[{"available":true,"c_guid":"860cf4fd-a215-4744-89d3-657e6f6b02da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Európa egyik vezető kereskedelmi cégétől kapott vételi ajánlatot a járműgyártó.","shortLead":"Európa egyik vezető kereskedelmi cégétől kapott vételi ajánlatot a járműgyártó.","id":"20191204_Ketmilliard_forintosnal_is_nagyobb_ingatlanuzletet_kot_a_Raba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860cf4fd-a215-4744-89d3-657e6f6b02da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2d3663-57ed-49d2-93a4-1e28df542556","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Ketmilliard_forintosnal_is_nagyobb_ingatlanuzletet_kot_a_Raba","timestamp":"2019. december. 04. 19:32","title":"Kétmilliárd forintosnál is nagyobb ingatlanüzletet köt a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5301e9-fad3-4f37-96b5-5b93006c5071","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevesebb műanyagból készülő palackokkal áll elő a Coca-Cola, egy részük már kikerült a polcokra. Ezzel párhuzamosan a palackok formája is változik kicsit.","shortLead":"Kevesebb műanyagból készülő palackokkal áll elő a Coca-Cola, egy részük már kikerült a polcokra. Ezzel párhuzamosan...","id":"20191205_A_CocaCola_Magyarorszag_tovabb_karcsusitja_a_palackjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc5301e9-fad3-4f37-96b5-5b93006c5071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9c0a64-d23c-439b-8d10-66deaf80b5af","keywords":null,"link":"/kkv/20191205_A_CocaCola_Magyarorszag_tovabb_karcsusitja_a_palackjait","timestamp":"2019. december. 05. 11:50","title":"A Coca-Cola Magyarország tovább karcsúsítja a palackjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump személyi ügyvédje, Rudolph Giuliani Budapesten és Kijevben olyan egykori ukrán tisztségviselőkkel találkozik ezen a héten, akik segíthetnek az amerikai elnöknek az őt fenyegető alkotmányos vádemelés következményeinek az elhárításában. Budapesten Giuliani azzal a Jurij Lucenko volt ukrán főügyésszel tárgyalt, aki ellen hazájában hatalommal való visszaélés vádjával indítottak eljárást.","shortLead":"Donald Trump személyi ügyvédje, Rudolph Giuliani Budapesten és Kijevben olyan egykori ukrán tisztségviselőkkel...","id":"20191205_Budapesti_es_kijevi_talalkozokkal_akarja_megmenteni_Trumpot_Rudolph_Giuliani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f2be40-ddbb-4c59-9056-740caa053692","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Budapesti_es_kijevi_talalkozokkal_akarja_megmenteni_Trumpot_Rudolph_Giuliani","timestamp":"2019. december. 05. 13:10","title":"Rudolph Giuliani budapesti és kijevi találkozókkal akarja megmenteni Trumpot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A karácsonyt már otthon töltheti a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője.","shortLead":"A karácsonyt már otthon töltheti a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője.","id":"20191204_broker_marcsi_kun_mediator_kft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc360a6-a7ea-4eb2-8e17-53c86ef7d629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_broker_marcsi_kun_mediator_kft","timestamp":"2019. december. 04. 07:42","title":"Kiengedik az előzetesből Bróker Marcsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef844d1-1c0c-450c-9451-80fd687c0046","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendeztek Londonban csúcstalálkozót. Trump szerint az Egyesült Államok és Oroszország új megállapodást szeretne az atomfegyverekről.","shortLead":"A NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendeztek Londonban csúcstalálkozót. Trump szerint az Egyesült Államok...","id":"20191203_Trump_a_NATO_csucson_Uj_megallapodast_kell_az_atomfegyverekrol_Oroszorszaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef844d1-1c0c-450c-9451-80fd687c0046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f887e8-bf98-4afb-8575-3d42d791199f","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_Trump_a_NATO_csucson_Uj_megallapodast_kell_az_atomfegyverekrol_Oroszorszaggal","timestamp":"2019. december. 03. 20:18","title":"Trump a NATO-csúcson: Új megállapodás kell az atomfegyverekről Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Viselkedéskutatók kezdeményezése azt szeretné elérni, hogy a tények több tiszteletet kapjanak a politikában.","shortLead":"Viselkedéskutatók kezdeményezése azt szeretné elérni, hogy a tények több tiszteletet kapjanak a politikában.","id":"20191205_Egy_modszer_amely_megalljt_parancsolna_a_politikusok_hazudozasanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a350d4fe-9208-4c12-986e-efb20deb7c88","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191205_Egy_modszer_amely_megalljt_parancsolna_a_politikusok_hazudozasanak","timestamp":"2019. december. 05. 19:38","title":"Egy módszer, amely megálljt parancsolna a politikusok hazudozásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","shortLead":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","id":"20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650e2e36-0a2b-47ab-a3a8-c9127419509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","timestamp":"2019. december. 04. 11:33","title":"Ez az ujjlenyomat-olvasó kerül az új telefonokba – állítják, forradalmi változást hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b14aaa-6272-49b7-9f61-c78dbe253966","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Sajnálatos, de a lakosság bő egyharmada szerint az űr a hűtőszekrényben van, meg a spájzban. ","shortLead":"Sajnálatos, de a lakosság bő egyharmada szerint az űr a hűtőszekrényben van, meg a spájzban. ","id":"20191205_balavany_magyart_az_urbe_avagy_kinek_faj_az_a_vacak_tizmilliard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b14aaa-6272-49b7-9f61-c78dbe253966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465c9113-3e54-4791-b3bd-5f453cd2ec0c","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_balavany_magyart_az_urbe_avagy_kinek_faj_az_a_vacak_tizmilliard","timestamp":"2019. december. 05. 12:30","title":"Balavány: Magyart az űrbe, avagy kinek fáj az a vacak tízmilliárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]