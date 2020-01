Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ae0826a-e44c-4bd0-a05b-0a7e3dcc9710","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szaúd-Arábia olajnagyhatalom. Magyarország nem.","shortLead":"Szaúd-Arábia olajnagyhatalom. Magyarország nem.","id":"20200126_Magyarorszag_600_millio_euros_hitelkeretet_nyujt_SzaudArabianak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae0826a-e44c-4bd0-a05b-0a7e3dcc9710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520f3ad5-52de-45bd-b7ea-2c86756b0f72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Magyarorszag_600_millio_euros_hitelkeretet_nyujt_SzaudArabianak","timestamp":"2020. január. 26. 09:38","title":"Magyarország 600 millió eurós hitelkeretet nyújt Szaúd-Arábiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbá válhat a Facebook csevegője: úgy tűnik, azon dolgoznak a legnagyobb közösségi oldal fejlesztői, hogy bevezessék az arccal történő azonosítási módot.","shortLead":"Biztonságosabbá válhat a Facebook csevegője: úgy tűnik, azon dolgoznak a legnagyobb közösségi oldal fejlesztői...","id":"20200127_facebook_messenger_arcazonositas_arcfelismeres_face_id_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecad2373-f1d6-430f-abe4-91500b5cd3d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_facebook_messenger_arcazonositas_arcfelismeres_face_id_android","timestamp":"2020. január. 27. 09:03","title":"Változás jön a Facebook Messengerbe: az arcával azonosíthatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924a7411-526d-4626-aa93-6abf8e863722","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan kerüljük el a kiégést, és érjük el teljesítményünk maximumát a felgyorsult és állandóan változó világban?","shortLead":"Hogyan kerüljük el a kiégést, és érjük el teljesítményünk maximumát a felgyorsult és állandóan változó világban?","id":"20200126_Igy_lehet_treningezni_a_rezilienciat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=924a7411-526d-4626-aa93-6abf8e863722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc1ffa3-163a-4521-a15f-634a22afbf07","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200126_Igy_lehet_treningezni_a_rezilienciat","timestamp":"2020. január. 26. 20:15","title":"Így lehet tréningezni a rezilienciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint a Cser Ágnes vezette szakszervezet „nem tudja kellő hatékonysággal és elhivatottsággal képviselni a magyar orvosok érdekeit.”","shortLead":"A MOK szerint a Cser Ágnes vezette szakszervezet „nem tudja kellő hatékonysággal és elhivatottsággal képviselni...","id":"20200126_Elegedetlen_a_szakszervezet_munkajaval_az_orvosi_kamara_ezert_csinalnak_egy_sajatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93294e5-7f1d-4448-a035-dca07a63ae85","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Elegedetlen_a_szakszervezet_munkajaval_az_orvosi_kamara_ezert_csinalnak_egy_sajatot","timestamp":"2020. január. 26. 09:05","title":"Elégedetlen a szakszervezet munkájával az orvosi kamara, ezért csinálnak egy sajátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef18b7b-674d-4fa8-b2c0-a7938934f1fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Számomra az alkancellár kifejezés túl barokkos, jobban szeretem, ha pártszóvivőnek hívnak” – szerénykedik az osztrák kormány második embere, az 58 éves Werner Kogler. A néppárttal kötött koalícióval hatalomra került zöldpárt vezetője nem is az alkancellároknak kijáró valamelyik belvárosi palotát foglalta el, hanem minisztertársai közelében, a közlekedési minisztérium egyik szárnyában nyitotta meg hivatalát. ","shortLead":"„Számomra az alkancellár kifejezés túl barokkos, jobban szeretem, ha pártszóvivőnek hívnak” – szerénykedik az osztrák...","id":"202004_werner_kogler_azosztrak_zoldek_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef18b7b-674d-4fa8-b2c0-a7938934f1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e003dbb-42b2-4b27-94e6-f237a36242cf","keywords":null,"link":"/360/202004_werner_kogler_azosztrak_zoldek_vezetoje","timestamp":"2020. január. 26. 08:30","title":"Rakoncátlan lázadóból lett alkancellár az osztrák zöldek vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5146f9-c193-4589-819f-215cfc1920b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt korrupciós és szexbotránya csak a politikusnak ártott, a Fidesznek nem. Az időközi polgármester-választást is a párt jelöltje Dézsi Csaba András nyerte. Az új városvezető első nyilatkozatában visszaszúrt elődjének, Borkai Zsoltnak is.","shortLead":"Borkai Zsolt korrupciós és szexbotránya csak a politikusnak ártott, a Fidesznek nem. Az időközi polgármester-választást...","id":"20200126_Ujra_polgarmestert_valasztott_Gyor__eloben_a_helyszinrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b5146f9-c193-4589-819f-215cfc1920b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8210d21-764f-4763-bf3e-f5203f1b852e","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Ujra_polgarmestert_valasztott_Gyor__eloben_a_helyszinrol","timestamp":"2020. január. 26. 19:00","title":"A Fidesz jelöltje, Dézsi Csaba András nyerte a győri polgármester-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"182259f8-fe6e-4df4-9402-c2785af12e23","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tarolt a Netflix az animációs filmek Annie-díjátadóján, a Jégvarázs 2. kevés jelölést tudott díjra váltani. Digitális kategóriában magyarok is nyertek díjat.

","shortLead":"Tarolt a Netflix az animációs filmek Annie-díjátadóján, a Jégvarázs 2. kevés jelölést tudott díjra váltani. Digitális...","id":"20200126_Magyarok_is_nyertek_az_Anniedijatadon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=182259f8-fe6e-4df4-9402-c2785af12e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ade926-85c3-4144-9f98-140f040597a2","keywords":null,"link":"/kultura/20200126_Magyarok_is_nyertek_az_Anniedijatadon","timestamp":"2020. január. 26. 18:10","title":"Magyarok is nyertek az Annie-díjátadón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint hatórás sikeres űrsétát hajtott végre szombaton a Nemzetközi Űrállomás (ISS) két asztronautája, a küldetés során megszüntették a szivárgást a sötét anyag és antianyag után kutató alfa-mágneses spektrométer egyik hűtőcsövén.","shortLead":"Több mint hatórás sikeres űrsétát hajtott végre szombaton a Nemzetközi Űrállomás (ISS) két asztronautája, a küldetés...","id":"20200125_Hatoras_ursetat_hajtottak_vegre_a_Nemzetkozi_Urallomason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576470a4-56fa-48ea-a9a8-25e18f6d1c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_Hatoras_ursetat_hajtottak_vegre_a_Nemzetkozi_Urallomason","timestamp":"2020. január. 25. 20:49","title":"Hatórás űrsétát hajtottak végre a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]