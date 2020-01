Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbbb9e4f-b44d-458e-86f2-b7b0dfc1fbd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért szeretik sokan a Las Vegas-i CES-t, mert futurusztikus eszközöket is megmutatnak a közönségnek. Az egyik ilyet a Samsung hozta el, a neve: Ballie.","shortLead":"Azért szeretik sokan a Las Vegas-i CES-t, mert futurusztikus eszközöket is megmutatnak a közönségnek. Az egyik ilyet...","id":"20200108_samsung_ballie_robot_ces_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbbb9e4f-b44d-458e-86f2-b7b0dfc1fbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bd90b6-bc90-493e-86b3-0cd3719c9125","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_samsung_ballie_robot_ces_2020","timestamp":"2020. január. 08. 11:03","title":"A Samsung csinált egy robotot, amellyel szerintük könnyebb lesz az életünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449b1181-8ef6-4ca9-bd14-33a078d99ecb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter arányos megtorló lépésnek nevezte és befejezettnek mondta a rakétacsapásokat, amelynek csak iraki áldozatairól tudni egyelőre. Az egyik rakéta fel sem robbant.","shortLead":"Az iráni külügyminiszter arányos megtorló lépésnek nevezte és befejezettnek mondta a rakétacsapásokat, amelynek csak...","id":"20200108_Trump_minden_rendben_van_raketatamadasainak_az_amerikaiak_egyelore_nem_gondolkoznak_valaszcsapasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449b1181-8ef6-4ca9-bd14-33a078d99ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fa8e94-a735-4640-83f7-531e70dd27c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Trump_minden_rendben_van_raketatamadasainak_az_amerikaiak_egyelore_nem_gondolkoznak_valaszcsapasban","timestamp":"2020. január. 08. 07:23","title":"Trump szerint \"minden rendben van\", az amerikaiak egyelőre nem gondolkoznak válaszcsapásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felére esett vissza egy év alatt a Samsung működési eredménye.","shortLead":"Felére esett vissza egy év alatt a Samsung működési eredménye.","id":"20200108_Negy_eve_nem_volt_ennyire_keves_nyeresege_a_Samsungnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9522b52-eeea-43bb-b33e-a24a894888fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_Negy_eve_nem_volt_ennyire_keves_nyeresege_a_Samsungnak","timestamp":"2020. január. 08. 08:10","title":"Négy éve nem volt ennyire kevés nyeresége a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Windows 10 fejlettebb elődeinél, azért ennél az operációs rendszernél is előfordul, hogy olyan alkalmazások futnak a háttérben, melyekre nincs szükség. Mutatjuk, hogy kapcsolhatja ki ezeket.","shortLead":"Bár a Windows 10 fejlettebb elődeinél, azért ennél az operációs rendszernél is előfordul, hogy olyan alkalmazások...","id":"20200108_szamitogep_gyorsitasa_trukk_windows_10_optimalizalasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4df78da-4b16-4f0a-acc6-eab0325493bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_szamitogep_gyorsitasa_trukk_windows_10_optimalizalasa","timestamp":"2020. január. 08. 09:03","title":"Ezzel a kis trükkel felgyorsíthatja a számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f778a08-a1dc-4a68-a3f3-0e8a1fe4865b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán azt is kimondta, hogy terrorizmust támogató államnak tekinti az Egyesült Államokat.","shortLead":"Irán azt is kimondta, hogy terrorizmust támogató államnak tekinti az Egyesült Államokat.","id":"20200107_Terroristanak_minositette_az_amerikai_fegyveres_eroket_az_irani_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f778a08-a1dc-4a68-a3f3-0e8a1fe4865b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd7080-f4ac-4816-b6df-084e71eb4e47","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Terroristanak_minositette_az_amerikai_fegyveres_eroket_az_irani_parlament","timestamp":"2020. január. 07. 11:36","title":"Terroristának minősítette az amerikai fegyveres erőket az iráni parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","shortLead":"Valószínűleg egy elektromos autó okozta a tüzet. ","id":"20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a50e35e0-c384-44fe-ac2f-5b455ad15d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba09ec66-cd52-471d-b403-e360463e24d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_tuz_norvegia_repuloter_parkolohaz","timestamp":"2020. január. 08. 16:41","title":"Autók százai égtek porrá egy norvég repülőtér parkolóházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48101380-5bd3-425f-806d-70bc7f541b52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenleg Varga Judit vezette minisztérium évtizedek óta a Kossuth Lajos tér sarkán álló kormányzati épületben működik, a 24.hu azonban úgy tudja, a Nádor utcába költözhet.\r

","shortLead":"A jelenleg Varga Judit vezette minisztérium évtizedek óta a Kossuth Lajos tér sarkán álló kormányzati épületben...","id":"20200109_igazsagugyi_miniszterium_varga_judit_sajat_epulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48101380-5bd3-425f-806d-70bc7f541b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9556b6e-404e-4a66-9fe8-2e15fbdeb139","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_igazsagugyi_miniszterium_varga_judit_sajat_epulet","timestamp":"2020. január. 09. 07:14","title":"Önálló épületet kaphat az igazságügyi tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az épület teljes egészében leégett.","shortLead":"Az épület teljes egészében leégett.","id":"20200108_holttestet_talaltak_egy_kigyulladt_csaladi_hazban_turjen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617b8ef3-1f7f-4361-9f19-2c1a7f16a475","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_holttestet_talaltak_egy_kigyulladt_csaladi_hazban_turjen","timestamp":"2020. január. 08. 15:04","title":"Holttestet találtak egy kigyulladt családi házban Türjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]