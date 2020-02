Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Az influenza éppúgy lehet halálos, a nagyobb járványok idején évente ezrekkel növeli meg a halálozások számát, mégsem tartjuk annyira veszélyesnek, hogy ne maradjon raktáron több százezer ingyenes védőoltás. ","shortLead":"Az influenza éppúgy lehet halálos, a nagyobb járványok idején évente ezrekkel növeli meg a halálozások számát, mégsem...","id":"20200205_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e0450c0-9cfd-4c19-ba2a-91b2aa1d83b5","keywords":null,"link":"/360/20200205_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 05. 19:10","title":"Az itthon még sose látott koronavírusostól rettegünk, miközben van 17,5 ezer influenzásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most bejelentette: egy másikat is készít, szintén olcsón és remek specifikációkkal.","shortLead":"Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most...","id":"20200204_pablo_escobar_testvere_olcso_osszehajthato_telefon_fold_2_samsung","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a38ade-38db-4ad2-9fbe-1d4695c2f673","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_pablo_escobar_testvere_olcso_osszehajthato_telefon_fold_2_samsung","timestamp":"2020. február. 04. 18:03","title":"A drogbáró Pablo Escobar testvére hadat üzent a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc belga személy járt Vuhanban, de csak egyikük kapta el a betegséget.","shortLead":"Kilenc belga személy járt Vuhanban, de csak egyikük kapta el a betegséget.","id":"20200204_Koronavirus_Belgiumban_is_azonositottak_egy_beteget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537dfec7-d55a-4537-91c6-d50c0d115be5","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Koronavirus_Belgiumban_is_azonositottak_egy_beteget","timestamp":"2020. február. 04. 09:41","title":"Koronavírus: Belgiumban is azonosítottak egy beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6785979c-9673-4d53-aa79-eef50bb49abf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A neonáci megmozdulást az I., II. és XII. kerületi önkormányzat sem támogatja, nem így kell emlékezni szerintük.","shortLead":"A neonáci megmozdulást az I., II. és XII. kerületi önkormányzat sem támogatja, nem így kell emlékezni szerintük.","id":"20200205_becsulet_napja_neonacik_megemlekezes_kitores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6785979c-9673-4d53-aa79-eef50bb49abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b38bce3-4b4b-4bb1-af79-72f26e910026","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_becsulet_napja_neonacik_megemlekezes_kitores","timestamp":"2020. február. 05. 14:36","title":"Három budapesti kerület együtt határolódik el a Becsület Napja nevű rendezvénytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e52ec8b-7394-4c00-a870-8257ab9b8b42","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Orbán Viktor ismét történelmet írt. Neki köszönhető, hogy az osztrák állami tévében most először feliratoztak magyarul egy műsort, hogy nálunk is minél többen tudják meg, mi történik kis hazájukban. A műsor Peter Kliené, aki manapság kultfigura Ausztriában.","shortLead":"Orbán Viktor ismét történelmet írt. Neki köszönhető, hogy az osztrák állami tévében most először feliratoztak magyarul...","id":"20200204_Szeretettel_Becsbol_Peter_Klien_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e52ec8b-7394-4c00-a870-8257ab9b8b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce241bc3-f9e0-4c5a-a1d9-40d780bfc7b0","keywords":null,"link":"/360/20200204_Szeretettel_Becsbol_Peter_Klien_Magyarorszag","timestamp":"2020. február. 04. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Viccnek durva lenne, ahogy az osztrák komikus Magyarországról beszélt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kenyai Vadvédelmi Szolgálat szerint az 50 éves elefánt kedden múlt ki. Az ország egyik nemzeti kincse volt.","shortLead":"A Kenyai Vadvédelmi Szolgálat szerint az 50 éves elefánt kedden múlt ki. Az ország egyik nemzeti kincse volt.","id":"20200205_Elpusztult_az_utolso_oriasagyaru_afrikai_elefantok_egyike","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f91460a-768a-4bf0-acfe-a7e344019bb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_Elpusztult_az_utolso_oriasagyaru_afrikai_elefantok_egyike","timestamp":"2020. február. 05. 21:50","title":"Elpusztult az utolsó óriásagyarú afrikai elefántok egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72819dc-5f49-4419-83de-138fdafc469c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm ízelítőt adott az új processzora teljesítményéből. Ez kerülhet majd többek között a Galaxy S20-ak egy részébe is.","shortLead":"A Qualcomm ízelítőt adott az új processzora teljesítményéből. Ez kerülhet majd többek között a Galaxy S20-ak...","id":"20200205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_8k_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72819dc-5f49-4419-83de-138fdafc469c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649e826c-03d0-4cc1-89c7-d7bf2866e059","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_8k_video","timestamp":"2020. február. 05. 08:33","title":"Ilyen 8K-s videót készíthetnek az idei androidos csúcsmobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9354492d-d2e7-46dc-9d43-635b9104fc6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már hallani a Samsung Galaxy Home okoshangszóró kisebb változatáról, azonban arról eddig nem voltak információk, mikor kerülhet piacra ez az eszköz. Most viszont rövid időre felkerültek adatok róla a koreai Samsung weboldalára, és bár ezek azóta eltűntek, az élelmesebb szerkesztők lementették az információkat.","shortLead":"Egy ideje már hallani a Samsung Galaxy Home okoshangszóró kisebb változatáról, azonban arról eddig nem voltak...","id":"20200204_samsung_galaxy_home_mini_megjelenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9354492d-d2e7-46dc-9d43-635b9104fc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a25f451-7a43-4842-9731-57f3b033f2d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_samsung_galaxy_home_mini_megjelenes","timestamp":"2020. február. 04. 19:33","title":"Idő előtt élesítették a Samsung weboldalát, és hiába kapcsolták le, minden kiderült az olcsóbb okoshangszóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]