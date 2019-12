Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A PM 28,6 milliárd forintot osztott szét vállalati támogatásként, ebből 13,8 milliárdot a saját projektcégének adott.","shortLead":"A PM 28,6 milliárd forintot osztott szét vállalati támogatásként, ebből 13,8 milliárdot a saját projektcégének adott.","id":"20191209_Sajat_ceget_tamogatta_a_Penzugyminiszterium_a_vallalatok_megsegitesere_szant_penzzel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5221e2e5-7b5a-494e-86f5-4ed9e2dd1814","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_Sajat_ceget_tamogatta_a_Penzugyminiszterium_a_vallalatok_megsegitesere_szant_penzzel","timestamp":"2019. december. 09. 07:03","title":"Saját cégét támogatta a Pénzügyminisztérium a vállalatok megsegítésére szánt pénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3c96d-9ddf-4da6-982b-07a570030ca8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Benyújtotta a kormány a színházakat érintő törvényjavaslatot, amely változott a hvg.hu által megismert verzióhoz képest. ","shortLead":"Benyújtotta a kormány a színházakat érintő törvényjavaslatot, amely változott a hvg.hu által megismert verzióhoz...","id":"20191209_Szinhaztorveny_kultura_kulturhac_torvenyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60c3c96d-9ddf-4da6-982b-07a570030ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64eb8eb1-979a-4f22-894c-0c8431a1a6f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Szinhaztorveny_kultura_kulturhac_torvenyjavaslat","timestamp":"2019. december. 09. 11:32","title":"Színháztörvény: Hollik szerint az állam mondaná meg, ki legyen az igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A világhírű velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatónője kapta idén a MOME Moholy-Nagy-díját. Karole P. B. Vail volt a kurátora 2016-ban annak a retrospektív kiállításnak, amely a 20. század egyik legnagyobb hatású művészének az életművét mutatta be a New York-i Solomon R. Guggenheim Múzeumban.","shortLead":"A világhírű velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatónője kapta idén a MOME Moholy-Nagy-díját. Karole P. B. Vail...","id":"201949__karole_p_b_vail_kurator__peggy_guggenheimrol_velencerol__otthonrol_hozta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bca33fc-f6e0-427c-8a27-de45a1e3577e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd61aac-e527-4569-94ae-8c6f8caa78fe","keywords":null,"link":"/360/201949__karole_p_b_vail_kurator__peggy_guggenheimrol_velencerol__otthonrol_hozta","timestamp":"2019. december. 08. 12:00","title":"A műgyűjtés királynőjének örököse is beleszeretett Moholy-Nagy sokoldalúságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is dolgozott. Az úttörőnek számító távcsöves megfigyelés során a kutatók arra keresték a választ, hogy mi okozza a Nap koronájához köthető hőmérsékletemelkedést.","shortLead":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is...","id":"20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f515f4c-80cc-4c19-9454-6994198b8167","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","timestamp":"2019. december. 09. 00:03","title":"Olyat láttak a tudósok a Napon, amit korábban még senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több légitársaság köt megállapodásokat a vasúti cégekkel a rövidtávú repülőjáratok utasainak elszállításáról. A repülős cégeket üzleti és környezetvédelmi megfontolások is vezérlik.","shortLead":"Egyre több légitársaság köt megállapodásokat a vasúti cégekkel a rövidtávú repülőjáratok utasainak elszállításáról...","id":"20191208_Ezert_akarjak_a_legitarsasagok_hogy_az_utasok_egy_resze_vonattal_menjen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d448fd51-c599-417f-a7de-d8c3c33faed1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Ezert_akarjak_a_legitarsasagok_hogy_az_utasok_egy_resze_vonattal_menjen","timestamp":"2019. december. 08. 15:20","title":"Ezért akarják a légitársaságok, hogy az utasok egy része vonattal menjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tüntetés a színháztörvény ellen, százmilliókat veszélyeztet az óceánok oxigénszintjének csökkenése, Putyin trükkösen maradna hatalmon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tüntetés a színháztörvény ellen, százmilliókat veszélyeztet az óceánok oxigénszintjének csökkenése, Putyin trükkösen...","id":"20191209_Radar360_nagyobb_baj_a_klimavaltozas_mint_a_rak_megbocsajt_a_megkeselt_tanarno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277eb5a7-ac62-4aa6-9f58-a75ec870f6bb","keywords":null,"link":"/360/20191209_Radar360_nagyobb_baj_a_klimavaltozas_mint_a_rak_megbocsajt_a_megkeselt_tanarno","timestamp":"2019. december. 09. 08:00","title":"Radar360: nagyobb baj a klímaváltozás mint a rák, megbocsájt a megkéselt tanárnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fb5624-14cc-4303-a36d-1bcd07260be0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 49 éves nő halt meg a szombat reggeli milánói balesetben, amely egy trolibuszvezető felelőtlensége miatt következett be.","shortLead":"Egy 49 éves nő halt meg a szombat reggeli milánói balesetben, amely egy trolibuszvezető felelőtlensége miatt...","id":"20191209_Video_Trolivezeto_okozott_tragikus_balesetet_Milanoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87fb5624-14cc-4303-a36d-1bcd07260be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3a5747-9667-4e8b-9a71-6e7d7428489c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Video_Trolivezeto_okozott_tragikus_balesetet_Milanoban","timestamp":"2019. december. 09. 09:31","title":"Piroson átrongyoló trolivezető okozott tragikus balesetet Milánóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9073d7fe-95b8-45b2-8c7c-fb58b45bee14","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az új politikai helyzetet még szokni kell, de egyenrangú félnek tekintik Karácsonyt – állítja a Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár. Fürjes Balázs a hvg.hu-nak adott interjúban azt mondta, a kormánynak esze ágában sincs kiszállni a BKV finanszírozásából, szerinte a Puskás Arénában nem lett volna értelme atlétika pályának, 2032-re pedig nem pályázunk olimpiára. Nem tagadta: műemlékek ügyében (beleértve a Budai Várat is) beleállnak a vitákba a nemzetközi szervezetekkel. Fürjes Balázzsal még a színházakat érintő változás előtt beszéltünk.","shortLead":"Az új politikai helyzetet még szokni kell, de egyenrangú félnek tekintik Karácsonyt – állítja a Budapestért és...","id":"20191209_Furjes_Balazs_interju_budapest_karacsony_liget_stadion_atletika_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9073d7fe-95b8-45b2-8c7c-fb58b45bee14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b570e2-a56c-4ce4-9ef9-2da2b2170016","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Furjes_Balazs_interju_budapest_karacsony_liget_stadion_atletika_korhaz","timestamp":"2019. december. 09. 06:30","title":"Fürjes Balázs: Ne a kinek a micsodája hosszabb játékot játsszuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]