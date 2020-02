Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e18e2f3d-fa38-439a-81ac-46388a96dc40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 21 fertőzött van már Németországban. Egy olyan házaspár is kórházba került, akik nemrég Hollandiát is meglátogatták, és igen sok emberrel kapcsolatba kerültek.","shortLead":"Összesen 21 fertőzött van már Németországban. Egy olyan házaspár is kórházba került, akik nemrég Hollandiát is...","id":"20200226_Terjed_a_koronavirus_Nemetorszag_legnepesebb_tartomanyaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e18e2f3d-fa38-439a-81ac-46388a96dc40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a97137-1b33-478e-a7fb-9c14c441c1f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Terjed_a_koronavirus_Nemetorszag_legnepesebb_tartomanyaban","timestamp":"2020. február. 26. 17:51","title":"Terjed a koronavírus Németország legnépesebb tartományában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c807b97d-7f85-4a5f-b884-37a8d4955cfe","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Négy éve tervezik, március másodikától jön végre az azonnali fizetés rendszere. Bár kilenc hónapot csúszott, mégis világelső lehet a magyar szisztéma.","shortLead":"Négy éve tervezik, március másodikától jön végre az azonnali fizetés rendszere. Bár kilenc hónapot csúszott, mégis...","id":"20200225_azonnali_fizetesi_rendszer_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c807b97d-7f85-4a5f-b884-37a8d4955cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87ef450-e599-4f18-bc03-c8620ea40f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_azonnali_fizetesi_rendszer_mnb","timestamp":"2020. február. 25. 11:15","title":"Hétfőn indul az azonnali átutalás, de egy fontos dolog kimaradt belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f590d5-a89f-48db-81cb-3becb41d6b91","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Fazekas Sándornak kell vizsgálnia a zsebszerződések visszaszorítását célzó szabályozás eredményeit. Mindezt államtitkári fizetésért, a képviselői fizetésével együtt, így már több mint 2,5 milliót fog keresni.","shortLead":"Fazekas Sándornak kell vizsgálnia a zsebszerződések visszaszorítását célzó szabályozás eredményeit. Mindezt...","id":"20200226_Kormanybiztos_lesz_a_volt_foldmuvelesi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4f590d5-a89f-48db-81cb-3becb41d6b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccd45df-9845-40db-a6ad-ba9967db19d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Kormanybiztos_lesz_a_volt_foldmuvelesi_miniszter","timestamp":"2020. február. 26. 21:18","title":"Kormánybiztos lesz a volt földművelési miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarok is rekedtek a koronavírus miatt karantén alá helyezett tenerifei szállodában. A lakók arra panaszkodnak, hogy senki nem tájékoztatja őket és van olyan turista, aki enni sem kapott, a minibár tartalmán élnek túl. ","shortLead":"Magyarok is rekedtek a koronavírus miatt karantén alá helyezett tenerifei szállodában. A lakók arra panaszkodnak...","id":"20200225_Karanten_Tenerifen_Az_egesz_szalloda_olyan_mint_egy_kisertethaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb33f3e-2674-40c6-a1e3-d31106e9c0e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Karanten_Tenerifen_Az_egesz_szalloda_olyan_mint_egy_kisertethaz","timestamp":"2020. február. 25. 21:00","title":"Karantén Tenerifén: „Az egész szálloda olyan, mint egy kísértetház”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6909b91-b418-43cd-a178-de01553507c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már két telefongenerációt tudhat maga mögött a Xiaomi játékosoknak szánt Black Shark családja. Egy poszter most arról árulkodik, hogy március elején bemutatják a Xiaomi Black Shark 3-at.\r

","shortLead":"Már két telefongenerációt tudhat maga mögött a Xiaomi játékosoknak szánt Black Shark családja. Egy poszter most arról...","id":"20200226_xiaomi_black_shark_3_kinai_bemutato_marcius3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6909b91-b418-43cd-a178-de01553507c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9476eb0-7fe9-4c73-990e-dcc9a645dbe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_xiaomi_black_shark_3_kinai_bemutato_marcius3","timestamp":"2020. február. 26. 10:03","title":"Napokon belül érkezik a Xiaomi új, bivalyerős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b240758a-78e4-40b9-9334-3181c059ef63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a Toyotából egy picivel kevesebb készült, mint például a Corollából. És ez meg is látszik az árán.","shortLead":"Ebből a Toyotából egy picivel kevesebb készült, mint például a Corollából. És ez meg is látszik az árán.","id":"20200225_japan_elso_szupersportkocsija_elado_egy_53_eves_toyota_2000gt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b240758a-78e4-40b9-9334-3181c059ef63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a36f93d-8f4a-4aef-84e2-cf42f9624804","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_japan_elso_szupersportkocsija_elado_egy_53_eves_toyota_2000gt","timestamp":"2020. február. 25. 11:21","title":"Japán első szupersportkocsija: eladó egy 53 éves Toyota 2000GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7c82ae-527e-4d6c-985c-f13a75752567","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felújítás után Közszolgálati Apartmanház lesz az ingatlanból.","shortLead":"A felújítás után Közszolgálati Apartmanház lesz az ingatlanból.","id":"20200226_Annyira_elszabadultak_az_alberletarak_a_XII_keruletben_hogy_a_kormany_gyorsan_adott_15_milliard_forintot_egy_ottani_ingatlanfelujitasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7c82ae-527e-4d6c-985c-f13a75752567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c385aace-6b6a-4907-823f-413e35c27a97","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Annyira_elszabadultak_az_alberletarak_a_XII_keruletben_hogy_a_kormany_gyorsan_adott_15_milliard_forintot_egy_ottani_ingatlanfelujitasra","timestamp":"2020. február. 26. 08:48","title":"Annyira elszabadultak az albérletárak Budapesten, hogy a kormány gyorsan adott 1,5 milliárd forintot egy XII. kerületi ingatlanfelújításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka nagy SUV-jának legerősebb tagját V6-os motor hajtja egy elektromos egységgel megtámogatva.","shortLead":"A német márka nagy SUV-jának legerősebb tagját V6-os motor hajtja egy elektromos egységgel megtámogatva.","id":"20200225_Volkswagen_Touareg_R_plugin_hibrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb395d5d-2299-4dfb-a434-6a42e572cb8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Volkswagen_Touareg_R_plugin_hibrid","timestamp":"2020. február. 25. 09:25","title":"Nem lett egy szerény autó a vadonatúj Vokswagen Touareg R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]