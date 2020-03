Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcec7cb1-f362-4e15-a40c-f6eb0907a693","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már 300 ezer évvel ezelőtt, a kőkorszaki vadászó-gyűjtögető emberek is úgy használhatták közösségi hálójukat, mint ahogy a mai emberek. Az erről készült tanulmány egy nemzetközi kutatócsoport a Science Advances folyóiratban publikálta.","shortLead":"Már 300 ezer évvel ezelőtt, a kőkorszaki vadászó-gyűjtögető emberek is úgy használhatták közösségi hálójukat, mint...","id":"20200305_kokorszaki_vadaszo_gyujtogeto_emberek_kozosseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcec7cb1-f362-4e15-a40c-f6eb0907a693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112926d9-a32f-4f26-a954-3804776cd7c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_kokorszaki_vadaszo_gyujtogeto_emberek_kozosseg","timestamp":"2020. március. 05. 10:03","title":"A kőkorszaki vadászó-gyűjtögetők is úgy használták a \"közösségi hálót\", mint a mai ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46385093-b47a-4c6f-911b-5ccb9ef3efa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár az oktatás terén jelentős a fejlődés, a nők és lányok elleni erőszak mindennapos. Ráadásul két évtized alatt megduplázódott a túlsúlyos lánygyerekek száma a világon, a digitális technológia túlzott használata pedig a mentális egészségükre nyomja rá a bélyegét.","shortLead":"Bár az oktatás terén jelentős a fejlődés, a nők és lányok elleni erőszak mindennapos. Ráadásul két évtized alatt...","id":"20200304_Mentalis_problemak_eroszak_es_tulsuly_fenyegeti_a_lanyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46385093-b47a-4c6f-911b-5ccb9ef3efa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e036c7-b273-46ac-a7f6-58bf4de0c616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Mentalis_problemak_eroszak_es_tulsuly_fenyegeti_a_lanyokat","timestamp":"2020. március. 04. 14:01","title":"Mentális problémák, erőszak és túlsúly fenyegeti a lányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ff24e8-78f9-4ee6-8d47-5dfa6ac7dde6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kameracsapdáknak köszönhetően kétszer is lencsevégre kapták a börzsönyi farkast, a hóban pedig a lábnyomát is megtalálták.","shortLead":"A kameracsapdáknak köszönhetően kétszer is lencsevégre kapták a börzsönyi farkast, a hóban pedig a lábnyomát is...","id":"20200303_Farkast_fotoztak_a_Borzsonyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98ff24e8-78f9-4ee6-8d47-5dfa6ac7dde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c491b0a-8985-487e-84ed-9478189d30db","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Farkast_fotoztak_a_Borzsonyben","timestamp":"2020. március. 03. 17:32","title":"Farkast kapott le a kameracsapda a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf6d551-efea-4b64-b707-36fa5a6c50b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eseményre negyedmillió látogatót várnak.","shortLead":"Az eseményre negyedmillió látogatót várnak.","id":"20200304_koronavirus_arnold_schwarzenegger_sportverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbf6d551-efea-4b64-b707-36fa5a6c50b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccd523f-2de5-4e3a-bf3f-ccf0b7346415","keywords":null,"link":"/elet/20200304_koronavirus_arnold_schwarzenegger_sportverseny","timestamp":"2020. március. 04. 11:23","title":"Elhalasztják az Arnold Classicot is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról. A videósok szerint a szabály túlságosan szigorú, és kettős mércét emlegetnek.","shortLead":"Határozatlan ideig nem jelenhetnek meg reklámok azoknál a YouTube-videóknál, amelyekben szó esik a koronavírusról...","id":"20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fe75f8-8091-4f51-a4f3-2c8597b93de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_youtube_koronavirus_hirdetes_bevetel_reklam","timestamp":"2020. március. 05. 09:33","title":"A YouTube nem fizet a koronavírusos videókért, ki is akadtak a videósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe13d19c-cec6-4205-8cc9-ad722eb83b0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dacia újdonsága az ígéretek szerint a Volkswagen e-up!-nál, a Smart EQ Fortwo-nál és a Skoda Citigoe iV-nél is kedvezőbb árú lesz.","shortLead":"A Dacia újdonsága az ígéretek szerint a Volkswagen e-up!-nál, a Smart EQ Fortwo-nál és a Skoda Citigoe iV-nél is...","id":"20200303_europa_legolcsobb_villanyautojaval_rukkolt_elo_a_dacia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe13d19c-cec6-4205-8cc9-ad722eb83b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5829f8c-a929-4e5f-a819-080de25e5f71","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_europa_legolcsobb_villanyautojaval_rukkolt_elo_a_dacia","timestamp":"2020. március. 03. 13:21","title":"Európa legolcsóbb villanyautójával rukkolt elő a Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Kritikus hét kezdődött az észak-olasz koronavírus-járványban, most kiderül, hogy robbanásszerűen megnő-e a fertőzöttek száma, vagy sikerül kontroll alatt tartani a fertőzés terjedését annyira, hogy ne roppanjanak össze a kórházak. A kormány legfrissebb döntésével bezárja az ország összes iskoláját. Ez már nagyon nem olyan, mint egy influenza.","shortLead":"Kritikus hét kezdődött az észak-olasz koronavírus-járványban, most kiderül, hogy robbanásszerűen megnő-e a fertőzöttek...","id":"20200304_Most_mar_az_a_kerdes_hogy_sikerule_megmenteni_Milanot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311eea71-6240-4438-a9ba-bc1da96ae721","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Most_mar_az_a_kerdes_hogy_sikerule_megmenteni_Milanot","timestamp":"2020. március. 04. 14:55","title":"Most dől el az is, hogy sikerül-e megmenteni Milánót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf3d22-4b6b-49e7-a391-520faa7e17b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beérkező értesítésekhez kapcsolódó érdekes funkciót mutat az a videó, amelyen a Surface Duo, a Microsoft összehajtható androidos telefonja látható. Az egyelőre még nem tisztázott, hogy koncepcióról vagy valódi jellemzőről van-e szó.","shortLead":"A beérkező értesítésekhez kapcsolódó érdekes funkciót mutat az a videó, amelyen a Surface Duo, a Microsoft...","id":"20200303_microsoft_surface_duo_ertesitesek_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf3d22-4b6b-49e7-a391-520faa7e17b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73146cce-8a0a-49c2-8b62-38850f15f99c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_microsoft_surface_duo_ertesitesek_video","timestamp":"2020. március. 03. 12:03","title":"Tényleg jól jönne ez a funkció a Microsoft új telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]