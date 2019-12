Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkapta karácsonyi meglepetésként a Real Madrid legénysége az Auditól a szponzorautókat.","shortLead":"Megkapta karácsonyi meglepetésként a Real Madrid legénysége az Auditól a szponzorautókat.","id":"20191218_Zidane_megelegedett_egy_szereny_25_millios_szponzorautoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b0d724-36c6-4d15-a7b7-90545346b261","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_Zidane_megelegedett_egy_szereny_25_millios_szponzorautoval","timestamp":"2019. december. 18. 18:05","title":"Zidane megelégedett egy szerény 25 milliós szponzorautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1b19ea-3e01-4cec-b662-9ab29de3aee5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"25 éve használják a jelenlegit.","shortLead":"25 éve használják a jelenlegit.","id":"20191219_Nem_reklamozza_annyira_mint_a_Volkswagen_de_ugy_tunik_a_Kia_is_megujitja_a_logojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f1b19ea-3e01-4cec-b662-9ab29de3aee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f576f165-bbfa-432a-b5a4-e92797243703","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_Nem_reklamozza_annyira_mint_a_Volkswagen_de_ugy_tunik_a_Kia_is_megujitja_a_logojat","timestamp":"2019. december. 19. 15:08","title":"Nem reklámozza annyira, mint a Volkswagen, de úgy tűnik, a Kia is megújítja a logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7246cc3-9e06-4ddd-9785-8ce1bf63bea4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin Kremlben található számítógépén még mindig a Windows XP fut, annak ellenére, hogy a Microsoft már évek óta nem támogatja az operációs rendszert.","shortLead":"Vlagyimir Putyin Kremlben található számítógépén még mindig a Windows XP fut, annak ellenére, hogy a Microsoft már évek...","id":"20191218_vlagyimir_putyin_szamitogepe_windows_xp_operacios_rendszer_kreml","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7246cc3-9e06-4ddd-9785-8ce1bf63bea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baac40f-de97-4e19-ac9e-3438de98106d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_vlagyimir_putyin_szamitogepe_windows_xp_operacios_rendszer_kreml","timestamp":"2019. december. 18. 10:33","title":"Lefotózták Vlagyimir Putyin íróasztalát, meglepő dolgot találtak a számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium is megerősítette, hogy a német autóipari beszállító cég, az Eckerle 225 embert küld el. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium is megerősítette, hogy a német autóipari beszállító cég, az Eckerle 225 embert küld el. ","id":"20191218_eckerle_leepites_Autiopar_beszallito_zalaegerszeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfc3b89-0ed9-4655-93a5-0f27b74d7696","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_eckerle_leepites_Autiopar_beszallito_zalaegerszeg","timestamp":"2019. december. 18. 10:43","title":"Nagy leépítés jön Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31bbb08-13cb-4e81-bd8b-cabc35bfd538","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar bűnszervezet tagjai ellen embercsempészés gyanújával folytat nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Egy 31 és egy 35 éves férfit őrizetbe vettek.\r

","shortLead":"A magyar bűnszervezet tagjai ellen embercsempészés gyanújával folytat nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Egy 31 és...","id":"20191219_embercsempesz_bunszervezet_rendorseg_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f31bbb08-13cb-4e81-bd8b-cabc35bfd538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cbcd0a-19ed-4b38-a3eb-d8b97a2916c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_embercsempesz_bunszervezet_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. december. 19. 06:48","title":"Magyar embercsempész bandát kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindkét autóba beszorult egy ember, őket a tűzoltók szabadították ki.","shortLead":"Mindkét autóba beszorult egy ember, őket a tűzoltók szabadították ki.","id":"20191219_Sulyos_baleset_tortent_az_M4esen_egymasba_rohant_ket_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf4828b-5895-4ce9-9f2a-f3e3bc371b15","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_Sulyos_baleset_tortent_az_M4esen_egymasba_rohant_ket_auto","timestamp":"2019. december. 19. 08:37","title":"Súlyos baleset történt az M4-esen, egymásba rohant két autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a90ebd-e9c4-4f4f-a4a7-362a827b7104","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy volt, hogy veszélyben a videóbíró miatt a bulgáriai meccsrendezés, de megoldják a problémát.","shortLead":"Úgy volt, hogy veszélyben a videóbíró miatt a bulgáriai meccsrendezés, de megoldják a problémát.","id":"20191218_Eldolt_hol_lesz_a_bolgarmagyar_meccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60a90ebd-e9c4-4f4f-a4a7-362a827b7104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963714a2-3283-4a67-ab8c-b318f06a2266","keywords":null,"link":"/sport/20191218_Eldolt_hol_lesz_a_bolgarmagyar_meccs","timestamp":"2019. december. 18. 13:01","title":"Eldőlt, hol lesz a bolgár–magyar meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e4c05e-8257-4460-a605-62c0cb1306e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország legnagyobb karácsonyfája látható a virtuális radarok képernyőjén a Magnus Aircraft pilótáinak hála. A fa törzse Pécsnél kezdődik, a csúcsa (majdnem) Siófokig ér.","shortLead":"Magyarország legnagyobb karácsonyfája látható a virtuális radarok képernyőjén a Magnus Aircraft pilótáinak hála. A fa...","id":"20191218_karacsonyfa_rajz_radar_flightradar24_magnus_aircraft_magyar_pilotak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e4c05e-8257-4460-a605-62c0cb1306e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e7044a-d725-4d04-8dbb-7d733f275160","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_karacsonyfa_rajz_radar_flightradar24_magnus_aircraft_magyar_pilotak","timestamp":"2019. december. 18. 15:03","title":"Gigászi karácsonyfát rajzoltak az égre magyar pilóták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]