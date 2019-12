Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Teátrumi Társaság egyetért azzal, hogy közös finanszírozás esetén Kásler Miklós beleszólhasson az igazgató kinevezésébe vagy leváltásába.","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság egyetért azzal, hogy közös finanszírozás esetén Kásler Miklós beleszólhasson az igazgató...","timestamp":"2019. december. 08. 17:13","title":"Vidnyánszky társasága szerint még jobb is lehet a helyzet az új színháztörvénnyel"},{"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt több mint 30 ezer weboldalt kapcsoltak a világ 29 országának hatóságai az Europol által összehangolt akcióban. Három embert letartóztattak.","shortLead":"Rövid idő alatt több mint 30 ezer weboldalt kapcsoltak a világ 29 országának hatóságai az Europol által összehangolt...","timestamp":"2019. december. 09. 08:03","title":"Lekapcsoltak a netről 30 506 letöltős weboldalt"},{"c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétre nőtt a pénteki eperjesi gázrobbanás halálos áldozatainak száma – közölte Ján Goliás, az eperjesi tűzoltók szóvivője. A robbanás pillanatáról megjelent egy videó.","shortLead":"Hétre nőtt a pénteki eperjesi gázrobbanás halálos áldozatainak száma – közölte Ján Goliás, az eperjesi tűzoltók...","timestamp":"2019. december. 07. 15:41","title":"Videón az eperjesi gázrobbanás pillanata"},{"c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert, Jakabos Zsuzsanna pedig negyedik lett 200 méter vegyesen szombaton a Glasgow-ban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert, Jakabos Zsuzsanna pedig negyedik lett 200 méter vegyesen szombaton a Glasgow-ban zajló...","timestamp":"2019. december. 07. 18:53","title":"Hosszú aranyérmes 200 méter vegyesen"},{"c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját cégüknek dolgoznak vissza külsősként a Főkert munkásai.","shortLead":"Saját cégüknek dolgoznak vissza külsősként a Főkert munkásai.","timestamp":"2019. december. 09. 09:12","title":"Újabb csontváz eshet ki a szekrényből a fővárosi cégek átvilágításánál"},{"c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kiszuperált városi buszt tusolóbusszá alakítottak át Hamburgban, a cél, hogy a hajléktalanok is emberi körülmények között tisztálkodhassanak, s így rendezhessék az életüket is. A kezdeményező egy volt hajléktalan.

","shortLead":"Egy kiszuperált városi buszt tusolóbusszá alakítottak át Hamburgban, a cél, hogy a hajléktalanok is emberi körülmények...","timestamp":"2019. december. 07. 17:15","title":"Zuhanyozóbusszal segítik Hamburgban a hajléktalanokat"},{"c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mindennap fontos időt találnunk, amelyet csak gyerekünkre szánunk, amikor kizárólagosan ő kap szeretetet és figyelmet tőlünk. Valószínűleg neki is és nekünk is ezek lesznek a nap legkülönlegesebb pillanatai.","shortLead":"Mindennap fontos időt találnunk, amelyet csak gyerekünkre szánunk, amikor kizárólagosan ő kap szeretetet és figyelmet...","timestamp":"2019. december. 08. 19:15","title":"Túlélőtippek szülőknek: így szánjunk időt a minőségi együttlétre"},{"c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban úgy tűnt, a lengyel kormánypárt elnöke elhalasztja az operációt, hogy Duda mellett kampányolhasson.","shortLead":"Korábban úgy tűnt, a lengyel kormánypárt elnöke elhalasztja az operációt, hogy Duda mellett kampányolhasson.","timestamp":"2019. december. 09. 11:23","title":"Megműtik Jaroslaw Kaczynskit"}]