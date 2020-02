Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94a53628-1a4f-411a-adf8-3045e44b3b1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 őszén a nappali világosság mellett is tisztán lehetett látni, amint egy meteorit száguld keresztül az égen. Kiderült, egy igen különleges fajta csapódott a Földnek.","shortLead":"2019 őszén a nappali világosság mellett is tisztán lehetett látni, amint egy meteorit száguld keresztül az égen...","id":"20200221_nemetorszag_meteorit_flensburg_szentartalmu_kondrit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94a53628-1a4f-411a-adf8-3045e44b3b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3793bcee-909e-4ae7-9ac6-39c15fcf073a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_nemetorszag_meteorit_flensburg_szentartalmu_kondrit","timestamp":"2020. február. 21. 13:03","title":"Talált egy apró kavicsot a háza udvarán egy német férfi, a tudósoktól tudta meg, milyen ritkaságra bukkant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ba8ebd-a8c2-46b3-b7a1-be9527a8fea9","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Ami a kétezres évek elejének a szervokormány és az elektromos ablakemelő volt, az ma már a hibridhajtás, a vezetőtámogató rendszerek, na meg persze az egységesített dizájn. Sőt, az automata váltók is nyerésre állnak a világgal szemben! Lássuk, miben változott meg az autózás az elmúlt évtizedben. ","shortLead":"Ami a kétezres évek elejének a szervokormány és az elektromos ablakemelő volt, az ma már a hibridhajtás...","id":"fordmagyarorszag_20200220_Kivulbelul_csucstechnologia_igy_nez_ki_egy_auto_2020ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97ba8ebd-a8c2-46b3-b7a1-be9527a8fea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b510d33-6bfa-44e3-a648-3364761570ec","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20200220_Kivulbelul_csucstechnologia_igy_nez_ki_egy_auto_2020ban","timestamp":"2020. február. 20. 07:30","title":"Kívül-belül csúcstechnológia: így néz ki egy autó 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"c08dbd98-0cdd-42be-ad60-d38ebaf48244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Benézett az oroszlán barlangjába a magyar miniszterelnök. ","shortLead":"Benézett az oroszlán barlangjába a magyar miniszterelnök. ","id":"20200221_Megrohantak_az_ujsagirok_Orbant_az_unios_csucs_sajtotermeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c08dbd98-0cdd-42be-ad60-d38ebaf48244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ec974-7cfa-43b3-b8db-acea07c3e274","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Megrohantak_az_ujsagirok_Orbant_az_unios_csucs_sajtotermeben","timestamp":"2020. február. 21. 16:55","title":"Megrohanták az újságírók Orbánt az uniós csúcs sajtótermében – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff75d59-d76e-4b52-b447-392b3f90302c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Technikai fejlesztés lesz, az ügyfeleket értesítették.","shortLead":"Technikai fejlesztés lesz, az ügyfeleket értesítették.","id":"20200220_Szombatrol_vasarnapra_virradora_nem_tudnak_bankkartyaval_fizetni_a_Raiffeisen_ugyfelei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fff75d59-d76e-4b52-b447-392b3f90302c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3cf77b-46eb-4072-899e-b807904a08a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_Szombatrol_vasarnapra_virradora_nem_tudnak_bankkartyaval_fizetni_a_Raiffeisen_ugyfelei","timestamp":"2020. február. 20. 15:38","title":"Szombatról vasárnapra virradóra nem tudnak majd bankkártyával fizetni a Raiffeisen ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979edca2-dedc-49f9-836c-72481b122114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leo Varadkar azután jelentette be a lemondását, hogy pártja, a Fine Gael csak a harmadik helyre került a február 8-i parlamenti választásokon.","shortLead":"Leo Varadkar azután jelentette be a lemondását, hogy pártja, a Fine Gael csak a harmadik helyre került a február 8-i...","id":"20200221_leo_varadkar_irorszag_kormanyfo_lemondas_parlamenti_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=979edca2-dedc-49f9-836c-72481b122114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581277fc-9c09-40d9-b38c-7cdb70e1203e","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_leo_varadkar_irorszag_kormanyfo_lemondas_parlamenti_valasztas","timestamp":"2020. február. 21. 07:29","title":"Lemondott az ír kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak néhány napig tudta az MNB és a jó GDP-adat sikeresen erősíteni a forintot.","shortLead":"Csak néhány napig tudta az MNB és a jó GDP-adat sikeresen erősíteni a forintot.","id":"20200220_forint_arfolyam_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38039a-24c3-4e09-8795-201d335d2eec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. február. 20. 12:16","title":"Eddig tartott a forint lendülete, újra 338-nál jár az euróárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b54cdd5-cfb0-4b19-ab70-43ddbab1ae5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen rontja a családon belüli erőszak áldozatainak helyzetét a törvénymódosítás, mely a bíróságokra bízza a kapcsolattartás vitáinak rendezését. ","shortLead":"Jelentősen rontja a családon belüli erőszak áldozatainak helyzetét a törvénymódosítás, mely a bíróságokra bízza...","id":"20200220_Nojogi_szervezet_kapcsolattartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b54cdd5-cfb0-4b19-ab70-43ddbab1ae5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3839df6c-10fd-45b1-a5a8-b1ded25668ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Nojogi_szervezet_kapcsolattartas","timestamp":"2020. február. 20. 15:39","title":"Nőjogi szervezet kritizálja a kapcsolattartás szabályainak változását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nyolc góllal, 34-26-ra nyert riválisa a MOL-Pick Szeged ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában.","shortLead":"Nyolc góllal, 34-26-ra nyert riválisa a MOL-Pick Szeged ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13...","id":"20200219_szeged_flensburg_kezilabda_bl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dad092-ad45-40fc-bd26-957573dc538e","keywords":null,"link":"/sport/20200219_szeged_flensburg_kezilabda_bl","timestamp":"2020. február. 19. 20:58","title":"Nagy verést kapott a Szeged a Flensburgtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]