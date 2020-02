Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A győri filharmonikusoknak ennek tizedével kellett beérniük.","shortLead":"A győri filharmonikusoknak ennek tizedével kellett beérniük.","id":"20200225_allami_tamogatas_havasi_balazs_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7441b36d-c58e-4412-8794-669a2250c9f4","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_allami_tamogatas_havasi_balazs_koncert","timestamp":"2020. február. 25. 18:14","title":"450 millió forinttal segítette Havasi Balázs külföldi koncertjeit az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt, hogy van egy koronavírusos magyar beteg Bécsben.","shortLead":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt...","id":"20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c915d61-e7e6-4ba4-ae10-d2a4267a4505","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","timestamp":"2020. február. 26. 19:02","title":"Nem koronavírusos a Bécsben kórházba került magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0df6f8-e765-4470-93d7-a976923cef05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfőt Horváth Aladár roma jogvédő jelentette fel becsületsértés és hivatali visszaélés miatt.","shortLead":"A kormányfőt Horváth Aladár roma jogvédő jelentette fel becsületsértés és hivatali visszaélés miatt.","id":"20200225_gyongyospata_orban_viktor_uszitas_horvath_aladar_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0df6f8-e765-4470-93d7-a976923cef05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0c2256-9b59-4625-8c11-1560aca1c1c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_gyongyospata_orban_viktor_uszitas_horvath_aladar_feljelentes","timestamp":"2020. február. 25. 20:10","title":"Gyöngyöspata: elutasították az Orbán elleni feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Délután ne lepődjön meg, ha úgy érzi, nagyon meleg van.","shortLead":"Délután ne lepődjön meg, ha úgy érzi, nagyon meleg van.","id":"20200225_Egy_napra_tavasz_lesz_18_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d0b8dd-e07b-428d-848d-9694fbe3ac28","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Egy_napra_tavasz_lesz_18_fok_is_lehet","timestamp":"2020. február. 25. 05:44","title":"Egy napra tavasz lesz: 18 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7285261-908f-479c-820e-0645a483c971","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai rendező, Rian Johnson egy érdekes titkot árult el az iPhone-ok filmes megjelenéséről.","shortLead":"Az amerikai rendező, Rian Johnson egy érdekes titkot árult el az iPhone-ok filmes megjelenéséről.","id":"20200226_apple_iphone_filmek_rosszfiuk_rian_johnson_torbe_ejtve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7285261-908f-479c-820e-0645a483c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bc0d1f-5bdb-4e4e-980c-ca9695579115","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_apple_iphone_filmek_rosszfiuk_rian_johnson_torbe_ejtve","timestamp":"2020. február. 26. 15:03","title":"Nem kerülhet rosszfiúk kezébe az iPhone a filmekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee80998-fffa-4a6f-a98f-2851aca2919a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egészségtelenül alacsony a Graphisoft Park Nyrt. hitelállománya, ezért 40 millió eurós hitelt vett fel, amiből 33 milliót szétoszt a részvényesek közt. De nem osztalék formájában, hanem aukció keretében vásárol vissza tőlük részvényeket.\r

","shortLead":"Egészségtelenül alacsony a Graphisoft Park Nyrt. hitelállománya, ezért 40 millió eurós hitelt vett fel, amiből 33...","id":"20200225_graphisoft_park_hitel_bet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee80998-fffa-4a6f-a98f-2851aca2919a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298502d1-717c-4bd7-8c07-1af40c1fafef","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_graphisoft_park_hitel_bet","timestamp":"2020. február. 25. 14:32","title":"Hatalmas hitelt vett fel az egyik magyar tőzsdei cég, amit szokatlan módon oszt szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Marija Sarapova öt Grand Slam-győzelmet aratott, ám a 32 éves teniszcsillag az utóbbi másfél évben többször is megsérült, s ezért nem sikerült a diadalmas visszatérés a tiltott szerek használata miatti eltiltás letelte után. A sportoló hivatalosan még be nem jelentett visszavonulásáról a The New York Times írt.","shortLead":"Marija Sarapova öt Grand Slam-győzelmet aratott, ám a 32 éves teniszcsillag az utóbbi másfél évben többször is...","id":"20200226_Sarapova_visszavonul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4d6ad7-9791-4219-9b11-3ec106cbe32c","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Sarapova_visszavonul","timestamp":"2020. február. 26. 19:21","title":"Visszavonul Sarapova ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3fe5397-b5e4-4d28-8fdf-17b55240739e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértők szerint a munkásokkal felborult busz alkalmatlan volt a közlekedésre.","shortLead":"A szakértők szerint a munkásokkal felborult busz alkalmatlan volt a közlekedésre.","id":"20200226_busz_baleset_totkomlos_kaszaper_vizsgaztato_buszsofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3fe5397-b5e4-4d28-8fdf-17b55240739e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c44819-1e2e-4936-92e0-2f33eb43814d","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_busz_baleset_totkomlos_kaszaper_vizsgaztato_buszsofor","timestamp":"2020. február. 26. 16:16","title":"A vizsgáztató és a buszsofőr is a bíróság elé állhat a tótkomlósi tömegszerecsétlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]