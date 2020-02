Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca382e84-7c56-41c2-ae97-28a0f5c71dab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A robbanás olyan erős volt, hogy egészen Zágrábig elhallatszott a zaja, és a földrengésmérők is érzékelték.","shortLead":"A robbanás olyan erős volt, hogy egészen Zágrábig elhallatszott a zaja, és a földrengésmérők is érzékelték.","id":"20200228_meteor_robbanas_tuzgomb_szlovenia_horvatorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca382e84-7c56-41c2-ae97-28a0f5c71dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540baa26-1b52-4cf3-988b-ed2c5dafbbee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_meteor_robbanas_tuzgomb_szlovenia_horvatorszag","timestamp":"2020. február. 28. 20:17","title":"Fényes nappal is vakító volt, ahogy felrobbant egy meteor Szlovénia és Horvátország légterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e77f46-b334-4d5a-996b-c6f146041f36","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ne vonjon le elhamarkodott következtetést egy arckifejezésből – figyelmeztetnek amerikai kutatók, akik a dolog veszélyeire is felhívták a figyelmet a napokban Seattle-ben, egy amerikai tudomány-népszerűsítő szervezet éves gyűlésén. ","shortLead":"Ne vonjon le elhamarkodott következtetést egy arckifejezésből – figyelmeztetnek amerikai kutatók, akik a dolog...","id":"202009_erzelemfelismeres_arckifejezesbol_gepesitett_tevedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16e77f46-b334-4d5a-996b-c6f146041f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef94b85-76fa-4573-a4c4-4f4c441302d5","keywords":null,"link":"/360/202009_erzelemfelismeres_arckifejezesbol_gepesitett_tevedesek","timestamp":"2020. február. 28. 10:00","title":"Veszélyes döntés következhet abból, ha arc alapján ítéljük meg a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebookon terjedő kamu tanácsokat tartalmazó lánclevelet küldött szét a Magyar Gyógyszerészeti Kamara hivatalos koronavírus-tájékoztatóként.","shortLead":"Egy Facebookon terjedő kamu tanácsokat tartalmazó lánclevelet küldött szét a Magyar Gyógyszerészeti Kamara hivatalos...","id":"20200228_Alhireket_adott_ki_a_gyogyszereszkamara_koronavirustajekoztatokent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35b854e-3026-4f41-9aec-276b05ea6fda","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Alhireket_adott_ki_a_gyogyszereszkamara_koronavirustajekoztatokent","timestamp":"2020. február. 28. 12:19","title":"Index: Álhíreket adott ki a gyógyszerészeti kamara koronavírus-tájékoztatóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab71ea32-38f9-4cee-933e-9ae7b764c7b7","c_author":"Diseri Dóra, Berlin","category":"kultura","description":"Az idei Berlini Nemzetközi Filmfesztivál alkotói nem riadnak vissza a politikai és társadalmi állásfoglalásoktól. Bár a kritikusok véleménye nagyon szerteágazó, ami a programba került filmek minőségét és sokféleségét illeti, egyvalamiben biztos egyetértenek: a Berlinale nemcsak Európa egyik legnagyobb és legrangosabb, de legpolitikusabb filmfesztiválja is. Ahogy mindig is az volt. ","shortLead":"Az idei Berlini Nemzetközi Filmfesztivál alkotói nem riadnak vissza a politikai és társadalmi állásfoglalásoktól. Bár...","id":"20200228_Trump_Putyin_vagy_Bolsonaro_veszi_vajon_az_uzenetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab71ea32-38f9-4cee-933e-9ae7b764c7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad44136-e036-47dc-9463-9ae1c8f1fa04","keywords":null,"link":"/kultura/20200228_Trump_Putyin_vagy_Bolsonaro_veszi_vajon_az_uzenetet","timestamp":"2020. február. 28. 20:00","title":"Trump, Putyin vagy Bolsonaro veszi vajon a Berlinale üzenetét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint a Google jelenleg az amerikai kormánynál lobbizik azért, hogy felmentést kapjon a kínai céget érintő korlátozás alól, és újra ott lehessenek a kínai gyártó mobiljain.","shortLead":"A pletykák szerint a Google jelenleg az amerikai kormánynál lobbizik azért, hogy felmentést kapjon a kínai céget érintő...","id":"20200227_google_huawei_google_mobile_services_hms","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e20da-de29-4dc5-acd8-4ab51d4cad2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_google_huawei_google_mobile_services_hms","timestamp":"2020. február. 27. 19:03","title":"Visszatérne a Google a Huawei telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca41b1ff-7049-49ac-a54f-2361e4aa8b5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olaszok már az Európai Uniótól kérnek segítséget, hogy legyen elég szájmaszk.","shortLead":"Az olaszok már az Európai Uniótól kérnek segítséget, hogy legyen elég szájmaszk.","id":"20200228_Koronavirus_Olaszorszagban_megbetegedtek_az_orvosok_is_osszeomlas_szelen_a_korhazak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca41b1ff-7049-49ac-a54f-2361e4aa8b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85be43e-b084-497e-8129-433b24b7300c","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_Koronavirus_Olaszorszagban_megbetegedtek_az_orvosok_is_osszeomlas_szelen_a_korhazak","timestamp":"2020. február. 28. 17:47","title":"Koronavírus Olaszországban: összeomlás szélén vannak a gócpontokban a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a férfiprivilégiumokról mondta el a művészi álláspontját a legújabb videoklipjében.","shortLead":"Az énekesnő a férfiprivilégiumokról mondta el a művészi álláspontját a legújabb videoklipjében.","id":"20200228_Taylor_Swift_nagyot_terpeszkedik_a_metron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617eb01b-b727-4b4d-a2ca-2bbcd705c1f2","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Taylor_Swift_nagyot_terpeszkedik_a_metron","timestamp":"2020. február. 28. 08:54","title":"Taylor Swift nagyot terpeszkedik a metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kísérleti szer mellett egy másik készítménnyel is próbálkoznak, amit ebola ellen fejlesztettek ki.","shortLead":"A kísérleti szer mellett egy másik készítménnyel is próbálkoznak, amit ebola ellen fejlesztettek ki.","id":"20200227_Megszuletett_a_koronavirus_elleni_vakcina_tesztverzioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64de20f-8875-4244-94cc-9969ceed2450","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_Megszuletett_a_koronavirus_elleni_vakcina_tesztverzioja","timestamp":"2020. február. 27. 16:14","title":"Megszületett a koronavírus elleni vakcina tesztverziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]