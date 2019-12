Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent az OECD által készített 2018-as PISA-jelentés. A magyar diákok továbbra is az átlag alatt teljesítenek szövegértésből, matematikából és természettudományakból, de legalább már nem romlott tovább a színvonal.","shortLead":"Megjelent az OECD által készített 2018-as PISA-jelentés. A magyar diákok továbbra is az átlag alatt teljesítenek...","id":"20191203_PISA_2018_a_magyar_oktatas_stabilan_tartja_az_alacsony_szinvonalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5728ce85-7774-4ce7-b945-0b7d31a79174","keywords":null,"link":"/elet/20191203_PISA_2018_a_magyar_oktatas_stabilan_tartja_az_alacsony_szinvonalat","timestamp":"2019. december. 03. 09:40","title":"PISA 2018: a magyar oktatás stabilan tartja az alacsony színvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3a446f-dd93-420e-9e19-4640b9bb3ec4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár hazánkban is rendelhető a német gyártó kupésra faragott divatterepjárójának legerősebb változata.","shortLead":"Immár hazánkban is rendelhető a német gyártó kupésra faragott divatterepjárójának legerősebb változata.","id":"20191202_387_millio_forinttol_indul_itthon_a_600_loeros_bmw_x6_m","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de3a446f-dd93-420e-9e19-4640b9bb3ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009a0b30-9a36-4acf-a53b-cd660fadfc6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_387_millio_forinttol_indul_itthon_a_600_loeros_bmw_x6_m","timestamp":"2019. december. 02. 07:59","title":"38,7 millió forinttól indul itthon a 600 lóerős BMW X6 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e0a07-a4e4-406b-9f76-c91fc9573092","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Hogyan lehet elég a futballban 6 gól a legnívósabb egyéni elismerésért? Megan Rapinoe ugyan csúcsra vezette az Egyesült Államok focicsapatát az idei vb-n, de a hétfőn megkapott Aranylabdája inkább életművének szól: a 34 éves futballista úttörő azon nők között, akik nem hagyják, hogy elvesszen a hangjuk a patriarchális sportvilágban.","shortLead":"Hogyan lehet elég a futballban 6 gól a legnívósabb egyéni elismerésért? Megan Rapinoe ugyan csúcsra vezette az Egyesült...","id":"20191203_Miert_erdekelne_hogy_ki_nyerte_a_noi_aranylabdat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e0a07-a4e4-406b-9f76-c91fc9573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d245967d-ceba-446c-8f6a-1ce753af8cf8","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Miert_erdekelne_hogy_ki_nyerte_a_noi_aranylabdat","timestamp":"2019. december. 03. 15:21","title":"Miért érdekelne, hogy ki nyerte a női Aranylabdát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89166a8c-b5b2-48b3-9c1e-e5ce8b198520","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak idén 1174 kereskedéssel lett kevesebb.","shortLead":"Csak idén 1174 kereskedéssel lett kevesebb.","id":"20191202_Boltok_tizezrei_tuntek_el_2005_tobb_telepulesen_egy_sincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89166a8c-b5b2-48b3-9c1e-e5ce8b198520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e84a5a-6815-4e96-87e8-be496a1862d2","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_Boltok_tizezrei_tuntek_el_2005_tobb_telepulesen_egy_sincs","timestamp":"2019. december. 02. 15:11","title":"Boltok tízezrei tűntek el 2005 óta, több településen ma már egy sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron francia elnök egyenesen agyhalottnak minősítette a szervezetet. Közben az is egyértelmű, hogy Európa katonailag még képtelen lenne megvédeni magát.","shortLead":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron...","id":"201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f6c700-2c2b-49db-8d37-a738542fd259","keywords":null,"link":"/360/201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","timestamp":"2019. december. 03. 07:00","title":"Nem mindenki kíván hosszú életet a NATO születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069e7ca3-53c2-4c96-9789-21bedbcf6ef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van téma, amire ugrásra készek a digitális népművészek, az biztos, hogy a hó és a tömegközlekedés.","shortLead":"Ha van téma, amire ugrásra készek a digitális népművészek, az biztos, hogy a hó és a tömegközlekedés.","id":"20191202_mem_havazas_ho_bkv_vonatkozlekedes_keses_mav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=069e7ca3-53c2-4c96-9789-21bedbcf6ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65985a94-96bb-49dc-ade9-9ed321ea5657","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_mem_havazas_ho_bkv_vonatkozlekedes_keses_mav","timestamp":"2019. december. 02. 11:33","title":"Zseniális mémek jönnek a havazás miatt lehalt vonatközlekedésről, de a BKV is kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f900be-6603-4d37-a8d9-9733fdeda3b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyetemi hallgató olyan iPhone-alkalmazást készít, amely segíthet a nosztalgiázásban: iPod Classicot varázsol az iPhone-ból.","shortLead":"Egy egyetemi hallgató olyan iPhone-alkalmazást készít, amely segíthet a nosztalgiázásban: iPod Classicot varázsol...","id":"20191202_ios_app_iphonebol_ipod_classic","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f900be-6603-4d37-a8d9-9733fdeda3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b2be21-422a-49dd-996a-1f633164c17c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_ios_app_iphonebol_ipod_classic","timestamp":"2019. december. 02. 10:03","title":"Valaki kitalálta, hogyan lehet az iPhone-ból iPod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","shortLead":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","id":"20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33418f0-53e8-41a4-98ee-54f38fffe51e","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","timestamp":"2019. december. 02. 10:43","title":"Karácsony: A latyak eltakarítása most még lassítaná a forgalmat, ezért azt csak este kezdik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]