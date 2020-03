Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14bd3a95-7f76-4648-b115-5033a08c673a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rádiós újságíró hosszan tartó, nagy türelemmel viselt betegség után hunyt el életének 91. évében.","shortLead":"A rádiós újságíró hosszan tartó, nagy türelemmel viselt betegség után hunyt el életének 91. évében.","id":"20200229_Elhunyt_Fabian_Gyula_ujsagiro_a_Magyar_Radio_egykori_munkatarsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14bd3a95-7f76-4648-b115-5033a08c673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c5513-3266-468d-b543-8bcf32b45623","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Elhunyt_Fabian_Gyula_ujsagiro_a_Magyar_Radio_egykori_munkatarsa","timestamp":"2020. február. 29. 15:23","title":"Elhunyt Fábián Gyula újságíró, a Magyar Rádió egykori munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4694c1-2145-4675-8f26-80212ba56d39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A mérkőzést kétszer is félbe kellett szakítani a szurkolók rendbontása miatt, akik a Hoffenheim többségi tulajdonosa, Dietmar Hopp ellen keltek ki. Tiltakozásként a csapatok játékosai nem voltak hajlandóak játszani. ","shortLead":"A mérkőzést kétszer is félbe kellett szakítani a szurkolók rendbontása miatt, akik a Hoffenheim többségi tulajdonosa...","id":"20200229_Botranyt_okoztak_a_szurkolok_a_Bayern_meccsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d4694c1-2145-4675-8f26-80212ba56d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0aa5dc3-fe8a-4d6a-b13f-1c7ea1a4cd17","keywords":null,"link":"/sport/20200229_Botranyt_okoztak_a_szurkolok_a_Bayern_meccsen","timestamp":"2020. február. 29. 21:42","title":"Botrányt okoztak a szurkolók a Bayern meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01173b51-10bd-4a05-8d0f-c9c061a26711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezrek vonultak utcára szombaton Podgoricában, hogy a decemberben elfogadott egyházügyi törvény ellen tiltakozzanak, mert a szerb ortodox hívek szerint a jogszabály az ortodox egyház ellen irányul.","shortLead":"Ezrek vonultak utcára szombaton Podgoricában, hogy a decemberben elfogadott egyházügyi törvény ellen tiltakozzanak...","id":"20200229_Ezrek_tuntetnek_Montenegroban_az_egyhazugyi_torveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01173b51-10bd-4a05-8d0f-c9c061a26711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b017b94c-6397-47e5-92c1-2187dfae9dde","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Ezrek_tuntetnek_Montenegroban_az_egyhazugyi_torveny_ellen","timestamp":"2020. február. 29. 18:20","title":"Ezrek tüntetnek Montenegróban az egyházügyi törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A múzeum dolgozói félnek a fertőzéstől, megelőzési tervet szeretnének.","shortLead":"A múzeum dolgozói félnek a fertőzéstől, megelőzési tervet szeretnének.","id":"20200301_A_koronavirus_miatt_nem_nyitott_ki_a_Louvre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72bfffa-43e6-48f5-9fc0-1f3fff70913c","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_A_koronavirus_miatt_nem_nyitott_ki_a_Louvre","timestamp":"2020. március. 01. 15:15","title":"A koronavírus miatt nem nyitott ki a Louvre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d8c1b1-27a7-4df2-ab0b-a631e3397ba6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Autóknál már megszokott dolog a középső féklámpa, és aligha vitatható, hogy a magasabban kigyulladó fénynek szerepe van a ráfutásos balesetek megelőzésében. A motorosoknál ez nem ennyire egyszerű, ezért több tervező a bukósisakba épített féklámpával próbálkozik. ","shortLead":"Autóknál már megszokott dolog a középső féklámpa, és aligha vitatható, hogy a magasabban kigyulladó fénynek szerepe van...","id":"202009_bukosisak_feklampaval_voros_lesz_afejuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d8c1b1-27a7-4df2-ab0b-a631e3397ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221560dd-d8dc-43c3-bdd8-ca38322231e5","keywords":null,"link":"/360/202009_bukosisak_feklampaval_voros_lesz_afejuk","timestamp":"2020. március. 01. 09:00","title":"Ha minden motoros ilyen bukósisakot viselne, sok baleset lenne elkerülhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f22cee-3b75-494a-9cab-e5fb1e7db385","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Miközben Franciaországban már leginkább csak a hivatalos állami ünnepségeken lép fel, népszerűsége világszerte töretlen. Azt mondja, egész életében a saját útját járta, de tisztában van vele, hogy manapság már nem divat hűségesen kitartani egy bizonyos zenei stílus mellett. Portréinterjú a március 3-án Budapesten koncertező Mireille Mathieu-vel. ","shortLead":"Miközben Franciaországban már leginkább csak a hivatalos állami ünnepségeken lép fel, népszerűsége világszerte...","id":"202009_mireille_mathieu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f22cee-3b75-494a-9cab-e5fb1e7db385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb93b112-d522-44d8-8352-3ba4a08cdac8","keywords":null,"link":"/360/202009_mireille_mathieu","timestamp":"2020. március. 01. 16:00","title":"Mireille Mathieu: \"Piaf az Piaf, Mathieu az Mathieu\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135c0a4b-2598-4917-b6e2-4db5a4f092e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy salgótarjáni italboltban kezdte fenyegetni az alkalmazottat egy 36 éves férfi.","shortLead":"Egy salgótarjáni italboltban kezdte fenyegetni az alkalmazottat egy 36 éves férfi.","id":"20200301_Nem_akartak_kiszolgalni_fegyvert_rantott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=135c0a4b-2598-4917-b6e2-4db5a4f092e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d482ea-a16b-47dc-b889-9bdabcb8e366","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Nem_akartak_kiszolgalni_fegyvert_rantott","timestamp":"2020. március. 01. 17:32","title":"Nem kapott alkoholt, fegyvert rántott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186c830e-2a59-486f-94bd-92cc22daaf8c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyedi koncepciójú Surface Studio 2 sokkal több egy egyszerű asztali számítógépnél. Hozzáértő kezekben kiváló kreatív munkagépként, mellesleg akár a szoba high-tech díszeként is funkcionálhat. ","shortLead":"Az egyedi koncepciójú Surface Studio 2 sokkal több egy egyszerű asztali számítógépnél. Hozzáértő kezekben kiváló...","id":"20200229_microsoft_surface_studio_2_szamitogep_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=186c830e-2a59-486f-94bd-92cc22daaf8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4543349f-a4f7-4cb8-b6ed-9ee72c563d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200229_microsoft_surface_studio_2_szamitogep_teszt_velemeny","timestamp":"2020. február. 29. 20:00","title":"Mindent bele: teszten a Microsoft izgalmas számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]