Igazán remek kamerával szerelte fel az Apple a tavaly szeptemberben debütált iPhone 11 Prót, még egy méregdrága DSLR kamerával összeeresztve is megállta a helyét. Ettől függetlenül az Apple úgy gondolja, időnként szükség van emlékeztetni a felhasználókat arra, hogy mit is tud ennek az okostelefonnak a fényképezőgépe, s ezt időről időre reklámokban is megörökíti.

Január első napjaiban osztott meg egy új videót az Apple hivatalos YouTube-csatornáján, a klip címe: Experiments IV: Fire & Ice (tűz és jég), és a készítő szerint a 90 másodperces videó "hihetetlen felvételeket készít a legszélsőségesebb elemekről".

A látványos filmecske mellé – bónuszként – egy „színfalak mögötti” (más szóval: hogyan készült?) videót is megosztott a cupertinói óriás. Ezen jól látható, milyen előkészületek után és hogyan vették fel a valóban csodálatos felvételeket.

