Ejtheti az Apple a Qualcomm 5G-antennáját, nem fér bele az új iPhone-okba

[{"available":true,"c_guid":"34ff0ca1-91e7-43ca-a79e-02632d6e7411","c_author":"Hadházy Ákos","category":"itthon","description":"Ez 2020. kérdése.","shortLead":"Ez 2020. kérdése.","id":"20200215_Hadhazy_Churchill_vagy_Chamberlain","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34ff0ca1-91e7-43ca-a79e-02632d6e7411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0921726-cb6d-4510-8bcd-a7c6e2df1f7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Hadhazy_Churchill_vagy_Chamberlain","timestamp":"2020. február. 15. 13:01","title":"Hadházy: Churchill vagy Chamberlain?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Más irányú szakmai feladataira figyelemmel hagyja el az Operettszínházat az arculatváltást levezénylő ügyvezetője.","shortLead":"Más irányú szakmai feladataira figyelemmel hagyja el az Operettszínházat az arculatváltást levezénylő ügyvezetője.","id":"20200215_Tavozik_az_Operettszinhaz_ugyvezeto_igazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af6b15-7a28-458e-bf07-705678c16cb5","keywords":null,"link":"/kultura/20200215_Tavozik_az_Operettszinhaz_ugyvezeto_igazgatoja","timestamp":"2020. február. 15. 11:42","title":"Távozik az Operettszínház ügyvezető igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e349de7-21cf-41ca-b5e8-49d37c3c297f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha nem tűnünk szerethető közösségnek, akkor hiába a szakmai színvonal” – magyarázta az MSZP-választmány elnöke.","shortLead":"„Ha nem tűnünk szerethető közösségnek, akkor hiába a szakmai színvonal” – magyarázta az MSZP-választmány elnöke.","id":"20200217_Hiller_mszp_tarselnok_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e349de7-21cf-41ca-b5e8-49d37c3c297f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2251d20-7d27-4889-be91-76e9cb902267","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Hiller_mszp_tarselnok_nok","timestamp":"2020. február. 17. 10:31","title":"Hiller: Azért kell az MSZP-nek női társelnök, mert a ráció mellett szükség van érzelmekre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GDP növekedése a várakozásokon felüli, az infláció pedig 2012 vége óta nem volt olyan magas mint most, tehát lehet és kell is emelni a béreken és a nyugdíjakon - állítja a Magyar Szakszervezeti Szövetség.","shortLead":"A GDP növekedése a várakozásokon felüli, az infláció pedig 2012 vége óta nem volt olyan magas mint most, tehát lehet és...","id":"20200215_Nyugdij_es_beremelest_kernek_a_szakszervezetek_ha_mar_ennyire_jol_teljesit_a_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0279fcc1-2355-4da0-8ae7-8180a21ae6e6","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Nyugdij_es_beremelest_kernek_a_szakszervezetek_ha_mar_ennyire_jol_teljesit_a_gazdasag","timestamp":"2020. február. 15. 13:59","title":"Nyugdíj- és béremelést kérnek a szakszervezetek, ha már ennyire jól teljesít a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dcf2a-a656-4eb4-920a-51ff6090ca6b","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"Az 1968-as reformok előkészületei során pénzügyminiszter volt, az 1973-as olajválság és az azt követő eladósodás éveiben a Magyar Nemzeti Bank elnöke. 