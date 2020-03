Televízióra megy a The Last of Us, sorozat lesz Ellie és Joel kalandjából.

Megvan az utóbbi évek egyik legnézettebb sorozatának, az HBO-s Csernobil készítőjének, Craig Mazin új projektje: a Sonyval és a híres játékkészítő stúdióval, a Naughty Doggal együtt (valószínűleg) élőszereplős sorozatot készítenek a sok díjat nyert The Last of Us-ból.

A The Last of Us egy elszabadult fertőzés miatt szétesett világról szól, és egy Ellie és Joel nevű karakterek utazását örökíti meg, rengeteg drámával és szomorúsággal. A kritikusok úgy hivatkoznak rá mint a videojáték, amely hullámvasútszerűen adagolja a gyomorba markoló pillanatokat.

Azt még nem tudni, hogy a sorozat mikor kerülhet adásba, hány résszel terveznek, és az sem derült ki (még), hogy a projekt egyáltalán rendes, élőszereplős adaptáció lesz-e. Az viszont eldőlt, hogy a munkában a videojáték írója és kreatív vezetője, Neil Druckmann is részt vesz.

A The Last of Us második része idén május végén jelenik meg a Sony konzoljára, miután az eredetileg februárra tűzött megjelenést a stúdió – haladékot kérve – néhány hónappal későbbre csúsztatta. Íme az előzetes:

