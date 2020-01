Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2b9e34b-d05c-4056-a8c7-b1ada46d12ec","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Sokat hallani arról, hogy drágák a magyar bankszámlák, költségesek a tranzakciók, miközben a hangyányi kamatok miatt a folyószámlán tartott pénz folyamatosan olvad. De mennyibe kerül most a bankolás? Milyen tételekből áll össze egy átlagos felhasználó számlaköltsége? Meglepő módon már most is van ingyenes bankszámla Magyarországon.","shortLead":"Sokat hallani arról, hogy drágák a magyar bankszámlák, költségesek a tranzakciók, miközben a hangyányi kamatok miatt...","id":"20200120_Mennyibe_is_kerul_most_egy_bankszamla_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2b9e34b-d05c-4056-a8c7-b1ada46d12ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aabcbbc-5291-44de-8455-eed1fbf1f0e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Mennyibe_is_kerul_most_egy_bankszamla_Magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 20. 12:24","title":"Tényleg drága most egy bankszámla Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad8dd65-d949-473e-b78b-5924377944dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terméket visszahívták, mert halláskárosodást okozhat.","shortLead":"A terméket visszahívták, mert halláskárosodást okozhat.","id":"20200120_veszelyes_tuzijatek_green_wall_hallaskarosodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad8dd65-d949-473e-b78b-5924377944dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f382a573-dfda-4ee3-b486-9d422bbf2f81","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_veszelyes_tuzijatek_green_wall_hallaskarosodas","timestamp":"2020. január. 20. 17:45","title":"Ha van önnél otthon ilyen tűzijáték, meg ne gyújtsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kiderül, hogy tette idején nem volt beszámítható, kezelés várhat rá.","shortLead":"Ha kiderül, hogy tette idején nem volt beszámítható, kezelés várhat rá.","id":"20200121_Levelet_irt_osztalytarsainak_a_gyori_keselo_diak_nem_erti_miert_tamadta_meg_osztalyfonoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82714d14-3b87-4a85-b29a-0dd007ef8a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Levelet_irt_osztalytarsainak_a_gyori_keselo_diak_nem_erti_miert_tamadta_meg_osztalyfonoket","timestamp":"2020. január. 21. 05:31","title":"Levelet írt osztálytársainak a győri késelő diák, nem érti, miért támadta meg osztályfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem engedélyezték. Vannak viszont más fura nevek, amelyek már gond nélkül adhatók.","shortLead":"De nem engedélyezték. Vannak viszont más fura nevek, amelyek már gond nélkül adhatók.","id":"20200120_fidesz_anyakonyveztetheto_nevek_noi_nevek_ferfi_nevek_legfurcsabb_magyar_nevek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a201fa-37a4-46a9-9cf0-d6515262a32e","keywords":null,"link":"/elet/20200120_fidesz_anyakonyveztetheto_nevek_noi_nevek_ferfi_nevek_legfurcsabb_magyar_nevek","timestamp":"2020. január. 20. 16:23","title":"Adna olyan nevet a gyermekének, hogy Fidesz? Valaki megpróbálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c568d0cd-fffc-42b7-a916-f9cd64b29260","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kapitány-Fövény Máté addiktológus új, Ezerarcú függőség című könyvében külön fejezetet szentel a kötődésnek. Ebből választottunk egy részletet közelgő szalonestje előtt.","shortLead":"Kapitány-Fövény Máté addiktológus új, Ezerarcú függőség című könyvében külön fejezetet szentel a kötődésnek. Ebből...","id":"20200119_A_szenvedelybetegseg_egyik_fontos_okarol_ritkan_esik_szo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c568d0cd-fffc-42b7-a916-f9cd64b29260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf1bc5c-0399-4e3c-80d9-41d4f29fbbe7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200119_A_szenvedelybetegseg_egyik_fontos_okarol_ritkan_esik_szo","timestamp":"2020. január. 19. 20:15","title":"A szenvedélybetegség egyik fontos okáról ritkán esik szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ea15fc-ad39-4c59-af09-7d82e762fcff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség ismét nyilvánosságra hozott egy felvételt az életveszélyesen közlekedő sofőrökről.","shortLead":"A rendőrség ismét nyilvánosságra hozott egy felvételt az életveszélyesen közlekedő sofőrökről.","id":"20200120_Ugy_huzott_at_a_Volanbusz_a_piroson_hogy_rossz_nezni__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25ea15fc-ad39-4c59-af09-7d82e762fcff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4638cca4-0980-4320-b28a-4f1dd285b970","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Ugy_huzott_at_a_Volanbusz_a_piroson_hogy_rossz_nezni__video","timestamp":"2020. január. 20. 17:07","title":"Úgy húzott át a Volánbusz a piroson, hogy rossz nézni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehézgépkezelő cég is kellett Mészáros Lőrincnek. Január 8-án alakult meg a Mészáros M1 Nehézgépkezelő Kft., melyet a cégbíróság január 13-án jegyzett be – vette észre az Mfor az Opten adatbázisában.","shortLead":"Nehézgépkezelő cég is kellett Mészáros Lőrincnek. Január 8-án alakult meg a Mészáros M1 Nehézgépkezelő Kft., melyet...","id":"20200119_Ujabb_piacon_jelent_meg_Meszaros_a_felcsuti_milliardos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5a97d9-cc48-41c2-abea-b57d2f106a5e","keywords":null,"link":"/kkv/20200119_Ujabb_piacon_jelent_meg_Meszaros_a_felcsuti_milliardos","timestamp":"2020. január. 19. 15:42","title":"Újabb piacon jelent meg Mészáros, a felcsúti milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint a fűtési rendszer felújítása miatt van az egész.","shortLead":"A minisztérium szerint a fűtési rendszer felújítása miatt van az egész.","id":"20200120_szent_janos_korhaz_meleg_viz_sztrokcentrum_rtl_klub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45384f6-387a-4364-9e32-594a680c1a07","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_szent_janos_korhaz_meleg_viz_sztrokcentrum_rtl_klub","timestamp":"2020. január. 20. 21:50","title":"Nincs mindig meleg víz a Szent János Kórház sztrókcentrumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]