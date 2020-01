Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c01a5100-3346-4610-95e6-deb7c7574718","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Szeretnék olyan fiatal lenni, mint Donald Trump” – mondta Orbán csütörtöki sajtótájékoztatóján. Összeszedtük az Orbáninfó kiszólásait.","shortLead":"„Szeretnék olyan fiatal lenni, mint Donald Trump” – mondta Orbán csütörtöki sajtótájékoztatóján. Összeszedtük...","id":"20200109_Orban_Nem_vagyok_egy_peep_show_szurkolo__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c01a5100-3346-4610-95e6-deb7c7574718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f47c2c-fc57-4372-9edc-8150d14167c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Orban_Nem_vagyok_egy_peep_show_szurkolo__video","timestamp":"2020. január. 09. 17:06","title":"Orbán: Nem vagyok egy peep show szurkoló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium szerint sem Szijjártó Péter, sem a tárca más tisztviselője nem működött együtt a Cambridge Analyticával. Szijjártónak sosem volt hivatalos találkozója a cég képviselőivel.","shortLead":"A külügyminisztérium szerint sem Szijjártó Péter, sem a tárca más tisztviselője nem működött együtt a Cambridge...","id":"20200109_Ha_Szijjarto_talalkozott_is_Cambridge_Analyticas_emberrel_nem_hagyott_benne_mely_nyomot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251e628e-a753-4ddc-be19-8735080b3b84","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Ha_Szijjarto_talalkozott_is_Cambridge_Analyticas_emberrel_nem_hagyott_benne_mely_nyomot","timestamp":"2020. január. 09. 17:58","title":"Ha Szijjártó találkozott is Cambridge Analyticá-s emberrel, az „nem hagyott benne mély nyomot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdffaad2-1be1-429a-b55b-15cda3aa7752","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több ezer új fotó publikálását és teljes ráncfelvarrást ígérnek az oldal működtetői. ","shortLead":"Több ezer új fotó publikálását és teljes ráncfelvarrást ígérnek az oldal működtetői. ","id":"20200108_Februar_vegen_elindul_az_uj_Fortepan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdffaad2-1be1-429a-b55b-15cda3aa7752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4753736-ed63-4d49-ba22-180198ae1f44","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Februar_vegen_elindul_az_uj_Fortepan","timestamp":"2020. január. 08. 14:53","title":"Február végén elindul az új Fortepan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tavalyi volt a legmelegebb év Európában, több mint egymilliárd állat pusztult el Ausztráliában, titkos felvétel Aján Tamás alkudozásáról. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A tavalyi volt a legmelegebb év Európában, több mint egymilliárd állat pusztult el Ausztráliában, titkos felvétel Aján...","id":"20200109_Radar360_Iran_a_haborutol_Harry_herceg_az_udvari_elettol_lepett_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cd292f-8952-4378-96be-ed7df7227383","keywords":null,"link":"/360/20200109_Radar360_Iran_a_haborutol_Harry_herceg_az_udvari_elettol_lepett_vissza","timestamp":"2020. január. 09. 08:00","title":"Radar360: Irán a háborútól, Harry herceg az udvari élettől lépett vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd33a2b9-9ef3-4bb2-b53a-5f426cdf64e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő fél évvel azután, hogy egy két 4K kijelzővel ellátott laptopot dobott piacra az Asus, megcsinálták a gép középkategóriás változatát is.","shortLead":"Bő fél évvel azután, hogy egy két 4K kijelzővel ellátott laptopot dobott piacra az Asus, megcsinálták a gép...","id":"20200108_asus_zenbook_duo_laptop_ket_kijelzos_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd33a2b9-9ef3-4bb2-b53a-5f426cdf64e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e48be7-b5d7-4658-8ec1-254d6ce16584","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_asus_zenbook_duo_laptop_ket_kijelzos_laptop","timestamp":"2020. január. 08. 16:03","title":"Zsugorított egyet az Asus a spéci laptopján, még így is kitűnik a tömegből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán szerint a feketedobozok annyira nem rongálódtak meg, hogy ne lehessen adatokat kinyerni belőlük.","shortLead":"Irán szerint a feketedobozok annyira nem rongálódtak meg, hogy ne lehessen adatokat kinyerni belőlük.","id":"20200108_iran_lezuhant_ukran_repulo_feketedoboz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1337cf-d521-4048-b5f7-39abadec5431","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_iran_lezuhant_ukran_repulo_feketedoboz","timestamp":"2020. január. 08. 13:12","title":"Megsérültek, de megvannak a lezuhant ukrán repülő feketedobozai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az elmúlt négy évben több mint 100 olyan kormánydöntés született, amely pluszpénzeket juttatott a református gyülekezeteknek a normál költségvetési támogatásukon felül. A HVG összesítése szerint csak a 2018-as parlamenti választás óta összesen 29 milliárd forintot kaptak a reformátusok a református Orbán Viktor kormányától, és ezzel még a katolikusokat is megelőzték az egy főre eső állami támogatásokat tekintve.","shortLead":"Az elmúlt négy évben több mint 100 olyan kormánydöntés született, amely pluszpénzeket juttatott a református...","id":"202002__tamogatas_areformatusoknak__makovecztemplom__karoli__maga_fele_hajlik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb513171-eb8f-4d74-9a36-6f723e3b99ad","keywords":null,"link":"/360/202002__tamogatas_areformatusoknak__makovecztemplom__karoli__maga_fele_hajlik","timestamp":"2020. január. 09. 07:00","title":"Aranyeső Orbán felekezetére: tovább ömlik az állami pénz a reformátusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f483cf-9c1b-4f54-be23-f23a36235648","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a kormány mást állított, csak december 31-ig lehetett a szakszolgálatokhoz fordulni az iskolaérettségi vizsgálat miatt. ","shortLead":"Bár a kormány mást állított, csak december 31-ig lehetett a szakszolgálatokhoz fordulni az iskolaérettségi vizsgálat...","id":"20200108_Szel_Bernadett_iskolaerettseg_pedagogiai_szakszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32f483cf-9c1b-4f54-be23-f23a36235648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7245315-6ce7-4778-ac03-cf3ca8b5b61a","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Szel_Bernadett_iskolaerettseg_pedagogiai_szakszolgalat","timestamp":"2020. január. 08. 21:00","title":"Szél Bernadett: Csúnyán átverte a szülőket a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]