[{"available":true,"c_guid":"64d92b04-3d13-493e-8ed2-e82a1c747c41","c_author":"Pozsgai Rebeka, Szabó Yvette","category":"360","description":"A Fidesz megtisztította ifjúsági szervezetét: a korábbi vezetés leváltása látványos volt, a botrányos kifizetőhelyeket viszont csendben tüntették el. ","shortLead":"A Fidesz megtisztította ifjúsági szervezetét: a korábbi vezetés leváltása látványos volt, a botrányos kifizetőhelyeket...","id":"201951_megkopott_feny_eltuntetett_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64d92b04-3d13-493e-8ed2-e82a1c747c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083c2ce2-ec96-4af3-91f9-232fafb8336d","keywords":null,"link":"/360/201951_megkopott_feny_eltuntetett_cegek","timestamp":"2019. december. 19. 15:00","title":"Megméretett a politikai harcban a Fidelitas, és könnyűnek találtatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9d2720-c18f-4182-ac42-8c472ea3822c","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Igazi sörissza ünnepekkor is ragaszkodik a betevő söréhez. Semmi kivetnivaló nincs ebben. Az év végi téli sör tradíciója több mint ezeréves.","shortLead":"Igazi sörissza ünnepekkor is ragaszkodik a betevő söréhez. Semmi kivetnivaló nincs ebben. Az év végi téli sör...","id":"20191220_Sor_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e9d2720-c18f-4182-ac42-8c472ea3822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bfd8de-facc-4de0-9ed4-c50c2f79ea84","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Sor_karacsony","timestamp":"2019. december. 20. 09:20","title":"Sör karácsonykor? Miért ne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89e2576-ae7f-45d5-90b9-38e954dca167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A februári Mobile World Congressen ránthatja le a leplet a Huawei az új összehajtható telefonjáról, ami a Mate Xs nevet kapja majd a családban.","shortLead":"A februári Mobile World Congressen ránthatja le a leplet a Huawei az új összehajtható telefonjáról, ami a Mate Xs nevet...","id":"20191220_huawei_mate_xs_hajlithato_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b89e2576-ae7f-45d5-90b9-38e954dca167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487276be-e8af-4e05-b876-e2c2bf1c7fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_huawei_mate_xs_hajlithato_okostelefon","timestamp":"2019. december. 20. 13:03","title":"Új összehajtható telefont készít a Huawei, 2020-ban jön a Mate Xs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabc6eed-397f-4520-80c8-0d5215833f82","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Orbán Gáspárnak éppúgy meg kellett volna tagadnia apja segítségét, mint Szent Ferencnek – mondja Iványi Gábor. A HVG-nek adott interjúban a lelkész beszél Orbánnal való megismerkedéséről, az SZDSZ-ről, és az egyházak helyzetéről is. \r

","shortLead":"Orbán Gáspárnak éppúgy meg kellett volna tagadnia apja segítségét, mint Szent Ferencnek – mondja Iványi Gábor...","id":"20191218_Ivanyi_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dabc6eed-397f-4520-80c8-0d5215833f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859bbf35-d944-4026-a6cc-e3e353217677","keywords":null,"link":"/360/20191218_Ivanyi_interju","timestamp":"2019. december. 20. 07:00","title":"Iványi: Ha Hitler rothadt alma, Orbán dohos mogyoró, de egyik sem való a karácsonyi kosárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5822a72e-db2b-43b8-b1c9-069a6366c22a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Csütörtökön az Európai Bíróság mondta ki: érvényes a mentelmi joguk.","shortLead":"Csütörtökön az Európai Bíróság mondta ki: érvényes a mentelmi joguk.","id":"20191220_Ket_szakadar_katalan_vezeto_felvette_EPkepviseloi_mandatumat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5822a72e-db2b-43b8-b1c9-069a6366c22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b87ee34-bb38-4969-9765-45207524485a","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_Ket_szakadar_katalan_vezeto_felvette_EPkepviseloi_mandatumat","timestamp":"2019. december. 20. 14:50","title":"Két szakadár katalán vezető felvette EP-képviselői mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint Simonka György nem befolyásolta a bűnszervezetre vonatkozó szabályozás módosítását, sőt más törvények esetében sem történt ilyen. Ezzel szemben egy Hadházy Ákos által nyilvánosságra hozott részlet másról árulkodik.","shortLead":"Az ügyészség szerint Simonka György nem befolyásolta a bűnszervezetre vonatkozó szabályozás módosítását, sőt más...","id":"20191220_Ugyeszseg_nincs_a_vadiratban_olyan_hogy_Simonka_torvenyt_modositatott_volna_a_sajat_erdekeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc0d494-de24-4657-bdc7-73d25bcd214e","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Ugyeszseg_nincs_a_vadiratban_olyan_hogy_Simonka_torvenyt_modositatott_volna_a_sajat_erdekeben","timestamp":"2019. december. 20. 13:16","title":"Ügyészség: nincs a vádiratban olyan, hogy Simonka törvényt módosítatott volna a saját érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Ne engedje az Európai Bizottság, hogy a kormány adminisztratív trükkökkel vágja el Budapestet olyan forrásoktól, amelyek járnak neki, miközben a kormányzat kezében levő pénzt korrupt módon, nem hatékonyan használják fel – állítása szerint ez a célja Jávor Benedeknek, akit Karácsony Gergely a fővárost képviselő brüsszeli iroda vezetőjének kért fel a napokban. A politikussal arról is beszélgettünk, a városvezetésnek milyen eszközei lehetnek akkor, ha a kormány tovább szűkíti az anyagi lehetőségeit.","shortLead":"Ne engedje az Európai Bizottság, hogy a kormány adminisztratív trükkökkel vágja el Budapestet olyan forrásoktól...","id":"20191220_javor_benedek_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93866e56-20c1-4eda-98e9-fc63c06c3957","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_javor_benedek_interju","timestamp":"2019. december. 20. 06:30","title":"Jávor Benedek: A kormány célja a főváros megfosztása az uniós pénzektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cdecb1-a198-4bbc-94ad-47821eab19b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összevisszaság helyett végre egyértelműen szabványosítva lehetnek az okosotthonok eszközei egy új munkacsoport, illetve szabvány létrehozásának köszönhetően. A munkában igazi technológiai nagyágyúk vesznek részt.","shortLead":"Az összevisszaság helyett végre egyértelműen szabványosítva lehetnek az okosotthonok eszközei egy új munkacsoport...","id":"20191219_apple_amazon_google_zigbee_alliance_connected_home_over_ip_okosotthon_szabvanyositasi_projekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93cdecb1-a198-4bbc-94ad-47821eab19b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3e5cf2-40a2-4ae0-bf16-dbc918a3e8d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_apple_amazon_google_zigbee_alliance_connected_home_over_ip_okosotthon_szabvanyositasi_projekt","timestamp":"2019. december. 19. 17:03","title":"Összeállt az Apple, az Amazon és a Google: nagy változások lesznek az okosotthonoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]