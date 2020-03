Több mint két évtizede, hogy elindult a [email protected] , amellyel otthoni számítógépekkel segíthetjük az intelligens földön kívüli élet utáni keresést. A világ egyik leghíresebb projektje néhány hét múlva hivatalosan is befejeződik.

Március 31-án leáll a több mint 20 éve létező [email protected], a földönkívüliek nyomait kutató “otthoni” projekt* – jelentette be az akcióterv eredeti kiötlője, az amerikai Berkeley Egyetem. A fenntartó döntését azzal indokolta, hogy elegendő adat gyűlt össze, melyeket most már ideje lenne összegezni.

A [email protected] az intelligens földön kívüli élet utáni folyamatos kutatómunka egyik leghíresebbje. 1999. május 17-én indították el, azzal a céllal, hogy a lakosság is részt vegyen az érdekes új adatok feldolgozásában, ezzel segítve a tudósok gyakorlatilag éjjel-nappal tartó munkáját.

A [email protected] az ezredforduló körül megsokasodott (és hálózatba kapcsolt) számítógépek teljesítményét igyekezett kihasználni. Ebben az időben ugyanis egyre több háztartásban volt már PC, a tudósok viszont egyre nehezebben dolgozták fel a különféle észlelések, például a rádióteleszkópok által befogott (és talán értelmes életre utaló) jeleket.

A projekt indulása után az otthoni számítógépekre is letölthetővé vált egy tudományos szoftver, amellyel a mezei állampolgárok is ufókutatókká válhattak: a PC-re telepített programmal a számítógép üresjáratban képessé vált a különféle jeladatok feldolgozására, illetve szűrésére. A házilagos nyomozás célja ugyanaz volt, mint ami miatt a tudósok saját monitorjaikat vizslatták: E. T. nyomait keresték.

A projektet több mint 21 évig gondozó amerikai Berkeley Egyetem szüntelenül fogadta a feldolgozott információkat a lelkes polgároktól. Hogy összesen mennyi fájlt néztek így át, szinte lehetetlen megbecsülni, és most már talán felesleges is: a munka ugyanis leáll, március 31-e után a [email protected] szerverei örökre elcsendesednek, és nem fogadnak több adatot.

Mi pedig csak remélni tudjuk, hogy nem akkor suhan el valami felettünk.

A [email protected] néhány éve már elkönyvelt egy leállást: 2005-ben működésképtelenné nyilvánották a munkára kitalált (első) klasszikus szoftvert, amelyhez ezután nem is adtak ki több frissítést. A résztvevők ezután új kliens segítségével végezhették a munkát, ám sokkal modernebb körülmények között: ezt a programot már a Berkeley okosabb megoldása, a BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) működtette, mely többféle probléma megfejtésére is képessé tette az otthoni PC-ket.

Az űrből érkező jeleket továbbra is elemzi majd a SETI © Unsplash/Donald Giannatti

Bár a [email protected] keretében milliónyi számítógép igyekezett értelmes földön kívüli forrásra utaló jelet találni, 21 évig tartó fennállása alatt (sajnos) egyetlen olyan nyomra sem akadtak a felhasználók, ami egy kicsit is izgalomba hozta volna a tudóstársadalmat. Ez persze nem a júzerek vagy a program hibája, a projekt pedig ezt leszámítva is óriási siker lett: bebizonyosodott, hogy a hálózatba kapcsolt gépekkel olyan erőforrás érhető el, ami még egy igazán komoly tudományos munkára is felhasználható.

(*Az ufók utáni hajsza másik része, a SETI főbb munkája természetesen nem ér véget, csupán az otthoni adatelemzés lehetőségét fogják beszüntetni.)

