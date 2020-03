Úgy tűnik, a Facebooknál nem bíznak abban, hogy a következő két hónapban lecseng a koronavírus-járvány, ezért inkább már most lefújták a május elejére tervezett eseményüket.

Miközben Tim Cook úgy látja, hogy Kínában már annyira jó a helyzet, hogy újra lehet indítani az iPhone-ok gyártását, mások szerint ennél jóval nagyobb óvatosságra van szükség. A Facebook eredetileg május 5-én és 6-án tartotta volna a szokásos éves F8 fejlesztői konferenciáját a kaliforniai San Jose-ban, ám a koronavírus terjedése miatt úgy döntöttek, inkább lefújják az egészet.

A Facebooknál a partnerek kezeléséért felelős vezető, Konstantinos Papamiltiadis blogbejegyzésben jelentette be a döntést. Mint írja, a cég szeretné biztonságban tudni az alkalmazottait és a közösségi oldallal kapcsolatban álló fejlesztőket, ezért a szokásos összejövetelt inkább nem tartják meg. Ettől függetlenül lesz néhány esemény, amivel igyekeznek pótolni a "kimaradást": a fejlesztőknek helyileg szerveznek programokat, a többieket pedig élő videóközvetítésen keresztül kötik majd össze velük.

Papamiltiadis szerint több más lehetséges megoldást is megvizsgáltak, ám arra jutottak, hogy az F8 csak úgy lehet egész, ha azon a nemzetközi fejlesztőcsapatok is részt tudnak venni. Márpedig ez most a koronavírus miatt nem tűnik jó ötletnek.

A rendezvényt tehát nem teszik át másik időpontra, a következőre 2021-ben kerülhet sor.

