Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f04f2992-eecc-4254-8055-a60d7f014c8c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az intézkedést két éve azért vezették be, hogy bebizonyítsák: egy kicsivel magasabb sebesség nem hat ki negatívan a környezetre vagy a balesetek számára. Nem jött be. ","shortLead":"Az intézkedést két éve azért vezették be, hogy bebizonyítsák: egy kicsivel magasabb sebesség nem hat ki negatívan...","id":"20200301_szaguldas_osztrak_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f04f2992-eecc-4254-8055-a60d7f014c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c4f705-bd55-4f49-aeb2-440484d5f1a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_szaguldas_osztrak_autopalya","timestamp":"2020. március. 01. 15:20","title":"Többé nem lehet 140 km/órával száguldani az osztrák autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a575c886-c28a-4c31-89b1-4d4877b23fc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilvásy László cáfolja, hogy a kormány szócsövének számító Origo hírportálnak az egyházi iskolák NAT-elleni tiltakozása kapcsán nyilatkozott volna. Sőt, azt mondja: tisztelik a másik ember véleményét függetlenül attól, hogy az egyezik-e a sajátjukkal vagy sem. ","shortLead":"Szilvásy László cáfolja, hogy a kormány szócsövének számító Origo hírportálnak az egyházi iskolák NAT-elleni...","id":"20200229_Nem_nyilatkozott_az_egyhazi_iskolak_tiltakozasat_biralo_Origonak_a_piaristak_taromanyfonoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a575c886-c28a-4c31-89b1-4d4877b23fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44f414d-a18a-4ec3-a8c1-09ebb7b9aff5","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Nem_nyilatkozott_az_egyhazi_iskolak_tiltakozasat_biralo_Origonak_a_piaristak_taromanyfonoke","timestamp":"2020. február. 29. 16:11","title":"A piaristák tartományfőnöke: Támogatjuk, hogy munkatársaink gondolkodó pedagógusok legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Április végéig még nem minősül Magyarország madárinfluenza-mentesnek, de a legszigorúbb korlátozásoknak vége van.","shortLead":"Április végéig még nem minősül Magyarország madárinfluenza-mentesnek, de a legszigorúbb korlátozásoknak vége van.","id":"20200302_Vege_a_madarinfluenza_miatti_korlatozasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ebe945-88d4-47ee-a8fb-d7af3e1e7cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_Vege_a_madarinfluenza_miatti_korlatozasoknak","timestamp":"2020. március. 02. 12:48","title":"Vége a madárinfluenza miatti korlátozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186c830e-2a59-486f-94bd-92cc22daaf8c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyedi koncepciójú Surface Studio 2 sokkal több egy egyszerű asztali számítógépnél. Hozzáértő kezekben kiváló kreatív munkagépként, mellesleg akár a szoba high-tech díszeként is funkcionálhat. ","shortLead":"Az egyedi koncepciójú Surface Studio 2 sokkal több egy egyszerű asztali számítógépnél. Hozzáértő kezekben kiváló...","id":"20200229_microsoft_surface_studio_2_szamitogep_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=186c830e-2a59-486f-94bd-92cc22daaf8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4543349f-a4f7-4cb8-b6ed-9ee72c563d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200229_microsoft_surface_studio_2_szamitogep_teszt_velemeny","timestamp":"2020. február. 29. 20:00","title":"Mindent bele: teszten a Microsoft izgalmas számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","shortLead":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","id":"20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e2efd0-03a3-43cc-ab2b-edbd144c8163","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Áll a forgalom az M4-esen Albertirsánál egy keresztbe fordult kamion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat az európai telefonpiacon. Ha valóban hatályba lép, újra általános jelenséggé válhatnak a cserélhető akkumulátorú mobilok.","shortLead":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat...","id":"20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c1b7d-0551-4904-b9c6-f9d567efe2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","timestamp":"2020. március. 02. 08:33","title":"Ha tényleg bevezetik az EU-ban az otthoni akkumulátorcserét, új korszak jöhet a mobiloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc év alatt másfélszer annyi volt az állami vagyonkezelés összkiadása, mint amennyi bevétel jött.","shortLead":"Nyolc év alatt másfélszer annyi volt az állami vagyonkezelés összkiadása, mint amennyi bevétel jött.","id":"20200302_1300_milliard_forintot_bukott_az_allam_a_vagyonkezelesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d244b740-7d47-4efa-9b55-54a440503f78","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_1300_milliard_forintot_bukott_az_allam_a_vagyonkezelesen","timestamp":"2020. március. 02. 08:27","title":"1300 milliárd forintot bukott az állam a vagyonkezelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titokzatos döntéshozók bólintanak rá az anyagok terveire vagy kaszálják el azokat az állami médiánál – állítja a brüsszeli Politico a belső levelezésre hivatkozva.","shortLead":"Titokzatos döntéshozók bólintanak rá az anyagok terveire vagy kaszálják el azokat az állami médiánál – állítja...","id":"20200302_Politico_engedelyt_kell_kerni_a_kozmediaban_ha_jogvedo_szervezetekrol_vagy_Greta_Thunbergrol_ejtenenek_szot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760def65-dee6-4a7a-9af7-71c84941e269","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Politico_engedelyt_kell_kerni_a_kozmediaban_ha_jogvedo_szervezetekrol_vagy_Greta_Thunbergrol_ejtenenek_szot","timestamp":"2020. március. 02. 08:54","title":"Politico: Engedélyt kell kérni a magyar közmédiában, ha az EU-ról vagy Greta Thunbergről ejtenének szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]