[{"available":true,"c_guid":"83a137fc-77bd-4b46-8d0b-9570a45720dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt két év legmagasabb értékén állnak a világ élelmiszerárai, különösen a húsok és a növényi olajok produkáltak jelentős növekedést novemberben. ","shortLead":"Az elmúlt két év legmagasabb értékén állnak a világ élelmiszerárai, különösen a húsok és a növényi olajok produkáltak...","id":"20191205_fao_elelmiszerar_index_december","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a137fc-77bd-4b46-8d0b-9570a45720dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853c1de9-b67b-4172-8724-92ea9788a64e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_fao_elelmiszerar_index_december","timestamp":"2019. december. 05. 15:56","title":"Világszerte megugrottak az élelmiszerárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12c7767-bafe-44b4-a862-5dcd1acb7837","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kotrógép leborult egy teherkocsiról, és rázuhant az út szélén lévő szalagkorlátra.","shortLead":"A kotrógép leborult egy teherkocsiról, és rázuhant az út szélén lévő szalagkorlátra.","id":"20191205_Lanctalpas_munkagep_akadt_fenn_egy_magassagkorlatozo_kapun_Szombathelynel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d12c7767-bafe-44b4-a862-5dcd1acb7837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9350505-95e6-4799-9802-53b9e71b9745","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_Lanctalpas_munkagep_akadt_fenn_egy_magassagkorlatozo_kapun_Szombathelynel","timestamp":"2019. december. 05. 09:10","title":"Lánctalpas munkagép akadt fenn egy magasságkorlátozó kapun Szombathelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több ellenzéki városban is felmondta a helyi televíziókkal műsorgyártásra kötött szerződéseket az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).","shortLead":"Több ellenzéki városban is felmondta a helyi televíziókkal műsorgyártásra kötött szerződéseket...","id":"20191205_Sorra_mondja_fel_a_kozmedia_a_videki_tevekkel_a_szerzodeseket_az_ellenzeki_vezetesu_varosokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92853cfc-30d4-4684-bfef-8e69316f1ec1","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Sorra_mondja_fel_a_kozmedia_a_videki_tevekkel_a_szerzodeseket_az_ellenzeki_vezetesu_varosokban","timestamp":"2019. december. 05. 11:31","title":"Szerződést bont a közmédia az ellenzéki városok tévéivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bejelentette a II. kerület új polgármestere, hogy mennyibe kerülnek mostantól a tíz és húsz alkalomra szóló belépők a Gyarmati Dezső Uszodában. ","shortLead":"Bejelentette a II. kerület új polgármestere, hogy mennyibe kerülnek mostantól a tíz és húsz alkalomra szóló belépők...","id":"20191204_gyarmati_dezso_uszoda_II_kerulet_jegyar_arcsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f2daf5-b58b-4c6d-8367-09b41259cf4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_gyarmati_dezso_uszoda_II_kerulet_jegyar_arcsokkentes","timestamp":"2019. december. 04. 20:39","title":"Csökkentik a jegyárakat a rekorddrága budai uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj ára nem változik.","shortLead":"A gázolaj ára nem változik.","id":"20191204_Olcsobb_benzint_hoz_a_mikulas_penteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae22fc6-3634-4a2b-a0ae-c4033aa94e26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Olcsobb_benzint_hoz_a_mikulas_penteken","timestamp":"2019. december. 04. 10:30","title":"Olcsóbb benzint hoz a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügyi miniszter a Weltnek adott interjút, szerinte a konzervatív médiumok csupán a tájékoztatás kiegyensúlyozottságára törekednek, és a magyar sajtópiac a piacgazdaság szabályai szerint szerveződik.\r

","shortLead":"Az igazságügyi miniszter a Weltnek adott interjút, szerinte a konzervatív médiumok csupán a tájékoztatás...","id":"20191205_varga_judit_orban_viktor_die_welt_interju_europa_magyar_sajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=880d62b6-9403-4cbc-9abf-e422573618a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc05fb27-7abf-4885-bde5-b33f4e1a9d96","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_varga_judit_orban_viktor_die_welt_interju_europa_magyar_sajto","timestamp":"2019. december. 05. 14:33","title":"Akkorát mondott a magyar sajtóról Varga Judit, hogy a fal adja a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c85980e-19dc-4ec2-bc78-2650427247d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdától a K&H Bank ügyfelei is elérhetik az Apple Pay mobilfizetési szolgáltatást – közölte a pénzintézet.","shortLead":"Szerdától a K&H Bank ügyfelei is elérhetik az Apple Pay mobilfizetési szolgáltatást – közölte a pénzintézet.","id":"20191204_kh_apple_pay_iphone_mobilfizetes_bekapcsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c85980e-19dc-4ec2-bc78-2650427247d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32990cc1-61e2-4991-be7c-9cf9585f0f39","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_kh_apple_pay_iphone_mobilfizetes_bekapcsolas","timestamp":"2019. december. 04. 09:53","title":"Mostantól a K&H Bank ügyfelei is használhatják az iPhone-jukat fizetésre, megjött az Apple Pay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szankciók miatt a nyugati világban nehéz helyzetbe került Huawei neve nem túl szép kontextusban kerül elő mostanában Kínában. Egy volt alkalmazott állítja, a végkielégítés kifizetése helyett először börtönbe küldték.","shortLead":"Az amerikai szankciók miatt a nyugati világban nehéz helyzetbe került Huawei neve nem túl szép kontextusban kerül elő...","id":"20191204_huawei_vegkielegites_letartoztatas_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e6fe6b-0476-46a2-83f1-e38aab627f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_huawei_vegkielegites_letartoztatas_borton","timestamp":"2019. december. 04. 10:43","title":"A lehető legrosszabbkor keveredett nehéz helyzetbe a Huawei Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]