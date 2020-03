Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"725d4dc8-ad57-45c0-a453-62299d3d5cb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világon terjed a koronavírus, a nyári E3 illetékesei már most közölték: hozzá sem kezdenek a szervezéshez.","shortLead":"Az egész világon terjed a koronavírus, a nyári E3 illetékesei már most közölték: hozzá sem kezdenek a szervezéshez.","id":"20200311_e3_2020_videojatek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=725d4dc8-ad57-45c0-a453-62299d3d5cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13aca9fb-f32a-4ddc-a429-dbc61fb82024","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_e3_2020_videojatek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 18:35","title":"Lefújták az E3 videojátékos óriásshowt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes azt is kérte, misézzenek gyakrabban.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes azt is kérte, misézzenek gyakrabban.","id":"20200312_Tobb_miset_kozvetit_a_kozmedia__megfogadtak_Semjen_Zsolt_tanacsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5864ba0c-1170-4745-b05c-2efd4a593410","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Tobb_miset_kozvetit_a_kozmedia__megfogadtak_Semjen_Zsolt_tanacsat","timestamp":"2020. március. 12. 12:59","title":"Megfogadták Semjén Zsolt tanácsát: több misét közvetít a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábbi döntését írta felül a YouTube, mert szerintük mostanra általános beszédtémává vált a koronavírus-járvány.","shortLead":"Korábbi döntését írta felül a YouTube, mert szerintük mostanra általános beszédtémává vált a koronavírus-járvány.","id":"20200312_youtube_koronavirus_hirdetes_reklam_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42a82f7-65db-45d2-8eed-32743ea95baa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_youtube_koronavirus_hirdetes_reklam_bevetel","timestamp":"2020. március. 12. 09:03","title":"Mégis fizet a koronavírusos videókért a YouTube, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak újabb egészségügyi (mérős) lehetőségek érkeznek az Apple Watch Series 6-ban, hanem egyéb hasznos, többek között a szülőknek kedvező funkciók is szóba jöttek.","shortLead":"Nemcsak újabb egészségügyi (mérős) lehetőségek érkeznek az Apple Watch Series 6-ban, hanem egyéb hasznos, többek között...","id":"20200312_apple_watch_series_6_ujdonsagai_uj_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae11e73-04d5-428a-bb7d-6cdd19706e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_apple_watch_series_6_ujdonsagai_uj_funkciok","timestamp":"2020. március. 12. 14:03","title":"Annyi újdonság kerül az idei Apple Watchba, hogy csak lesünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ab3e4f-ffab-42e4-934d-52a6290218f4","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Közös lányuk még csak az apukáját, Pintér Bélát látta színpadon. Ezt is elárulta a HVG-nek adott interjújában Enyedi Éva színésznő, aki dramaturgként is a társulatvezető-rendező állandó alkotótársa a politika és a közélet visszásságairól szóló darabjaiban. ","shortLead":"Közös lányuk még csak az apukáját, Pintér Bélát látta színpadon. Ezt is elárulta a HVG-nek adott interjújában Enyedi...","id":"202011__enyedi_eva_szinesz_dramaturg__kotodesrol_jatszohelyekrol__enyhito_korulmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89ab3e4f-ffab-42e4-934d-52a6290218f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3371639-678b-4a72-a62b-2567a6c7e1fd","keywords":null,"link":"/360/202011__enyedi_eva_szinesz_dramaturg__kotodesrol_jatszohelyekrol__enyhito_korulmeny","timestamp":"2020. március. 13. 15:00","title":"Enyedi Éva: \"Politikáról szívesebben olvasom Shakespeare-t, mint a napi sajtót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e3340a-81d9-4efd-b2eb-5b118f1a5490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két banda Lopburi városában esett egymásnak.","shortLead":"A két banda Lopburi városában esett egymásnak.","id":"20200312_thaifold_majombanda_tomegverekedes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e3340a-81d9-4efd-b2eb-5b118f1a5490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1ee0dc-4a5a-4687-ae57-78e4a8aab2d9","keywords":null,"link":"/elet/20200312_thaifold_majombanda_tomegverekedes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 17:43","title":"Több száz majom rendezett tömegverekedést Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37095d6e-6e8b-4558-af4c-3e9d3293bcee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó nemcsak azokra a piacokra fókuszál, melyeket éppen fojtogat a CO2-kvóta.","shortLead":"A japán gyártó nemcsak azokra a piacokra fókuszál, melyeket éppen fojtogat a CO2-kvóta.","id":"20200312_europaban_hibridezik_a_toyota_de_az_usaban_57_literes_v8assal_nyomul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37095d6e-6e8b-4558-af4c-3e9d3293bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a74142e-554c-4b01-92a2-b87043f5571a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_europaban_hibridezik_a_toyota_de_az_usaban_57_literes_v8assal_nyomul","timestamp":"2020. március. 12. 07:59","title":"Európában hibridezik a Toyota, de az USA-ban 5,7 literes V8-assal nyomul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerda este kiadott adatok szerint Olaszországban a karantén-intézkedések ellenére nem enyhül a koronavírus-járvány.","shortLead":"A szerda este kiadott adatok szerint Olaszországban a karantén-intézkedések ellenére nem enyhül a koronavírus-járvány.","id":"20200311_2_ezer_uj_fertozott_es_196_halott_egy_nap_alatt_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8413671-145c-41e1-a5d3-a065bfa7b2ca","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_2_ezer_uj_fertozott_es_196_halott_egy_nap_alatt_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 11. 18:26","title":"2 ezer új fertőzött és 196 halott egy nap alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]