarmester_hoeses_hoeltakaritas_fkf_budapest","timestamp":"2019. december. 02. 19:10","title":"Karácsony: Elfogadhatatlan, hogy a hóesés lebénítja a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]