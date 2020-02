200 ezer weboldal került veszélybe egy hibás WordPress-bővítmény miatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"020356b9-cb72-48de-90bc-959befb98218","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kétmilliárd forintot költhet a főváros CT-re és MR-re, a többi pénzt a kerületek kapják.","shortLead":"Kétmilliárd forintot költhet a főváros CT-re és MR-re, a többi pénzt a kerületek kapják.","id":"20200218_Kiutaltak_az_elso_tiz_milliardot_a_fovarosi_egeszsegugynek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=020356b9-cb72-48de-90bc-959befb98218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb9991c-129c-4ee8-a4f3-710ea84b8c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Kiutaltak_az_elso_tiz_milliardot_a_fovarosi_egeszsegugynek","timestamp":"2020. február. 18. 07:21","title":"Kiutalták az első tízmilliárdot a fővárosi egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence államtitkár kért sürgős eljárást, a Kúria eleget tett a kérésnek. ","shortLead":"Rétvári Bence államtitkár kért sürgős eljárást, a Kúria eleget tett a kérésnek. ","id":"20200217_Aprilisban_donthet_a_Kuria_a_gyongyospatai_romak_karteriteserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e76cba-9880-4dcb-80ae-0852f0fd51a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Aprilisban_donthet_a_Kuria_a_gyongyospatai_romak_karteriteserol","timestamp":"2020. február. 17. 16:25","title":"Már áprilisban dönthet a Kúria a gyöngyöspatai romák kártérítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f4b37-ab6c-4e73-88a0-3dc74dc119ae","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Néhány évvel ezelőtt komolyan elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a színházat, de aztán Pintér Bélához került. Most szabadúszó, a Jurányiban játszik a legtöbbet független előadásokban. A legizgalmasabb dolog pedig az életében a méltán nagy népszerűségnek örvendő Anzselika Habpatron. Stefanovics Angélával beszéltünk az önálló estjéről, a jóga és a színház gyógyító erejéről, és közben még Weöres Sándor egyik verse is elhangzott. ","shortLead":"Néhány évvel ezelőtt komolyan elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a színházat, de aztán Pintér Bélához került. Most...","id":"20200218_Stefanovics_Angela_Velem_is_tortentek_durva_dolgok_az_eletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f4b37-ab6c-4e73-88a0-3dc74dc119ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2300c93-8cc8-4854-85fe-9725907da0c3","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Stefanovics_Angela_Velem_is_tortentek_durva_dolgok_az_eletben","timestamp":"2020. február. 18. 20:00","title":"Stefanovics Angéla: Velem is történtek durva dolgok az életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05fef33-3d58-4859-a9b9-2b7e5e355cab","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A Vajdasági Magyar Szövetség nem sokkal a közelgő parlamenti választás előtt elérte, hogy minden rá adott voks 1,35-öt érjen. Zentai szerzőnk, Kókai Péter sporthasonlattal érzékelteti, miről is van szó. \r

","shortLead":"A Vajdasági Magyar Szövetség nem sokkal a közelgő parlamenti választás előtt elérte, hogy minden rá adott voks 1,35-öt...","id":"20200218_Kokai_Peter_Szeretettel_a_Vajdasagbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f05fef33-3d58-4859-a9b9-2b7e5e355cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c8eb27-321a-4d7b-bd12-1074a6680c5b","keywords":null,"link":"/360/20200218_Kokai_Peter_Szeretettel_a_Vajdasagbol","timestamp":"2020. február. 18. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Így focizik a Fidesz legjobb szerbiai tanítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hatalmas pénzmozgások figyelhetők meg az állam és Mészáros Lőrinc nagy biznisze után.","shortLead":"Hatalmas pénzmozgások figyelhetők meg az állam és Mészáros Lőrinc nagy biznisze után.","id":"202007_mvm_zg_solar_elzalogositott_allami_naperomuvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24460809-88db-4189-978d-8bfced4de129","keywords":null,"link":"/360/202007_mvm_zg_solar_elzalogositott_allami_naperomuvek","timestamp":"2020. február. 18. 10:00","title":"Állami naperőművek elzálogosítása követte a Mátrai Erőmű megvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tartja pártrendezvénynek a honvédelmi tárca a miniszterelnöki évértékelőt, Soros Zuckerbergnek üzent, unokázós csalók rendőrkézen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem tartja pártrendezvénynek a honvédelmi tárca a miniszterelnöki évértékelőt, Soros Zuckerbergnek üzent, unokázós...","id":"20200218_Radar360_Harom_magyar_korhazi_karantenban_egy_repulonyi_ember_ragadt_egy_gepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c244b9-b710-4af1-ae99-1117c830ce6c","keywords":null,"link":"/360/20200218_Radar360_Harom_magyar_korhazi_karantenban_egy_repulonyi_ember_ragadt_egy_gepen","timestamp":"2020. február. 18. 17:30","title":"Radar360: Három magyar kórházi karanténban, egy repülőnyi ember ragadt egy gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 32 klubot jelentett fel az MLSZ a tao-pénzek szabálytalanságai miatt.","shortLead":"Eddig 32 klubot jelentett fel az MLSZ a tao-pénzek szabálytalanságai miatt.","id":"20200219_Eddig_32_klubot_jelentett_fel_az_MLSZ_a_taopenzek_szabalytalansagai_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd589d90-49f5-4da5-a6ae-53e2a3a3f430","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Eddig_32_klubot_jelentett_fel_az_MLSZ_a_taopenzek_szabalytalansagai_miatt","timestamp":"2020. február. 19. 09:27","title":"Büfésnek jelentették be a focistát, hogy csalhassanak a tao-pénzekkel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aljas indokból elkövetett emberölési kísérlettel gyanúsítanak egy férfit.","shortLead":"Aljas indokból elkövetett emberölési kísérlettel gyanúsítanak egy férfit.","id":"20200219_Fojtogatta_es_le_is_vizelte_az_elettarsat_amiert_elhagyta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca1a7cb-7626-40ef-b6f2-604866c77977","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Fojtogatta_es_le_is_vizelte_az_elettarsat_amiert_elhagyta","timestamp":"2020. február. 19. 10:08","title":"Fojtogatta és levizelte a volt élettársát, amiért elhagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]